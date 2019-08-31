السلام عليكم

ربي يتقبل صيامكم وقيامكم

متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP

السعر: 1 اورو = 209 دج من 200 اورو الى ما فوق

السعر 1 اورو = 211 دج من 100 اورو الى تحت

الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا 207 دج

العمولة لا توجد

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اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ

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