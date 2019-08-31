عرض بيع متوفر 500 اورو بايسرا مقابل 207دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 أورو
سعر البيع
207.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
2,189
النقاط
591
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
السلام عليكم
ربي يتقبل صيامكم وقيامكم
متوفر 500 اورو Paysera للبيع مقابل CCP
السعر: 1 اورو = 209 دج من 200 اورو الى ما فوق
السعر 1 اورو = 211 دج من 100 اورو الى تحت
الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا 207 دج
العمولة لا توجد
للحجز انتظر التأكيد مني ثم سأرسل لك معلومات الدفع

- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
ارسال بعد تأكد من وصول المبلغ
- لا داعي لردود الجانبية
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
247
النقاط
13
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : ALGERIA DZ@Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكونداخل الموضوع

بيع موفق.
 
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