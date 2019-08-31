السلام عليكمعدد المشتركين 11.300 الفدولة المشتركية امريكا بريطانيا و اطالياموضوع القناة قناة العابللبيع قناة العاب اجنبية مفعلة دخل و ليس بها اي مشاكل حقوق نشر او سترايك القناة قديمة من سنة 2014كل محتواها اصلي ونشيطة جدا فيها فديوهات بملايين مشاهدات و الاف مشاهدات فرصة جيدة لمن يريد ان يبدأ في مجال الالعاب على اليوتيوبوللمعلومية ليس عليك ان تتلكم الانجليزية لاظافة المحتوى يمكنك اللعب و الاستمتاع و رفع الفديوهات على القناة بشكل يومي و يزيد المدخول و المشتركين بالتدريج المهم الاستمرارية بالرغم من اني لم ارفع محتوى فنسبة المشاهدات شهريا من المحتوى القديم حوالي 23 الف شاهدةالبيع سيكون لأفضل سعر و اقبل عروض البادلة اذا كان العرض جيد