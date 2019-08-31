redone01
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 24 أوت 2019
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- محل الإقامة
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السلام عليكم
عدد المشتركين 11.300 الف
دولة المشتركية امريكا بريطانيا و اطاليا
موضوع القناة قناة العاب
للبيع قناة العاب اجنبية مفعلة دخل و ليس بها اي مشاكل حقوق نشر او سترايك القناة قديمة من سنة 2014
كل محتواها اصلي ونشيطة جدا فيها فديوهات بملايين مشاهدات و الاف مشاهدات فرصة جيدة لمن يريد ان يبدأ في مجال الالعاب على اليوتيوب
وللمعلومية ليس عليك ان تتلكم الانجليزية لاظافة المحتوى يمكنك اللعب و الاستمتاع و رفع الفديوهات على القناة بشكل يومي و يزيد المدخول و المشتركين بالتدريج المهم الاستمرارية بالرغم من اني لم ارفع محتوى فنسبة المشاهدات شهريا من المحتوى القديم حوالي 23 الف شاهدة
البيع سيكون لأفضل سعر و اقبل عروض البادلة اذا كان العرض جيد
عدد المشتركين 11.300 الف
دولة المشتركية امريكا بريطانيا و اطاليا
موضوع القناة قناة العاب
للبيع قناة العاب اجنبية مفعلة دخل و ليس بها اي مشاكل حقوق نشر او سترايك القناة قديمة من سنة 2014
كل محتواها اصلي ونشيطة جدا فيها فديوهات بملايين مشاهدات و الاف مشاهدات فرصة جيدة لمن يريد ان يبدأ في مجال الالعاب على اليوتيوب
وللمعلومية ليس عليك ان تتلكم الانجليزية لاظافة المحتوى يمكنك اللعب و الاستمتاع و رفع الفديوهات على القناة بشكل يومي و يزيد المدخول و المشتركين بالتدريج المهم الاستمرارية بالرغم من اني لم ارفع محتوى فنسبة المشاهدات شهريا من المحتوى القديم حوالي 23 الف شاهدة
البيع سيكون لأفضل سعر و اقبل عروض البادلة اذا كان العرض جيد