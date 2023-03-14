قناة يوتيوب للبيع

المحتوى: تعليمي دروس الطور المتوسط.

الحالة: مفعلة وبالنسبة للأرباح تم السحب منها من قبل.

عدد المشتركين: أكثر من 46k

عدد المشاهدات: أكثر من 2 مليون مشاهدة

عدد ساعات المشاهدة:أكثر من 92الف ساعة.

المخالفات: لا توجد أي مخالفات

الارباح الموجودة حاليا بالادسنس: 74دولار

الارباح الموجودة حاليا بالقناة: 17دولار

ملاحظة: جيميل القناة يختلف عن جيميل الادسنس

الثمن: سعر القناة بدون ادسنس 500دولار ومع الادسنس ب 700$

سعر القناة قابل للتفاوض

المهتم يتواصل معي وشكرا