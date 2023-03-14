Sarasouna
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 مارس 2023
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- Skikda
- الجنس
- أنثى
قناة يوتيوب للبيع
المحتوى: تعليمي دروس الطور المتوسط.
الحالة: مفعلة وبالنسبة للأرباح تم السحب منها من قبل.
عدد المشتركين: أكثر من 46k
عدد المشاهدات: أكثر من 2 مليون مشاهدة
عدد ساعات المشاهدة:أكثر من 92الف ساعة.
المخالفات: لا توجد أي مخالفات
الارباح الموجودة حاليا بالادسنس: 74دولار
الارباح الموجودة حاليا بالقناة: 17دولار
ملاحظة: جيميل القناة يختلف عن جيميل الادسنس
الثمن: سعر القناة بدون ادسنس 500دولار ومع الادسنس ب 700$
سعر القناة قابل للتفاوض
المهتم يتواصل معي وشكرا
المحتوى: تعليمي دروس الطور المتوسط.
الحالة: مفعلة وبالنسبة للأرباح تم السحب منها من قبل.
عدد المشتركين: أكثر من 46k
عدد المشاهدات: أكثر من 2 مليون مشاهدة
عدد ساعات المشاهدة:أكثر من 92الف ساعة.
المخالفات: لا توجد أي مخالفات
الارباح الموجودة حاليا بالادسنس: 74دولار
الارباح الموجودة حاليا بالقناة: 17دولار
ملاحظة: جيميل القناة يختلف عن جيميل الادسنس
الثمن: سعر القناة بدون ادسنس 500دولار ومع الادسنس ب 700$
سعر القناة قابل للتفاوض
المهتم يتواصل معي وشكرا