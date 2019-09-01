تعرف على أسباب التعب و الإرهاق المستمر على الرغم من كفاية عدد ساعات النوم.

أحد أهم الأسباب لذلك هو خلل #الغدة_الدرقية وتحديدا كسل الغدة الدرقية التي تجعل الإنسان ميالا للنوم وتصيبه بكثير من الخمول والإمساك والبرودة وبطء القلب, ويمكن التأكد من ذلك بقياس هرمون النخامية TSH.ومن الأسباب الأخرى الهامة لحدوث ذلك هو #الاكتئاب والذي يترافق مع الحزن والشعور بالذنب واضطراب الشهية وصعوبة التركيز وفقدان المتعة والسعادة وغير ذلك من أعراضه.وأيضاً قد يكون السبب #فقر_الدم بنقص الحديد, ويكون التشخيص هنا بقياس كمية الحديد في الدم وكذلك مخازن الحديد التي تعرف باسم الفرتين, أوقد يكون السبب السهر الشديد واضطراب الساعة البيولوجية.‫أسباب التعب و الإرهاق‬‎من أهم اسباب التعب،أن يقل إنتاج هرمون التستوستيرون مع التقدم في العمر، وهو هرمون مهم للقيام بوظائف الجسم، مثل: الحفاظ على صحة العظام، والكتلة العضلية، والرغبة الجنسية، ونقص مستويات الهرمون قد تؤدي إلى فقدان الرغبة الجنسية، وزيادة الدهون في الجسم، ومشاكل النوم مثل الأرق، وهذه الأعراض تسبب الشعور بالتعب والإرهاق