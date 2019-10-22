ام أمينة
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كل شيئ عن الهرمونات أنواعها و وظائفها ** معلومات من تجميعي **
يمكن تعريف الهرمونات على أنّها موادّ كيميائية تحمل الإشارات والرسائل بين خلايا الجسم المختلفة
وفي الحقيقة تُفرز الهرمونات من قبل جهازٍ يُعرف بجهاز الغدد الصمّاء في مجرى الدم و من هناك تنتقل إلى خلايا الجسم وأنسجته المختلفة وذلك بهدف إيصال الرسائل ونقل الأوامر
ومن هنا يمكن القول إنّ الهرمونات تتحكم في كثيرٍ من وظائف الجسم مثل عمليات الأيض التي تُمثل العمليات التي يؤديها الجسم لاستخراج الطاقة من الطعام بالإضافة إلى تحكّم الهرمونات بمعدل ضربات القلب و شهية الإنسان و مزاجه و نموّه و تكاثره و نومه و تعامله مع التوتر وغير ذلك
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الهرمونات تُوجد في الجسم بمعدلات ونسب مُحدّدة، وعليه فإنّ زيادة أو نقصان أيّ منها يُعتبر خللاً هرمونياً ويتطلب تدخلاً طبياً حتى تتمّ متابعته والسيطرة عليه على الوجه المطلوب و يجدر التنبيه إلى أنّ الهرمونات لا توجد في جسم الإنسان على وجه الحصر وإنّما توجد في النباتات والحيوانات حيث تنظم العديد من العمليات الحيوية
الهرمونات الرئيسية في الجسم :
الغدة النخامية:
تعتبر الغدة النخامية جزءًا من الجهاز الصماوي، وتسيطر على عدد من الغدد الهرمونية الأخرى التي تحفز النمو.
الصنوبرية:
وتسمى أيضا المهاد، وتنتج هذه الغدة مشتقات السيروتونين من الميلاتونين الذي يتحكم بالنوم.
البنكرياس:
تنتج هذه الغدة الأنسولين الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم.
الغدة الدرقية:
تحتوي على الهرمونات المرتبطة بحرق السعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب
الغدة الكظرية:
تتحكم في الهرمونات المسؤولة عن القدرة الجنسية والكورتيزول، هرمون الإجهاد.
غدد الهايبوتلاموس:
مسؤولة عن درجة حرارة الجسم والجوع والحالات المزاجية، العطش، والنوم وممارسة الجنس.
الغدد جارات الدرقية:
تتحكم هذه الغدة في كمية الكالسيوم في الجسم.
الغدة الزعترية:
تلعب هذه دورًا في تعزيز وظيفة الجهاز المناعي
المبيضان:
تفرز الهرمونات الجنسية الأنثوية مثل هرمون الاستروجين، التستوستيرون، البروجسترون.
الخصيتان:
تنتج هرمون الذكورة التستوستيرون والحيوانات المنوية.
وظائف الهرمونات الرئيسية:
تنتقل الهرمونات عبر مجرى الدم إلى الأنسجة، لتوصيل الرسائل المختلفة التي تخبر الأعضاء بما يجب فعله ومتى تفعل ذلك، لذا فهي مسؤولة عن العمليات الحيوية التالية:
معدل التمثيل الغذائي والشهية
معدل ضربات القلب
النوم.
الوظيفة الجنسية.
المزاج ومستويات التوتر.
درجة حرارة الجسم.
النمو العام
اختلال الهرمونات في الجسم:
قد يعاني الشخص من عدم التوازن الهرموني والذي ينتج عنها الأعراض أدناه:
زيادة الوزن غير المبررة أو فقدان الوزن.
التعرق غير المبرر أو المفرط.
صعوبة في النوم.
جفاف الجلد أو الطفح الجلدي.
التغيرات في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.
هشاشة العظام
التغيرات في تركيز السكر في الدم.
زيادة العطش.
التعب غير المبررة.
العقم.
عدم وضوح الرؤية.
اسباب عدم توازن الهرمونات:
هناك عدة أسباب صحية تسبب الاختلال الهرموني في الجسم، منها:
التوتر المزمن أو الشديد.
الاصابة بالنوع الاول والثاني من مرض السكري.
قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية.
سوء التغذية وزيادة الوزن.
تناول الأدوية الهرمونية أو أدوية تحديد النسل.
أورام الغدة النخامية.
وجود مستويات عالية من هرمون الكورتيزول في الدم
مرض أديسون
العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي
ان شاء الله الكل يستفاد من موضوعي
خاصة اننا نجهل بعض الامور عن الهرمونات
ان شاء الله دوام الصحة و العافية للجميع
لكم مني اجمل التحيات