اكتشف الفوائد العلاجية للكمون



اكتشف الفوائد العلاجية للكمون





يعتبر الكمون من أشهر التوابل التي يعرفها المطبخ العربي، ويُستخدم بكثرة مع المأكولات البحرية بأنواعها، مما يمنحها طعما لذيذا محببا.

كما أن للكمون فوائد صحية وعلاجية، تجعلك لا تستغنين عن وجوده في منزلك، تعرفي على أهمها: - يعالج الكمون التهابات العيون، ويهدئ من تهيجها،

عن طريق غليه ثم غسل العين به.

- يُنقع القليل منه في كوب ماء مغلي مع ليمونة مقطعة حلقات، ثم يُشرب الماء في الصباح على الريق، مما يساعد في محاربة السمنة.

- مضاد للأكسدة، مما يجعله واقيا من تصلب الشرايين، والأورام السرطانية، بحسب ما أثبته باحثون بالمعهد الهندي المركزي لأبحاث تكنولوجيا الأطعمة.

- غني بفيتامينات (سي، آيه، إي)، ويعتبر من بين أكثر عشرة نباتات استخداما كعلاجات طبية شعبية على مستوى العالم.

- يحتوي الكمون على العديد من العناصر الغذائية المهمة، كالحديد، المنجنيز، الكالسيوم، الفوسفور، فيتامين ب 1، ب 6، الزنك، والبوتاسيوم.

- يزود تناول الكمون الجسم بنسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، المفيدة في ضبط نسبة الكولسترول الضار، ووقاية الشرايين القلبية والدماغية.

- تفيد الألياف الغذائية الموجودة بالكمون في خفض امتصاص السكر من الطعام، وإعاقة امتصاص الكولسترول، وتسهيل مرور فضلات الطعام إلى خارج الجسم.

- تؤكد الدراسات الطبية قدرة الكمون على تحسين هضم الطعام، وتقليل فرص تكون الغازات، حيث يزيد من قدرة إفراز المعدة للعصارات الهضمية.

منقول للفائدة



المصدر'موقع'التصفية'والتربية'السلفية'تحت'اشراف'الشيخ'أزهر'سنيقرة'حفظه'الله



