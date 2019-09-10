ام أمينة
منتدى الحياة الزوجية
طاقم المرشحين
مرحبا بكم في موضوعي
موسوعة اللمة في التعريف بأجهزة جسم الانسان - متجدد - من بحثي و تجميعي
في هذا الموضوع سأوضح أجهزة جسم الانسان و الأعضاء المرتبطة به و تركيبه و الأمراض التي يمكن أن يصاب بها و العلاج
يتكون الجسم البشري من عدة أجهزة مصنفة فيزيولوجياً أي استناداً إلى علم وظائف الأعضاء
والأجهزة هي كالتالي:
الجهاز العصبي
جهاز الدوران
الجهاز المناعي
الجهاز التناسلي
الجهاز اللحافي
الجهاز اللمفاوي
الجهاز البولي
الجهاز الهضمي
الجهاز التنفسي
الغدد الصماء
الجهاز العضلي
الجهاز الهيكلي ( العظمي)
ان شاء الله في كل رد نحط واحد من الأجهزة مع الشرح الكافي
انتظروني....
تحياتي للجميع