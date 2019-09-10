موسوعة اللمة في التعريف بأجهزة جسم الانسان - متجدد - من بحثي و تجميعي

ام أمينة

ام أمينة

منتدى الحياة الزوجية
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19 ماي 2011
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مرحبا بكم في موضوعي

موسوعة اللمة في التعريف بأجهزة جسم الانسان - متجدد - من بحثي و تجميعي

في هذا الموضوع سأوضح أجهزة جسم الانسان و الأعضاء المرتبطة به و تركيبه و الأمراض التي يمكن أن يصاب بها و العلاج

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يتكون الجسم البشري من عدة أجهزة مصنفة فيزيولوجياً أي استناداً إلى علم وظائف الأعضاء
والأجهزة هي كالتالي:

الجهاز العصبي
جهاز الدوران
الجهاز المناعي
الجهاز التناسلي
الجهاز اللحافي
الجهاز اللمفاوي
الجهاز البولي
الجهاز الهضمي
الجهاز التنفسي
الغدد الصماء
الجهاز العضلي
الجهاز الهيكلي ( العظمي)

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ان شاء الله في كل رد نحط واحد من الأجهزة مع الشرح الكافي

انتظروني....

تحياتي للجميع

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