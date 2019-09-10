استجابة للنداء الوطني

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
268
النقاط
13
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*

1453811882022.gif

أخذ حفيده يوم الدخول للمدرسة وعندما سمع صوت النشيد وقف هاته الوقفة مُلبيًا النداء

656645.jpg

سلامي وتحيّاتي الخالصة لكم
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم الإشراف العام
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,305
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
هذا حال آبائنا و كبار السن من عايشو الحقبه المضلمة من تاريخنا
الوطنيه تمشي في عروقهم مجرى الدم
بورك فيك اخي على ما انتقيت ولك كل التقدير
 
الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
290
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
شوف الرجال نتاع الصح الذكورة نتاع هاد الوقت راهم يهربو من المتوسطات والثانوية وهوما صغار باه ميديروش تحية العلم بارك الله فيك اخي
 
البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
268
النقاط
13
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال sami44:
هذا حال آبائنا و كبار السن من عايشو الحقبه المضلمة من تاريخنا
الوطنيه تمشي في عروقهم مجرى الدم
بورك فيك اخي على ما انتقيت ولك كل التقدير
إضغط للتوسيع...
قال الوهم:
شوف الرجال نتاع الصح الذكورة نتاع هاد الوقت راهم يهربو من المتوسطات والثانوية وهوما صغار باه ميديروش تحية العلم بارك الله فيك اخي
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيكما ولكما اسمى التقدير والاحترام على مروركما العطر
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,040
النقاط
491
الجنس
أنثى
السلام عليكم
هم رجال يعرفون حب الوطن واحترام العلم
رجال يعرفون قيمة وطنهم
ياليث شباااب اليوم يتعلمون منهم
تحياتي
 
البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
268
النقاط
13
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
هم رجال يعرفون حب الوطن واحترام العلم
رجال يعرفون قيمة وطنهم
ياليث شباااب اليوم يتعلمون منهم
تحياتي
إضغط للتوسيع...
جزاك الله خير ان شاء الله ومشكورة على كلماتك الطيبة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top