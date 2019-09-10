استجابة للنداء الوطني

البشير البشير
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هذا حال آبائنا و كبار السن من عايشو الحقبه المضلمة من تاريخنا
الوطنيه تمشي في عروقهم مجرى الدم
بورك فيك اخي على ما انتقيت ولك كل التقدير
بارك الله فيكما ولكما اسمى التقدير والاحترام على مروركما العطرشوف الرجال نتاع الصح الذكورة نتاع هاد الوقت راهم يهربو من المتوسطات والثانوية وهوما صغار باه ميديروش تحية العلم بارك الله فيك اخي
جزاك الله خير ان شاء الله ومشكورة على كلماتك الطيبةالسلام عليكم
هم رجال يعرفون حب الوطن واحترام العلم
رجال يعرفون قيمة وطنهم
ياليث شباااب اليوم يتعلمون منهم
تحياتي