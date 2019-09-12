طلب وساطة متوفر 3 صفحات + مجموعة للبيعث

Mohamed islem

Mohamed islem

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2019
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
26
محل الإقامة
جيجل
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 3 صفحات للبيع + مجموعة فيسبوك

صفحة مسابقات توظيف De Emploi فيها 24 الف معجب

صفحة بنة الطبخ فيها 3 آلاف معجب

صفحة عشاق المنتخب الجزائري فيها 19 الف معجب

مجموعة مسابقة توظيف الأساتذة 2019 فيها 17 الف عضو

اي شخص مهتم بالشراء يترك تعليق

وشكرا
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
150
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين تجارة العملات عبر الوسيط [ يرجى الإلتزام ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : الامين المالي
- عمولة الوسيط هي; 10 د.ج لكل 1 دولار

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بالتوفيق...
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top