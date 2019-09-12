باسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



متوفر مبلغ 500دولار بايونيير للبيع مقابل سي سي بي او بريدي موب

سعر الدولار 190دج (ثـــابت)



المبلغ كاملا بـ 95000دج

أدنى مبلغ للحجز هو 50 دولار



سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي عبر مكتب البريد.



الرجاء الحجز بجدية ومراجعة قوانين المنتدى قبل التعامل



المصدر: أعمال حرة​