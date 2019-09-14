HAMZA USMA
:: عضو مَلكِي ::
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كيف تتعامل مع من يكرهك في المجتمع
كيف تتعامل مع من يكرهك في المجتمع
يشعر الإنسان في كثير في كثير من الأحيان بكراهية بعض الأشخاص له دون سبب واضح ،و لن يعرف كيف يتصرف معهم وربما يكون ذلك سبباً في تعطيله عن ممارسة حياته بشكل طبيعي و خلال السطور التالية لهذه المقالة سوف نتعرف عزيزي القارئ على مجموعة من الطرق التي يمكنك الاستعانة بها للتعامل مع من يكرهك فقط تفضل بالمتابعة .https://www.almrsal.com/post/454518/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d9%8a%d9%83%d8%b1%d9%87%d9%83
كيف تتعامل مع من يكرهك .. انتشرت الكراهية بين الكثير من الأشخاص ،و هذا ما أدى إلى تدهور ،وفشل عدد كبير من العلاقات ،و هناك العديد من الأسباب وراء الكراهية ،و لعل من أبرزها الصراع و المنافسة بين شخصين من أجل الوصول إلى منصب معين أو بسبب سوء خلق أحد الطرفين ،و عدم حبه و احترامه لمن حوله ،و بالطبع الكراهية قد تكون سبباً في انشغال الإنسان عن التفكير في مستقبله ،و بحثه ،و وراء الأسباب التي دفعت بعض الأشخاص لكراهيته ،و لكي يستطيع الإنسان التعامل مع هؤلاء الأشخاص يمكنه الاعتماد على مجموعة من الطرق من أبرزها الآتي :-
* يجب أن يحافظ الإنسان على تبسمه في وجه هؤلاء الأشخاص ،و لا يجعلهم يشعرون أن أفعالهم ،و أحاديثهم السخيفة قد أثرت عليه .
يفضل أن يعاملهم الإنسان معاملة طيبة فمثلاً إذا سمع أن الشخص الذي يكرهه لديه مشكلة ما لا مانع من أن يساعده على حل هذه المشكلة ،و لا مانع من السؤال عنه إذا علم أنه مريض ،و كذلك يمكنه أن يقوم بتقديم هدية له إن كان هناك مناسبة ،و أن يعلم جيداً أن المعاملة الطيبة لها أثر فعال في تحسين علاقته من يكرهه بالتدريج و من الضروري ألا يلجأ إلى معاملتهم معاملة سيئة حتى لا يأخذ من حوله انطباع شيء عنه .
* يجب أن يحافظ الفرد على هدوئه ،و أن يتجنب الانفعال و العصبية نتيجة لأفعالهم و من الأفضل أن يواجه كل هذا بالتجاهل .
* يمكنك للفرد أن يبادر بسؤال هؤلاء الأشخاص عن الأسباب التي دفعتهم للتعامل معه بأسلوب سيء و إن كان هناك خلاف ما يمكن التفاهم ،و إيجاد حل مناسب لذلك .
* من الضروري أن يحتفظ الفرد بأسراره لنفسه و لا يتحدث فيها أمام من يكرهك حتى لا يستغلها ضده ،و يقوم بإفشائها أمام الآخرين .
* يفضل عدم الجلوس في الأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء الأشخاص حتى تتجنب المشاكل و الخلافات معهم .
* يجب الابتعاد عن التدقيق في التفاصيل ،و أخذ الأمور بجدية و حساسية زائدة فهذا خطأ لأنه سوف يجلب له الكثير من المتاعب .
يجب على الفرد أن يتحلى بالأخلاق الحميدة كالتسامح ،و حب الخير للآخرين ،و أن يدرك جيداً أن دين الإسلام يدعونا إلى المحبة ،و الود ،و الرحمة و أن يكون متفهماً للأمور فربما يكون الطرف الآخر يعاني من مشكلة نفسية أو لديه أزمة ما سبباً وراء كراهيته و سوء معاملته له .
* من الضروري أن يفكر الإنسان جيداً قبل أن يصدر حكمه على الآخرين فقد تصدر من الفرد في الكثير من الأحيان أفعال تتسبب في كراهية الآخرين له ،و لذلك عليه أن يراجع تصرفاته ،و لا يتسرع في إصدار الحكم على الآخرين .
* يجب ألا يجعل الفرد كراهية بعض الأشخاص له عائق يحول بينه ،و بين ممارسة حياته ،و الانتباه لعمله ،و مستقبله بشكل طبيعي و لا يفكرك فيما يفعلونه طالما لم يخطئ في حقهم .
يجب أن يحاول الفرد دائماً التقرب من الأشخاص الإيجابيين المعروفين بسمعتهم الطيبة
، و الذين يشجعونه دائماً على التفاؤل و الإقبال على الحياة و حب الخير للآخرين
كيف تتعامل مع من يكرهك .. انتشرت الكراهية بين الكثير من الأشخاص ،و هذا ما أدى إلى تدهور ،وفشل عدد كبير من العلاقات ،و هناك العديد من الأسباب وراء الكراهية ،و لعل من أبرزها الصراع و المنافسة بين شخصين من أجل الوصول إلى منصب معين أو بسبب سوء خلق أحد الطرفين ،و عدم حبه و احترامه لمن حوله ،و بالطبع الكراهية قد تكون سبباً في انشغال الإنسان عن التفكير في مستقبله ،و بحثه ،و وراء الأسباب التي دفعت بعض الأشخاص لكراهيته ،و لكي يستطيع الإنسان التعامل مع هؤلاء الأشخاص يمكنه الاعتماد على مجموعة من الطرق من أبرزها الآتي :-
* يجب أن يحافظ الإنسان على تبسمه في وجه هؤلاء الأشخاص ،و لا يجعلهم يشعرون أن أفعالهم ،و أحاديثهم السخيفة قد أثرت عليه .
يفضل أن يعاملهم الإنسان معاملة طيبة فمثلاً إذا سمع أن الشخص الذي يكرهه لديه مشكلة ما لا مانع من أن يساعده على حل هذه المشكلة ،و لا مانع من السؤال عنه إذا علم أنه مريض ،و كذلك يمكنه أن يقوم بتقديم هدية له إن كان هناك مناسبة ،و أن يعلم جيداً أن المعاملة الطيبة لها أثر فعال في تحسين علاقته من يكرهه بالتدريج و من الضروري ألا يلجأ إلى معاملتهم معاملة سيئة حتى لا يأخذ من حوله انطباع شيء عنه .
* يجب أن يحافظ الفرد على هدوئه ،و أن يتجنب الانفعال و العصبية نتيجة لأفعالهم و من الأفضل أن يواجه كل هذا بالتجاهل .
* يمكنك للفرد أن يبادر بسؤال هؤلاء الأشخاص عن الأسباب التي دفعتهم للتعامل معه بأسلوب سيء و إن كان هناك خلاف ما يمكن التفاهم ،و إيجاد حل مناسب لذلك .
* من الضروري أن يحتفظ الفرد بأسراره لنفسه و لا يتحدث فيها أمام من يكرهك حتى لا يستغلها ضده ،و يقوم بإفشائها أمام الآخرين .
* يفضل عدم الجلوس في الأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء الأشخاص حتى تتجنب المشاكل و الخلافات معهم .
* يجب الابتعاد عن التدقيق في التفاصيل ،و أخذ الأمور بجدية و حساسية زائدة فهذا خطأ لأنه سوف يجلب له الكثير من المتاعب .
يجب على الفرد أن يتحلى بالأخلاق الحميدة كالتسامح ،و حب الخير للآخرين ،و أن يدرك جيداً أن دين الإسلام يدعونا إلى المحبة ،و الود ،و الرحمة و أن يكون متفهماً للأمور فربما يكون الطرف الآخر يعاني من مشكلة نفسية أو لديه أزمة ما سبباً وراء كراهيته و سوء معاملته له .
* من الضروري أن يفكر الإنسان جيداً قبل أن يصدر حكمه على الآخرين فقد تصدر من الفرد في الكثير من الأحيان أفعال تتسبب في كراهية الآخرين له ،و لذلك عليه أن يراجع تصرفاته ،و لا يتسرع في إصدار الحكم على الآخرين .
* يجب ألا يجعل الفرد كراهية بعض الأشخاص له عائق يحول بينه ،و بين ممارسة حياته ،و الانتباه لعمله ،و مستقبله بشكل طبيعي و لا يفكرك فيما يفعلونه طالما لم يخطئ في حقهم .
يجب أن يحاول الفرد دائماً التقرب من الأشخاص الإيجابيين المعروفين بسمعتهم الطيبة
، و الذين يشجعونه دائماً على التفاؤل و الإقبال على الحياة و حب الخير للآخرين