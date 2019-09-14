lolo abdalla
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باريس عاصمة الجمال والذوق الرفيع في رحلات فرنسا.. «3 معالم لن تنساها»
«جنة الله على الأرض» هذا أبرز وصفة قيل عن فرنسا، والتي تعتبر من أشهر البلاد السياحية حول العالم، وهذا الوصف يؤكد أن رحلات فرنسا السياحية أهم وأجمل الرحلات حول العالم، والسياحة بها لا تقتصر على المناطق الطبيعية فقط، ولكن هناك مزارات ومعالم سياحية مختلفة تعود لعصور قديمة، وهذا ما جعل فرنسا تصل لهذه المكانة السياحية العالمية.
باريس تستحوذ على النسبة الأكبر من السياح في رحلات فرنسا
نيس وباريس ومرسيليا ونيون وغيرهم من المدن الفرنسية اللاتي يعدون الملاذ الأول لكل من يفكر في رحلات فرنسا السياحية.
ولذلك سنركز في هذا المقال على معالم واحدة من هذه المدن، وهي باريس والتي يرتبط ذكرها دائمًا باسم فرنسا كدولة.
باريس مدينة الجمال والذوق الرفيع
وهي العاصمة الاقتصادية والتجارية لفرنسا، والأكثر كثافة بين المدن الأخرى، والأكثر جذبًا للسياح، وتحتل المركز الرابع بين المناطق الحضارية الأوروبية.
تتمتع باريس بألقاب دولية عديدةمثل عاصمة القوة السياسية الأوروبية ومركز الثقافة في أوروبا وعاصمة الجمال والذوق الرفيع.
فهذه المدينة تستحوذ على النسبة الأكبر من رحلات فرنسا، إذ استقبلت 34 مليون زائر عام 2017، وفق إحصائيات دولية.
مزارات باريس الأشهر في رحلات فرنسا
1- برج ايفل
وهو من أشهر المعالم السياحية في العالم، وسمي بذلك نسبة إلى المهندسغوستاف إيفل الذي صممه بين عامي 1877 و1889م.
وهو برج شبكي يعتمد هيكله على الحديد المصقول، ويبلغ ارتفاعه 324 متر، وهو يعد أكثر معلم تم زيارته حول العالم.
وهو مكون من ثلاثة مستويات للزوار، الأول والثاني للمطاعم، والثالث لمشاهدة باريس من أعلى، وهو ثاني أطول مبنى في فرنسا.
2- قوس النصر
يبلغ ارتفاعه 50 مترًا، وأمر ببنائه نابليون بونابرت؛ تكريمًا لمنْ دافعوا عن الثورة الفرنسية وحروبها، وهو أشهر معالم باريس الأثرية.
ويضم هيكل القوس الداخلي والخارجي أسماء جنرالات فرنسا وانتصاراتهم، وأسفل القوس يقع قبر الجندي المجهول من الحرب العالمية الأولى.
3- شارع الشانزليزيه
واقتبس اسمه من كلمة «الاليزيه» وهي كلمة يونانية تعني «جنة الأبطال الميتين»، ويبلغ طوله 1.9 كم، وعرض 70 مترًا.
وبه أشهر مسارح ومقاهيومحلات فرنسا، وتقام به مهرجانات وحفلات ومعارض عالمية، فهو يستحق عن جدارة لقب «جنة الأبطال».
وهو يعد من أبرز أماكن رحلات فرنسا، فهو يحتوي مزارات سياحية كثيرة لها شهرة عالمية، ومنها:
«جنة الله على الأرض» هذا أبرز وصفة قيل عن فرنسا، والتي تعتبر من أشهر البلاد السياحية حول العالم، وهذا الوصف يؤكد أن رحلات فرنسا السياحية أهم وأجمل الرحلات حول العالم، والسياحة بها لا تقتصر على المناطق الطبيعية فقط، ولكن هناك مزارات ومعالم سياحية مختلفة تعود لعصور قديمة، وهذا ما جعل فرنسا تصل لهذه المكانة السياحية العالمية.
باريس تستحوذ على النسبة الأكبر من السياح في رحلات فرنسا
نيس وباريس ومرسيليا ونيون وغيرهم من المدن الفرنسية اللاتي يعدون الملاذ الأول لكل من يفكر في رحلات فرنسا السياحية.
ولذلك سنركز في هذا المقال على معالم واحدة من هذه المدن، وهي باريس والتي يرتبط ذكرها دائمًا باسم فرنسا كدولة.
باريس مدينة الجمال والذوق الرفيع
وهي العاصمة الاقتصادية والتجارية لفرنسا، والأكثر كثافة بين المدن الأخرى، والأكثر جذبًا للسياح، وتحتل المركز الرابع بين المناطق الحضارية الأوروبية.
تتمتع باريس بألقاب دولية عديدةمثل عاصمة القوة السياسية الأوروبية ومركز الثقافة في أوروبا وعاصمة الجمال والذوق الرفيع.
فهذه المدينة تستحوذ على النسبة الأكبر من رحلات فرنسا، إذ استقبلت 34 مليون زائر عام 2017، وفق إحصائيات دولية.
مزارات باريس الأشهر في رحلات فرنسا
1- برج ايفل
وهو من أشهر المعالم السياحية في العالم، وسمي بذلك نسبة إلى المهندسغوستاف إيفل الذي صممه بين عامي 1877 و1889م.
وهو برج شبكي يعتمد هيكله على الحديد المصقول، ويبلغ ارتفاعه 324 متر، وهو يعد أكثر معلم تم زيارته حول العالم.
وهو مكون من ثلاثة مستويات للزوار، الأول والثاني للمطاعم، والثالث لمشاهدة باريس من أعلى، وهو ثاني أطول مبنى في فرنسا.
2- قوس النصر
يبلغ ارتفاعه 50 مترًا، وأمر ببنائه نابليون بونابرت؛ تكريمًا لمنْ دافعوا عن الثورة الفرنسية وحروبها، وهو أشهر معالم باريس الأثرية.
ويضم هيكل القوس الداخلي والخارجي أسماء جنرالات فرنسا وانتصاراتهم، وأسفل القوس يقع قبر الجندي المجهول من الحرب العالمية الأولى.
3- شارع الشانزليزيه
واقتبس اسمه من كلمة «الاليزيه» وهي كلمة يونانية تعني «جنة الأبطال الميتين»، ويبلغ طوله 1.9 كم، وعرض 70 مترًا.
وبه أشهر مسارح ومقاهيومحلات فرنسا، وتقام به مهرجانات وحفلات ومعارض عالمية، فهو يستحق عن جدارة لقب «جنة الأبطال».
وهو يعد من أبرز أماكن رحلات فرنسا، فهو يحتوي مزارات سياحية كثيرة لها شهرة عالمية، ومنها:
- حديقة تضم القصر الكبير.
- قصر بتيت.
- مسرح مارينيي.
- قصر الإليزيه الذي يعتبر القصر الرسمي لرؤساء فرنسا.