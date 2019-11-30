تبحث عن "جنّة بلا ناس"؟ تعرّف على هذه الفنادق في جزر المالديف

هايداوي بيتش ريزورت آند سبا | جزيرة دوناكولي

هايدواي بيتش ريزورت أند سبا

أداران بريستيج وتر فيلاز- شامل جميع الخدمات | جزيرة ميدهوبارو

أداران بريستيج وتر فيلاز أول إنكلوسيف

سونيفا فوشي | جزيرة كونفونادو

سونيفا فوشي

ميري آيلاند ريزورت | جزيرة ميريهي

ميري أيلاند ريزورت

سيكس سينسيز لامو | جزيرة أولوفيلي

سيكس سينسيز لامو



ميدهوفوشي أيلاند ريزورت | جزيرة ميدهوفوشي

ميدهوفوشي أيلاند ريزورت



ذا صان سيام إيرو فوشي | جزيرة إيرو فوشي

ذا صان سيام إيرو فوشي

سينتارا جراند آيلاند ريزورت آند سبا | جزيرة ماتشاتشافوشي

سينتارا جراند آيلاند ريزورت آند سبا

ماليفوشي كومو | جزيرة ماليفوشي

ماليفوشي كومو



سينامون هاكورا هورا مالديفز- شامل جميع الخدمات | جزيرة هاكورا هورا

شايا لاجون هاكورا هورا أول أنكلوسف

يحلم البعض أحيانا بالهرب إلى "جزيرة الكنز" أو إلى مكان منعزل وهادئ وبعيد عن كل العالم، فما بالك إذا كانت هذه الجزيرة هي أيضا "فندق" أو منتجع فخم وساحر! هذا بالتأكيد ما يحصل عليه المسافر عند الحجز في فنادق جزر المالديف التي توصف بأنها "الفردوس المفقود"، حيث الكنوز السياحية الطبيعية التي لا تُقدّر بثمن والتي يمكن التوجه إليها دون الحاجة إلى تأشيرة سياحية مُسبقة، كما تُعد الفترة الممتدة من نوفمبر إلى أبريل أفضل وقت لزيارة جزر المالديف.تتألف جزر المالديف من مئات الجزر الصغيرة المأهولة وغير المأهولة؛ وربما إحتاج المرء إلى قضاء ليلة في فنادق جزيرة مالي عاصمة جزر المالديف والتي تضم المطار الرئيسي للبلاد وتنطلق منها الرحلات الجوية والبحرية إلى بقية الجزر السياحية الخلابة، نسلّط الضوء في هذا المقال على 10 فنادق وجزر في آن واحد شهيرة وخلابة في جزر المالديف، فنادق تمتد على جُزر خاصة بها وتمثل ملاذا للهدوء والنقاهة لرحلات العائلات وشهر العسل، هذه أفضل الفنادق لإقامة "تطفو على الماء" في عالم اللون التركوازي الساحر في جزر المالديف!يُعد منتجع هايداوي بيتش ريزورت آند سبا من أفخم فنادق جزر المالديف، ويقع على جزيرة خاصة به ويوفر أجنحة وفلل فخمة للعائلات وشهر العسل يحوي بعضها مسابح خاصة، يضم أكثر من 100 فيلا وجناح على الشاطئ أو على شكل أكواخ تطفو على الماء، وتصل مساحتها إلى 1,400 مترا مربعا وتملك جميعها شاطئا خاصا صغيرا لمزيد من الخصوصية والراحة مع ميزة الخادم الخاص.تمتاز الفلل بالأناقة والديكورات الخشبية الحميمة مع "شُرفات" خارجية رائعة للجلوس والإسترخاء، يوجد أيضا 4 مطاعم وبارات تقدم مأكولات آسيوية وأطباق البحر مع أماكن جلوس ساحرة وإطلالة تحبس الأنفاس، إضافة إلى مركز سبا ولياقة بدنية، ونادي ترفيهي للأطفال، وبرك سباحة خارجية، مع العديد من الأنشطة الرياضية والبحرية الممتعة.يقع منتجع أداران بريستيج ووتر فيلاز على جزيرة ميدهوبارو الخاصة، ويوفّر كما يوحي الإسم فلل فخمة ورومانسية تطفو على الماء تملك جميعها أحواض جاكوزي خارجية مع أدوات لتحضير القهوة والشاي وإنترنت مجاني، وتمتاز بديكورات خشبية ساحرة وبسيطة مع إطلالة خلابة.يوجد مطعم رئيسي يقدم وجبات محلية وأوروبية ومأكولات بحرية مع أماكن جلوس مذهلة، ومركز سبا يوفر جلسات تدليك وعلاجات صحية وتجميلية مع غرف بخار وساونا، وبركة سباحة خارجية، والعديد من الملاعب والأنشطة الرياضية والبحرية المسلّية.يمثّل فندق ومنتجع سونيفا فوشي واحة للهدوء والعزلة والنقاهة على جزيرة "كونفونادو" التي تبعد قرابة نصف ساعة بالطائرة عن مطار مالي الدولي، وهو فندق حائز على العديد من الجوائز العالمية، ويقع ضمن محمية جزيرة "با أتول"، ويوفر أنواعا مختلفة الأحجام من الفلل الفخمة المناسبة لرحلات العائلات والشباب والأزواج.تتألف الفلل من غرفة إلى 9 غرف نوم وتحوي معظمها مسابح خاصة مع شُرفات خارجية للإسترخاء ويحوي بعضها مطابخ كاملة وغرفة ساونا وسبا وبخار خاصة، وتصل مساحتها إلى أكثر من 5500 مترا مربعا، يوجد 6 مطاعم وبارات يغلب عليها المأكولات المحلية وتمتاز بأماكن جلوس ساحرة على الشاطئ وفي قلب الغابات، إضافة إلى مركز سبا يوفر علاجات صحية وتجميلية، وصالة سينما، والعديد من الأنشطة الترفيهية المتنوعة.يقع فندق ميري أيلاند ريزورت على جزيرة "ميريهي" التي تُعد من أصغر وأجمل جُزر المالديف، ويبعد قرابة نصف ساعة بالطائرة عن مدينة مالي عاصمة جزر المالديف، وهو فندق ساحر وحائز على العديد من الجوائز العالمية، يضم 37 فيلا على الشاطئ وأخرى تطفو على الماء تمتاز بأثاث وديكور آسيوي دافئ مع إطلالة خلابة على البحر، وتصل مساحتها إلى أكثر من 530 مترا مربعا.يوجد 4 مطاعم وبارات تقدم مأكولات محلية وأطباق البحر مع أماكن جلوس مدهشة ورومانسية، إضافة إلى مركز سبا ولياقة بدنية حائز على جوائز عالمية يقدم جلسات تدليك وعلاجات صحية وتجميلية ودروس يوغا، مع المساعدة في تنظيم رحلات غوص وإستكشاف حول الجزر.يوفّر فندق سيكس سينسيز لامو فلل ساحرة تطفو على الماء في جزيرة أولوفيلي، إضافة إلى فلل أخرى على الشاطئ تحيطها الغابات الكثيفة، وهي مثالية للعائلات ورحلات شهر العسل، تحوي بعضها مسابح خاصة مع حديقة وأماكن للجلوس والإسترخاء، وتصل مساحتها إلى أكثر من 250 مترا مربعا.يوجد 6 مطاعم وبارات تقدم أشهى المأكولات المحلية والآسيوية مع أماكن جلوس خلابة وتطفو على الماء، إضافة إلى مركز سبا ولياقة بدنية يوفر جلسات تدليك وعلاجات صحية وتجميلية، كما يساعد الفندق في تنظيم رحلات غوص وممارسة الرياضات البحرية المتنوعة.يُعد منتجع ميدهوفوشي آيلاند ريزورت أحد الفنادق المميزة والقليلة التي تُقدم فخامة وإقامة من الأحلام بأسعار مقبولة مقارنة بغيرها من فنادق جزر المالديف الفخمة، ويوفر أجنحة وفلل تتراوح مساحتها بين 65 إلى 178 مترا مربعا، يتمتع بعضها بموقع رائع على الشاطئ وأخرى تحيطها الغابات والخُضرة.يوجد 3 مطاعم وبارات تقدم مأكولات محلية وعالمية مع أماكن جلوس خلابة على الشاطئ، ومركز سبا يوفر جلسات تدليك وعلاجات تجميلية للوجه والجسم، ومركز لتأجير مُعدات الرياضات البحرية، ومركز للغوص، وبركة سباحة خارجية، وملاعب رياضية متنوعة.يضم فندق ومنتجع ذا صن سيام إيرو فوشي أكثر من 200 فيلا فاخرة مع ميزة الخادم الخاص 24 ساعة، تمتاز الفلل بالأثاث والديكور العصري مع إطلالة خلابة على البحر، ويقع بعضها مباشرة على الشاطئ في حين يطفو بعضها الآخر على الماء، وتتمتع الفلل بالهدوء والخصوصية في قلب الأدغال مع مسابح خاصة ومطابخ كاملة ومثالية للعائلات.يمتاز الفندق بتنوع كبير في المطاعم مقارنة بغيره من فنادق جزر المالديف، ويضم 14 مطعما وبار تقدم مختلف المأكولات المحلية والأوروبية والآسيوية مع ديكورات ساحرة وأماكن جلوس خلابة على الشاطئ، إضافة إلى مركز سبا فاخر عالمي حائز على عدة جوائز يقدم العديد من العلاجات الصحية والتجميلية وجلسات التدليك مع غرف ساونا وبخار.يُعد منتجع سينتارا جراند آيلاند ريزورت آند سبا من أجمل وأفخر فنادق جزر المالديف، ويقع على جزيرته الخاصة في عالم من اللون الفيروزي الممتد في كل الجهات، ويوفر أنواعا مختلفة من الأجنحة والفلل المثالية لرحلات شهر العسل والعائلات، تمتاز بالرحابة والديكور العصري الأنيق مع لمسات آسيوية ساحرة وإطلالة تحبس الأنفاس.تتألف الفلل من غرفة أو غرفتين نوم وغرفة جلوس منفصلة وتملك جميعها مسابح خاصة، يوجد أيضا 6 مطاعم وبارات متنوعة تقدم مختلف المأكولات المحلية والإيطالية والآسيوية والعالمية مع أماكن جلوس شاعرية على البحر، ومركز سبا يوفر جلسات تدليك ودروس يوغا وعلاجات تجميلية، مع خدمة تنظيم رحلات وجولات بحرية حول الجزر.يقدم فندق ماليفوشي كومو ملاذا للهدوء والنقاهة بعيدا عن صخب الحياة المدنية الحديثة، ويقع على جزيرة خاصة مع فلل تطفو على الماء، يوفر المنتجع أنواعا مختلفة من الفلل والأجنحة والمساكن التي تُرضي كافة الأذواق وهي مناسبة للعائلات والشباب والأزواج، يقع بعضها على الشاطئ مع مدخل مباشر على البحر، في حين تقع بعض الفلل في قلب الغابات والخُضرة.تتألف الفلل من غرفة إلى 4 غرف نوم وتحوي مسابح خاصة وبعضها يضم مطابخ وتصل مساحتها إلى 408 مترا مربعا، وتمزج بين الأثاث الأوروبي الحديث والفخم والديكور الآسيوي الدافئ، يوجد أيضا 3 مطاعم تقدم مأكولات يابانية وتركية وعالمية مع أماكن جلوس فخمة ومذهلة، ومركز سبا يوفر علاجات صحية وتجميلية وجلسات تدليك.10يُعد منتجع سينامون هاكورا هورا مالديفز أو شايا لاجون وجهة محببة ومثالية لرحلات شهر العسل، ويبعد قرابة 40 دقيقة بالطائرة عن مطار مالي الدولي، ويضم 80 جناحا على شكل "شاليهات" يقع بعضها على الشاطئ ويطفو معظمها على الماء.تمتاز الأكواخ بأثاث عصري مع ديكورات خشبية رومانسية وتملك جميعها "شُرفات" خاصة مع "سلّم" للدخول مباشرة إلى الماء، يوجد أيضا 4 مطاعم وبارات يغلب عليها المأكولات المحلية وأطباق البحر مع أماكن جلوس خلابة وشاعرية، ومركز سبا ولياقة بدنية، ومركز لتعليم الغوص، وتنظيم رحلات بحرية.