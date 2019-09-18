أهم ماتحتاجه الحامل قبل واثناء للولادة

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم جيت نهدرلكم على اهم حاجة عند الحمل والولادة
بعد ان تفاجأت بعدة اخوات اكتشفت انو خلال فترة الحمل ميهتموش بصحتهم.. وميعملوش التحاليل المطلوبة في الحمل وعليه قررت نكتب هذا الموضوع
سيدتي بعد معرفتك لحملك وتأكدك منه اتجهي للطبيب او الطبيبة الخاصة بالنساء للاطمئنان على حملك ..هل هو في مكانه اي طبيعي او خارج الرحم او او...بعد الاطمئنان ستحدد لك الطبيبة الموعد الثاني الذي يكون في الشهر الثاني لسماع نبض الجنين
هل قلبه بدأ في النبض؟ هل يحتاج الى متابعة؟ وهنا ستعطيك ادوية مثبتة للحمل وتطلب منك العودة عند الشهر الرابع لتعطيك التحاليل الخاصة بالمرحلة الاولى.
تستطيعين خلال هذه الفترة معرفة جنس الجنين قد،يظهر في الايكو بشكل واضح وقد يتأخر ايضا في الظهور...بعد ان تقرأ الطبيبة التحاليل ان كانت جيدة ستطمئنك وان كانت هناك مشكلة ستصف لك ادوية لتدارك اي مشكلة ..
الموعد التالي قد يكون في الشهر السادس او السابع تحدده لك الطبيبة حسب حالتك
وان واجهتي اي امر غير طبيعي خلال هذه الفترة عليك بزيارة الطبيبة بأقصى سرعة.
عليك سيدتي بالانتباه جيدا لوصفاتك الطبيةوالايكو والتحاليل وجمعها مع زمرة الدم بطاقة التعريف الوطنية الدفتر العائلي ودفتر البيبي الصحي ايكوالشهر التاسعحفظها ووضعها في كيس بلاستيكي ترقبا لاي طارئ
الشهر الثامن ثم التاسع يتطلب ايكو الشهر التاسع وهو مهم جدا ومطلوب اثناء الولادة
وقد تطلب الطبيبة اعادة التحاليل وهو افضل
خاصة لمعرفة سلامتك من سكر الحمل والضغط تفاديا لاي مشكلة اثناء الولادة.
يعني علئ كل وحدة تنظم روحها وتوجد اوراقها لانها اول ماتطلبه القابلة والاطباء اثناء الولادة فلاتضعي نفسك في موقف محرج سيدتي .
تحياتي للجميع
اليوم جيت نهدرلكم على اهم حاجة عند الحمل والولادة
بعد ان تفاجأت بعدة اخوات اكتشفت انو خلال فترة الحمل ميهتموش بصحتهم.. وميعملوش التحاليل المطلوبة في الحمل وعليه قررت نكتب هذا الموضوع
سيدتي بعد معرفتك لحملك وتأكدك منه اتجهي للطبيب او الطبيبة الخاصة بالنساء للاطمئنان على حملك ..هل هو في مكانه اي طبيعي او خارج الرحم او او...بعد الاطمئنان ستحدد لك الطبيبة الموعد الثاني الذي يكون في الشهر الثاني لسماع نبض الجنين
هل قلبه بدأ في النبض؟ هل يحتاج الى متابعة؟ وهنا ستعطيك ادوية مثبتة للحمل وتطلب منك العودة عند الشهر الرابع لتعطيك التحاليل الخاصة بالمرحلة الاولى.
تستطيعين خلال هذه الفترة معرفة جنس الجنين قد،يظهر في الايكو بشكل واضح وقد يتأخر ايضا في الظهور...بعد ان تقرأ الطبيبة التحاليل ان كانت جيدة ستطمئنك وان كانت هناك مشكلة ستصف لك ادوية لتدارك اي مشكلة ..
الموعد التالي قد يكون في الشهر السادس او السابع تحدده لك الطبيبة حسب حالتك
وان واجهتي اي امر غير طبيعي خلال هذه الفترة عليك بزيارة الطبيبة بأقصى سرعة.
عليك سيدتي بالانتباه جيدا لوصفاتك الطبيةوالايكو والتحاليل وجمعها مع زمرة الدم بطاقة التعريف الوطنية الدفتر العائلي ودفتر البيبي الصحي ايكوالشهر التاسعحفظها ووضعها في كيس بلاستيكي ترقبا لاي طارئ
الشهر الثامن ثم التاسع يتطلب ايكو الشهر التاسع وهو مهم جدا ومطلوب اثناء الولادة
وقد تطلب الطبيبة اعادة التحاليل وهو افضل
خاصة لمعرفة سلامتك من سكر الحمل والضغط تفاديا لاي مشكلة اثناء الولادة.
يعني علئ كل وحدة تنظم روحها وتوجد اوراقها لانها اول ماتطلبه القابلة والاطباء اثناء الولادة فلاتضعي نفسك في موقف محرج سيدتي .
تحياتي للجميع