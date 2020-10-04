العناية بالقطة أثناء فترة الحمل و الولادة الجزء الأول

Yasmina zahra
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معنا في متابعة سلسلتنا الجميلة في الاعتناء بالقطط
موضوعنا اليوم عن
الاعتناء بالقطة اثناء الحمل و الولادة
سيكون من جزئين لعدم الاطالة.
تستطيع الحيوانات الأليفة؛ الشعور بغريزة الأمومة مثلها مثل الإنسان، كما إنها تحتاج إلي رعاية خاصة خلال تلك الفترة،
العناية بالقطة أثناء الحمل و الولادة:
أولا مده حمل القطة شهرين وعدة أيام ( من 62 إلى 65 يوم ).. لا يمكن التحديد بالضبط تختلف من قطة لقطة.
لتعرف ان قطتك حامل( أعراض الحمل ) :
فى البداية ستجد أنها تميل للنوم وبعض القطط يتقيىء وستجدها تميل للمداعبة وتطلب الاهتمام والمسح عليها والتودد لها
بعد مرور فترة تتراوح من أُسبوعين إلي ثلاثة أسابيع من حمل القطة؛ ستبدأ عدد من التغيرات الخاصة بجسد القطة تبدأ في الظهور، كما سيُلاحظ المُربي بداية ظهور بروز ببطن القطة، بعد مرور شهر على عملية التكاثر.
و باستشارة الطبيب البيطري الذي يستطيع عمل موجات فوق صوتية للقطة؛ للتأكد من حملها، كما يُمكنه القيام بجس بطن القطة في مرحلة مبكرة من الحمل؛ لإكتشاف عدد القطط الصغيرة.
نصائح حول كيفية رعاية القطط خلال فترة الحمل
خلال أسابيع الحمل الأُولى من المتوقع أن تظهر دلالات الإرهاق، والتعب على القطة الحامل، وعادةً ما تختفي تلك الأعراض بشكل تدريجي، كما قد تُصاب بعض القطط في بداية الحمل بنوبات من القيء، والغثيان خاصةً خلال فترة الصباح، إلي جانب انخفاض شهية القطة بشكل ملحوظ، وفي تلك الحالة يُنصح بضرورة عرض القطة على الطبيب البيطري المختص؛ كي يقوم بفحصها، والتأكد من وضعها الصحي.
يجب الإهتمام بكمية، ونوع الطعام المُقدم للقطط الحامل؛ فيجب على المُربي أن يقوم بتوفير كمية أكبر من الطعام لها بحيثُ تكون تلك الكمية أكبر بمعدل مرة ونصف عن المعدل الطبيعي الذي يتم تقديمه للقطة، اللجوء إلي استشارة الطبيب البيطري المُختص بشأن التغذية المثالية للقطة؛ فمن الممكن أن يقوم الطبيب بوصف تركيبة من الدواء؛ تُساعد القطة في عملية نمو الجنين بشكل صحي، وتقوم بسد احتياجها من الطعام.
ـ يجب على المُربي؛ مُراعاة نفسية القطة شديدة الحساسية خلال فترة الحمل؛ فيجب عليه تجنب محادثتها بنبرة صوت مُرتفعة، بالإضافة إلي تجنب تعنيفها، أو محاولة إشعارها بالخوف، والقلق؛ حيثُ غالبًا ما يُسبب الحمل للقطط؛ شعورًا بعدم الإستقرار، والأمان.
يُفضل أن يتم منح القطة أي تحصينات، أو تطعيمات قبل عملية التزاوج؛ حيثُ غالبًا ما يكون غير مسموح بتلك التطعيمات خلال الحمل.
عند قرب موعد الولادة :
ستبدأ قطتك فى البحث عن مكان بعيد عن أعين الفضوليين أمثالك .
وبعيد عن النور ... والأحسن أن تحضره أنت بدلا من أن تفاجئك بولادتها فى دولاب ملابسك.
كرتونه كبيرة نوعا ما وضع بها قطعة قماش قطنية ملاية قديمة مثلا...ابتعد عن الأصواف والحرير.
حتى تمتص السوائل والدم... أغلق الكرتونة جيدا واعمل بها فتحة جانبية لتدخل وتخرج منها القطة ولا تضطر للقفز فوق أطفالها( مثل كرتونه الشيبس المفتوحة من الجنب)
البعض يهيئ مكان آخر كدرفة دولاب أو تحت السرير...لا ننصح بهذا لان أحيانا تحتاج القطة لمعاونة منك أثناء الولادة ولهذا لا يجب أن يكون صعب وصولك إليها.
وهناك من يقوم بصنع بيت خاص بالولادة من الخشب.
يجب إذا كانت لديك قطط أخرى أن تبعدها عن الغرفة التي ستلد بها قطتك...ومراقبتهم
اختر مكان بعيد عن الضوضاء والتلفزيون وأماكن لعب الصغار وفضولهم.
ان شاء الله نكون قدرت نوصل لكم بعض المعلومات الى الملتقى في ج2
مع تجربتي في ولادة قطتي