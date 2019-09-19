شق المهراس المكان الذي احتمى به الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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شق المهراس هو المكان الذي احتمى به الحبيب الرسول محمد صلّ الله عليه وسلم بعد نزول الرّماة عن

جبل الرّماة في غزوة أحد، الشق هو جيب في جبل أحد أوى إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه سبعة

من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم واستشهد الأنصار وهم يدافعون عن

الرسول صلّ الله عليه وسلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ما أنصفنا أصحابنا ونثر كنانته وقال :

ارمي سعد فداك أب وأمي .. وظل يدفع المشركين واستبسل في الدفاع طلحة بن عبد الله رضي الله عنه

وقطعت أصابعه وقال النبي صلّ الله عليه وسلم : وجبت طلحة .. أي وجبت الجنّة !!

@ معالم المدينة النبوية @

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