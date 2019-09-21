ابتعد عن ارجائي

ه

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
165
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
ورقلة الجزائر
الجنس
أنثى
غيمة لا تغيب عن سمائي ..
لا تمطر ولا تبتعد عن ارجائي ..
كيف ارسل مع الذاريات هوائي ؟.
ليختلج عمقها فتُغيث احيائي ..
قاحلة هي الأرض في أعماقي ..
غادرتها الحياة وظمئت للمائي ..

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#ميريا

#خربشات_ايفا
 
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