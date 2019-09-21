ابتعد عن ارجائي

غيمة لا تغيب عن سمائي ..

لا تمطر ولا تبتعد عن ارجائي ..

كيف ارسل مع الذاريات هوائي ؟.

ليختلج عمقها فتُغيث احيائي ..

قاحلة هي الأرض في أعماقي ..

غادرتها الحياة وظمئت للمائي ..



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#ميريا



#خربشات_ايفا