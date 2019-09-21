ساردين بطريقة ورق الطهي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
جبتلكم ساردين صحي من مطبخي
بعد ماتنقيه وتتبليه جيبي ورق طبخ
ادهنيه بفرشاة بالقليل من الزيت حتى لايلتصق فيه الساردين
وسوي فيه ااساردين غلفيه وحطيه يطيب على نار هادئة. ضفت عليه القليل من الفلفل ولاحبيتي الطماطم
بعد ميطيب اقلبيه على الجهة الاخرى يطيب
والنتيجة
مبهرة وذوق ولااروع
لما يطيب يطلق البخار تاعو وتتخلصي من زيوت القلي
شهية طيبة
جبتلكم ساردين صحي من مطبخي
بعد ماتنقيه وتتبليه جيبي ورق طبخ
ادهنيه بفرشاة بالقليل من الزيت حتى لايلتصق فيه الساردين
وسوي فيه ااساردين غلفيه وحطيه يطيب على نار هادئة. ضفت عليه القليل من الفلفل ولاحبيتي الطماطم
بعد ميطيب اقلبيه على الجهة الاخرى يطيب
والنتيجة
مبهرة وذوق ولااروع
لما يطيب يطلق البخار تاعو وتتخلصي من زيوت القلي
شهية طيبة