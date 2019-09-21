ساردين بطريقة ورق الطهي

السلام عليكم. ورحمة الله وبركاتهجبتلكم ساردين صحي من مطبخيبعد ماتنقيه وتتبليه جيبي ورق طبخادهنيه بفرشاة بالقليل من الزيت حتى لايلتصق فيه الساردينوسوي فيه ااساردين غلفيه وحطيه يطيب على نار هادئة. ضفت عليه القليل من الفلفل ولاحبيتي الطماطمبعد ميطيب اقلبيه على الجهة الاخرى يطيبوالنتيجةمبهرة وذوق ولااروعلما يطيب يطلق البخار تاعو وتتخلصي من زيوت القليشهية طيبة