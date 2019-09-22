" أيها الخطأ شكرا "

ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
السلام عليكم سادتي الأكارم /


في الحياة هناك :


حيث المسابقة والتسابق نحو الوصول للكمالات التي لا تستثني ولا تقصي ورود الفشل بين تدافع الخطى ،
في بعض الأماكن والأوقات ، مع وضع ذاك الاحتمال ووضع العلاج للتعافي من ذاك العارض المدان .




ما تسير عليه حياة الكثير من الناس أنهم تائهون في الحياة تصفعهم الأحداث وترديهم النكبات
من غير أن يجعلوا منها نصل مناعة ، كي لا تلتهمهم الحسرات ، وتحبسهم التحبيطات ،
ولكي لا يكونوا ضحايا تنهشهم كواسر اليأس ، وتنزع روح كفاحهم مدية الانكفاء على سيرة وتأريخ الماضي الذي فات .




" قليل هم الذين يجعلون من الفشل والخطأ "

سلم نجاح به يتجاوزون ويتعالون على آهات وأنين الماضي ، ويبتعدون بأجسادهم
و أرواحهم عن جلد ذواتهم ، ولسان حالهم ومقالهم :




" ما فات مات والمرء وليد اللحظة والآن " .




ومنها :
ينطلق بجناحان يبتعد بهما عن مسرح الذكريات التي دفن فيها تلكم الأخطاء ،
ليبدأ بصفحة جديدة بعدما أضاف لرصيد حياته من التجارب والمشاهدات .




من هنا نفصل بين من :
" يخرج من رحم الماضي المعاش الذي طوقته الأخطاء بقوة وعزيمة لا تعرف الخضوع والمستحيل " .




وبين من :
" يخرج منها وهو مكلوم يثعب كيانه وكنهه بالهزيمة والإنكسار " .




ليتنا نقول :
" يا أيها الخطأ شكرا ،
فمنك تعلمنا الصواب ،
ولولاك ما عرفنا وجهتنا ولا معنا لهذه الحياة " .






من هنا يطل برأسه السؤال :
لماذا لا نخضع أنفسنا لصدمات الخطأ ؟ ولو كان عارضا وغير مقصود ، لنجعله وقود دفع نحو التفوق
وتجاوز البكاء على الأطلال الذي على أعتابه المقام يطول ،


بدل أن نجعله سببا :


للجمود
و
الانحسار
و
الأفول !
 
ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
من أمعن النظر في سير هذه الحياة ، وبأنها جبلت على تقلبات ومتغيرات
يكون بين حنانيها وجانبيها السلب والإيجاب ، والحلو والمر ، والسعادة والشقاء ،
والفرح والبكاء ،

لنجعل نظرتنا لها من ذاك لا يجاوز
" تلك النكبات و الويلات "
وذاك :
" العويل والصرخات " !

ونتجاهل ذاك التيار الهادر
المتدفق المنساب بالايجاب ،
وما ينبض فيه من جميل معنا للحياة .

لتكون لتلك النظرة التشاؤمية ارتدادات وأزمات :
شعورية
و
وجدانية
و
نفسية

ليكون المحصول هزيمة نفسية ،
تهدد بقاء ووجود ذلك الإنسان !

فالحياة :
مكتظة بالغنائم والفرص ولا يعي ذلك
إلا الذكي الذي يخضع ويطوع تلك البلايا
والهزات ليحولها لتكون بداية مشوار
نحو التفوق والنجاح والسير في هذه الحياة
على وقع الكفاح .


من المحقق والأكيد :
بأن للخطأ وقع شديد ،
ومآلات ومصير وخيم !

ولكن ...

يبقى على الإنسان التعايش مع واقع الحال ،
فليس له أختيار ولا خيار غير :

" التسليم والبوار " .

وإما :

" تجاوز الحال والسعي لتغيير
ذلك الحال لأفضل حال " .
 
ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
لعل كلمة " الخطأ " تحمل في طياتها المغاير لصائب الأمور ،
ولكن مالا نعرفه أنه قد يكون محفزا ودافعا لتغيير القبلة ،
وتدارك الأمر لتستقيم به الأمور ،

حين نأخذ " الخطأ " مجردا من غير أن نتبعه ببيئته
التي نشأ منها لنعرف هويته وكنهه و حقيقته !

وكلما حللنا طبيعته تيقنا بأنه " كالهواء " يتنقل ليطوف بالجميع لندرك المباين له
والذي منه ينبثق ومنه يناله التوثيق أو الانعتاق ليفارقه ولو بعد حين !

كم هو جميل :
حين نجعل من المثالب التي تصيبنا من غير قصد منا ولا تربص بها مفتاحا لنلج في ساحة نركض حولها
ونجلب معدات الإصلاح لنعيد تركيبة أنفسنا ، ونجعل من الخطأ هو وجه المقارنة والصورة المجانبة والمخالفة
التي منها وبها نعيد برمجة أقوالنا وأفعالنا ، تاركين بعض " المساحات الضيقة "
نلقي فيها فتات ما قد يتساقط من الأخطاء لنعيد تقييمها ونصلح المعوج منها .


وقفة إكبار وشكر وعرفان لذاك الخطأ العلمي :
الذي كان سببا لسبر مكامن العلم كي أزداد ،
ليكون مني ذاك الاقدام ،
والاقتحام ،
والاقحام
لكل فن وعلم تنوع مذاقه ،
وكم جنينا من ثماره ؟!
وغنمنا ما لذ وطاب .


ولك مني التحايا أيها الخطأ العملي :
فلولاك لما أدركت وتعثرت بذاتي واكتشفت
من ذاك قدراتي وعلمت حقيقة حالي .

فمن ذاك تجلت لي عظمة ما أودعها الله في ،
لأنطلق من جديد وقد ترافق وتوافق وتعانق ظاهري بباطني
وقد ولدت من ذاك من جديد .


ولا يفوتني أن أثني على الخطأ الاجتماعي :
حين اضطرني أن أعيد النظر في أمر العادات والتقاليد ،
التي ظننتها وأعددتها من الهذيان ومن بقايا
" التخاريف " !!

حتى أدركت بعد أن نبهني " الخطأ " بأنها تعد لنا " هوية "
بها يكون لنا معنى وهي لنا في الأصل الجذور والشرايين .


ولك الشكر ايها الخطأ الديني :
حين وجدت ذاك الانفصام ، وذاك التناقض والخصام ،
بين ما نؤديه من عبادات وبين أثره في واقع الحال !
وتلك الغربة التي لن يؤنسها غير إدراك معنى العبادة
وماذا تعني معرفة الله .



ومن جملة الشكر لذاك الخطأ العاطفي :
بعد أن رأيت وتعلمت كيف أن القلب والمشاعر لا يملكها إنسان
ولا نهبها لأي إنسان وبأنها مشرعة ليس بها نوافذ ولا أبواب !

ولكن لا يسعنا حيال ذلك غير إبعادها عن مكامن الاستقطاب
والاجتذاب كي لا نذوق المر ألوان .

و بأن القدر في نهاية المطاف هو صاحب القرار ،
وما نحن غير أسباب ، منها ينفذ فينا ذاك القدر بذاك القرار .


لقد بتُّ مقتنعا أن الخطأ هو معلمي :
" إذا جعلته لي مؤشر مراجعة به أقيم ذاتي ،
وأصلح نفسي لأسعد في هذه الحياة " .
 
ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
قالت :
رغم ذلك تكاد لا تخلو الحياه من الأخطاء التي نقترفها
ومثلما ذكرت هو معلمنا نتعلم منه لنصحح مسارنا .

قلت :

الحياة تحتاج منا لفهم معناها ،
وما تشتمله وما تحتويه ،
ومن ذاك نقتبس من ديننا
ذاك النور الأسنى بأن البلاء والابتلاء ،
و بأن تلكم السقطات ما هي إلا موقظة
لفكر وذات الإنسان من تلك الغفلات ،
ومقيلته من تلكم الهفوات .

هي فلسفة حياة :
جهل حكمتها من ركن لجر الأحزان ليدخل في كهف الأسى ،
ليعيش سبات الشتاء ، مستبعدا بأن الربيع سيزيح ذاك الشتاء !
 
ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
قالت :
" لماذا وريقات الحياه تتقلب
بين صدمات حزن وفرح " ؟

قلت :

جوابه :
أن هذه الحياة لا يدوم نعيمها ولا عذابها ،
ولا يدوم فرحها ولا حزنها لأنها بذاك خلقت ،
ليكون الانسان فيها بين كماشتين وحالتين ،
بين خوف ورجاء ، وبين يأس وأمل يساق .

أما في الآخرة فهناك المستقر والمستودع
حيث لا يقبل النقيض ولا المباين اللصيق ؛
إما إلى نعيم مقيم ،
وإما
إلى شقاء عميم مقيم .


من هنا :
يكون التأسيس لتلكم المرحلة ،
فمنها يكون مغالبة الواقع والتعايش معه
كي يسير مركبنا على يم الحياة .


أما عن الحاجة لمن يمد لنا يد العون والتحنان ؛
فقد يشح وجودها في أسوء الأحوال ، من هنا علينا
ألا نعول على احتمال الوجود والعدم والفناء لوجود تلكم الآيادي
التي بها نكفكف دمعة الأحزان .
 
ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
قال :
الخطاء العاطفي!!

دايما نجعل شماعة القدر لنعلق عليها
كل فشلنا وألمنا واوجاعنا وخسارتنا
حتى لو كانت الخساره مرتبطه بعوامل
اجتماعيه او تدخل مباشر من الناس..
لاتقعد تلومهم ولاتجلس تندب حضك العاثر
ولاتشعر بالحزن والوجع. حتي لو مر عليك
شريط الذكريات ولاتشعر بالحنيين لذلك المكان
الذي عشت فيه كل تفاصيلك الجميله..
ولاتتذكر جزء من ماضيك الجميل..
عش مجردا من كل التفاصيل
وكأن شىء لم يكن..
لم يكتفو فقط بسلب احلامك الجميله
حتى عندما ترغب بأن تعيد شريط الذكريات
يقولو لك لا تعيش بالماضي انه مقدر ومكتوب!!!
بكل بساطه يقتلون فيك الاشياء الجميله
ثم يقولون لك قدر ومكتوب!!....
ثم يقولون لك كن قويا.. كن شجاعا..
لاتستسلم..ولاتعيش عل اطلال الماضي.
يطعنوك بظهرك ثم يواجوهك
احدهم يقول لك سامح سامح
واخر يقول لك الدنيا ما ساويه
واخر يقول لك ارضى بالقدر
..
كلهم ينصبو انفسهم وعاظ وحكماء وفلاسفه
وكلهم يأخذون دور القاضي والمعلم
.. وانت ليس عليك سوى ان تبلع كل الوجع
الذي تسببو لك فيه وتبلع كل الالم..
وانت تقول شكرا يا فلاسفه
حقا انه قدر ومكتوب
واني لم افهم الدنيا.


قلت :

ولو سلمنا بأن تلكم الأوجاع وذاك الفشل المذاع
ما هو غير جناية ذلك الإنسان الذي قد تربص بنا الدوائر
ليردينا في دهاليز الأحزان !

ألا يكون في حقيقته مبرم في لوح محفوظ ؟!
فكان نفاذه ليكون واقعا معاش ؟!

فليس هنالك في الكون من ساكن ولا متحرك إلا و كان القدر هو من اكتنفه وحمله ،
ولكن لم يكن جبرا يخضع له ذلك الإنسان !

بل كان له الخيار ، ولكن حتى ذاك الخيار قد قيد بلوغ مرامه ومراده
وواقع الحال حين انتفضت العوامل والمسببات " لتقتل "
ذاك الأمل والحلم الذي يحمله ذلك الإنسان ، لتقر به عينه ويطمئن له قلبه
حين يتحقق ويتنفس واقعه ذلك الإنسان .


سيدي الكريم /
حين نحرر القضية وتلك المعضلة
علينا استقطاب :

الحاضر
و
المستقبل

لا أن نجعل الماضي هو :

الحاضر
و
المستقبل !!

من هنا نتجاوز البديهيات كي لا ننعت بمصدري :
النرجسيات والتنظيرات ومخدري العقول والنفسيات !

هل نجني من تلكم الحسرات ،
وتلك التنهدات غير البؤس والويلات ؟!

نجمع ونسلم بأن هنالك اسباب
هي من أودت بنا لنرزح تحت
سياط هذه الخيبات

ولكن ...

أما يكفينا ذاك الصراخ والبكاء ؟!
والرضا بتقمص دور " الضحية " لنكون هدفا مشروعا لينكل بنا ذلك الجلاد !!!

لم يكن إرجاعنا لما ينتاب حياتنا من أحداث أنها شماعة لنهرب من واقعها للأمام !!
حين نسعى للتعايش معها وتخطي عقبتها لنخلق لنا حياة جديدة ينعدم فيها ويخرس صوت التذمر والبكاء .

بل " تكون الشماعة لمن يعلق فيها اخفاقاته " !!

وركونه لتلك الأطلال ، ليدفن قدرته على التغلب على ما كان سببا في نزف دم أمله ،
وقدرته على رسم أملا جديدا يسقي _ بضم الياء _ باستشراق واستشراف فجر جديد يلونه بفرشاة التفاؤل ،
ويجعل من الله هو السميع البصير المعين ، وعليه يفوض التوكيل .


لم استوعب مقولتك هذه :
" لم يكتفو فقط بسلب احلامك الجميله
حتى عندما ترغب بأن تعيد شريط الذكريات
يقولو لك لا تعيش بالماضي انه مقدر ومكتوب!!!
بكل بساطه يقتلون فيك الاشياء الجميله
ثم يقولون لك قدر ومكتوب "!!.

إذ كيف يكون هنالك صراخ وعذابات نسمعها من ذلك الشاكي التي طغت على كل جميل ؟!
وهو يسوق تلك الدلائل عن ذلك الظلم الذي وأد كل جميل ودس في ثرى الماضي القريب !!


وفي ذات الوقت تقول :
بأن هناك ثمت ذكريات خطت بيراع الجمال ،
وفيها نبض الحياة !

لم يطلب منا بتر وانتزاع الذكريات التي نعزي بها أنفسنا ونضمد ونواسي بها جراحنا ،
ولو وجدنا ذاك المجاهر بذاك الأمر في أضيق الحالات !

يبقى مجرد الصلاحية ، ليست له ولديه السلطة والقدرة على تبني فكره وقوله !
فنحن من يكون لنا الأمر " إذا أردنا ذلك " !


قلت :
ثم يقولون لك كن قويا.. كن شجاعا..
لاتستسلم..ولاتعيش عل اطلال الماضي.
يطعنوك بظهرك ثم يواجوهك
احدهم يقول لك سامح سامح
واخر يقول لك الدنيا ما ساويه
واخر يقول لك ارضى بالقدر..


وجوابه :
لا ولن يكون ذلك الشاكي هو الاستثناء من دون الأنام !
فقد عشنا أعظم وأحلك الأوقات وتمنينا حينا من هذه الدنيا الزوال .

ولكن متى كان ذاك ؟!
عندما مارسنا وعشنا الانكفاء على الذات !
ولم نسمع غير لغة العتاب وجلد الذات وأغلقنا على أنفسنا نوافذ الأمل لننوح البين ،
لا ننتظر في ظل ذاك غير ورود وتناوب :

الهم
و
الآلام
و
الكدر
و
الضيق
و
الكرب

وكل صنوف العذابات النفسية !

ولم نخرج من أتون ذلك الحال إلا :
بعدما فتحنا نافذة الأمل ، حتى تنفسنا من رئة اليقين بأنها مرحلة منها نتعلم
بأن هذا الطريق لن يوصلنا إلا إلى الهلاك والموت البطيء !


تقول :
كلهم ينصبو انفسهم وعاظ وحكماء وفلاسفه
وكلهم يأخذون دور القاضي والمعلم
.. وانت ليس عليك سوى ان تبلع كل الوجع
الذي تسببو لك فيه وتبلع كل الالم..
وانت تقول شكرا يا فلاسفه
حقا انه قدر ومكتوب
واني لم افهم الدنيا..

و جوابه :
ما نقع فيه أننا نحن من يحكم على الأمور على تصورنا ، نعكس من ذاك حجم معاناتنا !
فالكثير منا يمرون على غنائم ونفائس من الحكم التي لو تأملنا عميق معناها
وعملنا بمبناها ومقتضاها لأنقذنا أنفسنا من براثن ذلك الحال !!


ولكن هو ذاك التسليم والخضوع لجاذبية المعهود وكأننا وطّنا أنفسنا
على ترتيل وحداء الأحزان بحيث لا نسمع غير همهمات أنفسنا .


حقيقة :
" لن يأتي التغيير من الخارج مالم تفتح له من الداخل ،
ومن هنا يقع الاشكال حين نلقي عصا الهزيمة
و الرغبة في تجاوز المآسي والأدواء " .
 
ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
قال :
لحياة دروس وعبر وتجارب وبحث
الوصول ليس سهل الاصعب ان تحافظ
على لياقتك ورشاقتك ""
واليأس ضعف ومن ينظر لظله
سوف يسقط ..لما. لا. .الطريق ملي بالحفر

والاشواك والصخور والتلال. اليس كذلك" .

قلت :

ليتنا لم نتجاوز عتبة ذاك المعنى العميق المانع ،
الذي يوصف المعنى الحقيقي لهذه الحياة وما تحمله من مفاجآت ،
أما عن الطريق الموصلة للنهاية لا يمكن أن تكون مفروشة بالورود والرياحين ،
وإنما يتنازعها هذا وذاك لتتأرجح بحيث لا يطغى هذا على ذاك .
 
ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
قالت :
ليتنا نقول للخطأ شكـرا .. ولا نقول لأنفسنا حين الملام ليتنا لم.نخطىء...
فالأخطاء سلم تصحيح لما مضى وخطوة نجاح إلى الأمام .. لكن ليس الكل يتقن
فن جعل الخطأ خطوة نجاح .. فـ البعض يرتكب الخطأ نفسة مرات دون أن يتعلم ..
قابع في زوبعة الخطأ دون تقدم ..

لا تفيدنا الملامات بعد إرتكاب الخطأ .. لكن اللوم يصحي ضمير غاب عن وعية لفترة
ثم انتفض يكآابر ويخطو ويزحف تآركا من خطأ علما وعلامة تجديد في حياتة ..

ما الحيآة سوى كتلة أخطآء نرتكبها ولكننا خُلقنا لنصحح الطريق من جديد ولا نعود
الية فهو لن يفيد اذا ما تعلمنا من الدرس شيئا جديد .

قلت :
أبحث عن زمن تتلاشى فيه عديد الأقنعة ،
لأنزوي بعيدا عن الواقع الذي نعيش دقائقه ولحظاته المفزعة !

حيث لا أسمع ولا أرى تلكم الأعذار الواهيات التي اسنزفت منا الأحلام
الوادعات الواعدات ، وقطفت ورود التقدم اليانعات !

من نافذة الأمل أطل براسي :
أرمق يومي ،
أذكر أمسي ،
وأناغي غدي ،


وهناك حيث هناك واقعي
ينازعه واقع معفر بضجيج المناكفات !!

يتوسل كي لا يجردوه من بشريته !!

ولكن ...

أنا من يأبى إلا بخلع ثوب الرجاء !!
وأرفض أن أعلم يقينا بأن :

" الخطأ هو أول خطوة لتحقيق النجاح " .

" تمنيت أننا في كل مرة نقع فيها نقوم وكلما نقع نقوم ففي النهاية ندرك الأسباب
لتلك الكبوات لنعيد الكرة في كل مرة لنطبع الدرس في القلب والرأس " .


" هو لسان حال من استغرق في الغوص
في ذاك الواقع الا متناهي " .
 
ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
قالت :

" ايها الخطأ شكــرا "
عبارة تحمل كثير من الايجابية
في طياتها..

عندما يصل الشخص منا لــ هذه القدره
سيدرك بأنــه مر بمرحلة تأمل لما جرى له
وتصالح مع ذاته..حتى وصل لمرحلة
الشكر والامتنان لذلك الخطأ..

قلت :
تلك العبارة تحمل الكثير من المعاني النفسية
التي تخرج أنفسنا من معترك ودوامة التحبيط ،
والوقوع في متاهات اليأس المقيت ،

ومن ذاك الاسترسال في ذات الخطأ !
من غير إعادة النظر في مراجعة الطريق .

ما يقع فيه الكثير أن منهم من :
من أدمن الخطأ ولا يجد للحياة
معنا غير الوثوب فيه !

ومنهم من :
يتقلب في عذابات الضمير تارة يهرب من الخطأ ،
وسرعان ما يعود إليه من جديد وليس بين هذا وذاك غير برهة من وقت قريب !

ومنهم من :
عرف الطريق بعدما " تعلم من الخطأ " أين يكمن الصواب في كنه ذاك الخطأ ،
ولا يكون حظ ذاك التبصر من ذاك البصير إلا ممن كان له " عقل رشيد " ،
وقد أعانته " تلك العزيمة و الرغبة " ليخرخ وقد ولد من جديد .


لنا أن نسأل من غاص وتشبع
من تلكم الأحزان من ذلك الخطأ ؛

هل ذهب ما به بذاك الحزن الطويل ؟!
وهل أذهب عنه ما يغيض؟!

أم هو استمراء وتبلد الاحساس ؟!
إذ تساوى لديه الليل والنهار، وهو يسف الآهات و الأنين ،
من غير أن يبحث عن المخرج الذي إليه البسمة والسعادة تعيد .


قلتم :
عندما يصل الشخص منا لــ هذه القدره
سيدرك بأنــه مر بمرحلة تأمل لما جرى له
وتصالح مع ذاته..حتى وصل لمرحلة
الشكر والامتنان لذلك الخطأ..


وأقول :
صدقتم .

فذاك هو الدواء لذاك الداء ،
فقد نال السعادة من عاش واقع حاله ،
وتأقلم على عطايا القدر ،
وسلم الأمر ومن الله احتسب الأجر ،

" كلما سعى لإصلاح المثالب ،
والرجوع لجادة الصواب وعنها لا يفارق " .
 
ا

الفضل10

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
129
النقاط
9
العمر
41
محل الإقامة
سلطنة عمان
الجنس
ذكر
قالت :
فعلا هو "فن" لا يتقنه الجميع..
" شكرا أيها الخطأ"
ومن يريد الخير لشخصه سيزينها بثوب جديد
وسيعترف بأخطائه ويتعلم منها ||.

قلت :
من جملة ما نعانيه أننا لا نوسع مداركنا في شتى مناحي الحياة !
حين نجعل من أنفسنا لا ننظر إلا بإحادية الجانب !

بمعنى :
ننظر إلى الجانب المظلم والجانب القاتم من غير أن نترك لانفسنا
الوقت البحث والنظر في الجانب المشرق الباسم .

لنذهب في طريق يحفه وارضه
الشوك الذي يدمي القلوب ،
وبه الغموم تطول .
 
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