السلام عليكم ورحمة الله

منعرفش كيفاش نبدا نحكي مي ان شاء الله يوصل ليكم المفهوم

بون تزوجت من سنين نهار تزوجت كنت صغيرة راجلي يخلص 45 مليون فالشهر كان يبني دار كان ميشريليش خلاص لا لبسة لا والو مصح قلت معليش مدام دارنا راهي تبني هذا هو الصح كان يقولي نهار نبني الدار نعوضلك



أيا كنت أونسانت تهلا فيا فوقت الحمل و كان يقولي دراهمي نحب نديرهم فالبنيان و نتي تسحقي و ووووو ونا مش من النسا اللي ديما فالطبيب و انما نشوي لحم مرتين فالسمانة و نشرب يوميا لتر حليب زيد عليها مكسرات و خضرة لأنو كنت صغيرة ذاك الوقت و الطبيبة نصحتني ناكل مليح باش نتحمل مشقة الحمل

المهم نهار زيدت جيت من السبيطار محبش يشريلي والو ناكل كما ياكلو فالدار ونا نرضع نحس روحي ضعيفة بالرضاعة يقولي يما قاتلي هي ترضع و متاكلش بزاف غير نتوما تقلشو رواحكم فالوقت اللي يماه قاتلي بلسانها انا نزيد منا لحليب يروح منا باسكو مناكلش صحتي ضعافت بزاف ولات يما تجيبلي ماكلة فالسر و اسناني كانوا يسطروا خصوصا كيكون البيبي يرضع كنت نوض الليل نرضعو نقول حسبي الله و نعم الوكيل

و فذاك الايام صراتلو سرقة حيث راحتلو 13 مليون مع ذلك معتبرش المهم بنا دار كبيرة فيها نصيب كبير كريدي و ذاك الوقت كنت زيدت للمرة الثانية لبسة لا معليش ماكياج لا معليش مصح تمرض بناي ميرفدهاش للطبيب باش ميخلصش و كتلحق للخطر نرفدها بروحي و ساعات كنت نخرج ونا حامل و رافدة بنتي اللولى للطبيب وهو عندو طوموبيل و ميوصلنيش و نروح لدارنا يسلفولي دراهم نديها

المهم هاذي معاناة من الماضي و مبعد تبدل ولا يشريلي لبسة و ساعات ماكياج الحمد لله

المشكل اللي صرا دوكا و نحب تمدولي رايكم و قبل كلشي انا مش وحدة مسرفة و راجلي شاهد على هاذ الشي

نشري لبسة نلبسها عامين ولا حتى ست سنوات عادي

الماكياج بالاك عام و نا نستعملو لأنو أصلا منماكييش بزاف حاجة خفيفة ظريفة و سايي راحلي يحب المظهر تاعي و اهتمامي بالأناقة و ساعات يعارضني كنشري حاجة مصح نلبسها يعجبو الحال حتى خترة قالي اللي عندو مرا كيفك كيفاش يخمم يروح للحرام ولا يتزوج عليها

اتسما لوكان شريت راجلي هو المستفيد باسكو نشيك روحي فالدار مش من نسا اللي متشيكش غير الا خرجت ولا عندها ضيوف زيد أنا محجبة مكان لا ماكياج و لا عطر برا

هذا للتوضيح و ميقبلش نخدم خلاص

دوكا بدل الخدمة تاعو ولا يخلص 50 مليون كأقل تقدير فالشهر و نا علابالي يخلص أكثر

باسكو شرا طوموبيل قال لصاحبو كل شهر نمدلك 50 مليون علما أنو عندنا شقة يبنيها زيد عليها مصاريف الدار اتسما راهو يخلص اكثر

و هو خاطيه التخلاط او التدخين او شرب الخمر أعزكم الله

المهم كيفتح ربي عليه شرا دار وحد اخرى زاد راهو يبني في شقة و شرا طوموبيل اخر طراز و ربي يزيد يفتح عليه

المشكل كاين صوالح ينقصو فالدار و المبلغ تاعهم صغير مقابل واش راهو يشري

بون يسافر يقولي متشريليش لا لبسة لا والو علما أنو هو قليل وين يشريلي دوكا قتلو بيزار هاذي كفاه ربي فتح عليك و تحرم مارتك تلبس لك و تقلشلك قالي راني مزير قتلو مصح شكون قالك شري طوموبيل كما هاذي زيد دار اخرى و بنيان

مصح سكت قلت ياخي كنشيك روحي ليه هو ميحبش معليه اللبسة مزدت شريت والو الماكياج خلاصلي و على فكرة أنا نشوف نعمة الا الواحد كانت لمرا تاعو تلبسلو مع العلم كنشري نشري كالعباد مش حاجة ماركة و غالية

طلبت منو يشريلي صباط لسبور قالي لا قتلو la creme de base خلاصتلي نشري الرخيصة ب 60 الف قالي لا

مع العلم أنو الكريمة الوحيدة اللي نستعملها مش من اللي تحط طبقة فوق طبقة كشغل لوحة بيكاسو المهم

قتلو وعدتني قتلي راح نعوضك مصح كيفتح ربي عليك راك تقول مكانش

المهم محبيتش ندير مشكل معاه مصح فقلبي غايضتني باسكو راهو عندو دراهم

بنتو محتاجة تقويم اسنان مرفدهاش لخرى تسحق نواظر مرفدهاش حتى يسافر نروح نديهم و نكري طوموبيل للطبيب

المهم المشكل الكبير كيسافر في مدة شهر ونصف يخلي زوج ملايين

زوج ملايين هاذي يدخل فيها حق الطبيب لأنو اللولى مع الدونتيست لخرى نظارات

ساعات تصرا حالة طارئة مرض مفاجئ ولا تعرفو الطبيب 250 لافيسيت زيد دوا غالي

و زيد ديفوا صباط تقطع ديفوا محتاجة لبسا زيد مصروف الدار وووووووو من غير زيادات راني نحكي على اللازم تخلاصلي

و دوكا شريت فراشات للدار بسبة البرد معنديش فراش بون هو لوكان كان يدير هاذو كامل قبل مايسافر يبقى عليا مصروف الدار وحدو

مي هو كلما نطلب حاجة يقولي كنسافر نخليلك دراهم ديريها

يسافر نلقا الف حاجة قدامي هاذا طبيب هذا دوا وووووو و مبعد يقولي مسرفة

لحقت لدرحة نكتبلوا الدراهم وين يروحو بالضبط و نكتبلو فورقة هاوليك واش شريت ووووو

المهم حيرني و خلاص

نحب الرجال يجاوبوني يقولولي كفاه و ينصحوني الا شايفين راني مسرفة

مع العلم وليت منشريش لروحي خلاص الا لو كان حذاء و لا حجاب

و صعيبة عليا راجلي عندو و نتحرم من اللبسة و البهرجة

لو أردت أن تحكم على امرأة بالإعدام فاحرمها الموضة و الماكياج و الاناقة

و نقول و نعاود مش من نسا اللي ديما بحطة مين ذاك نشري حطة

باش منتهمش بالإسراف ونا عندي كتكون المرأة تلبس لراجلها مش خسارة علما انو راهي تباعد عينو من الحرام وزيد فحياتي منقصدش حلاقة يعني نقدر نقول كل شهرين و نصف نصرف على روحي 4000دج كأقصى تقدير مي نورمالمو أقل بكثير

أنتظر تحليلكم و نصحكم

سلام