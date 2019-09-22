مشكلتي يا اخواني

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,067
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
خاوتي والله نحكي بصدق و سيريو
انا ما نحملش طفل يبكي او يضربوا واحد قدامي

شفت الفيديو تاع هذاك الوحش اللي قاعد يضرب في بنتو
و الله مرضت و ما قدرتش نكملو

كي يبكي الطفل او يتألم قلبي يوجعني
و تطلعلي الحمة و نتقلق

الاطفال الصغار في الشارع نحب نحضنهم و نقبلهم
و نحب نفرحهم بكلمة او اي حاجة

الحصص اللي فيها الاولاد مرضى ما نحملش نشوفهم
و الأولاد اللي يسرقوهم نهرب و نغير المحطة
باش ما نشوفهمش

واش نقول ربي يحفظ لينا اولادنا و يبعد عنهم ولاد الحرام
و ربي يكبرهم في الطاعة و العبادة و النجاح و الصلاح
و يكونوا علماء عالمين عاملين و لأمتهم نافعين

المهم بلا ما نوصيكم راني نفكر نترشح للرئاسيات تحت شعار
الإعدام لكل شخص يآذي طفل الأذى اللفظي و البدني

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الطيب الجزائري84

الطيب الجزائري84

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جوان 2011
المشاركات
3,015
النقاط
191
العمر
34
صح'أخي'البراءة'عالم'جميل'صافي'وهم'ضحايا'بلا'ذنب'ان'شاء'الله'تطبيق'الاعدام'للمختطفين
جزاك'الله'خيرا
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,144
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هذاك الفيديو نقدرو نقولو عليه لوحش بشري لايمت للانسانية بصلة
ولي حبسلي راسي الفيديو الثاني لي صورو جارو وفوتو قال بلي الفيديو قديم وورا الطفلة كبيرة شوي
وقال بلي امها هجرتهم وراحت وخلاتو مع ربع دراري "!!!
شغل زعم يبرر لروحو
 
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