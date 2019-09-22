مشكلتي يا اخواني

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 11,067
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم
خاوتي والله نحكي بصدق و سيريو
انا ما نحملش طفل يبكي او يضربوا واحد قدامي
شفت الفيديو تاع هذاك الوحش اللي قاعد يضرب في بنتو
و الله مرضت و ما قدرتش نكملو
كي يبكي الطفل او يتألم قلبي يوجعني
و تطلعلي الحمة و نتقلق
الاطفال الصغار في الشارع نحب نحضنهم و نقبلهم
و نحب نفرحهم بكلمة او اي حاجة
الحصص اللي فيها الاولاد مرضى ما نحملش نشوفهم
و الأولاد اللي يسرقوهم نهرب و نغير المحطة
باش ما نشوفهمش
واش نقول ربي يحفظ لينا اولادنا و يبعد عنهم ولاد الحرام
و ربي يكبرهم في الطاعة و العبادة و النجاح و الصلاح
و يكونوا علماء عالمين عاملين و لأمتهم نافعين
المهم بلا ما نوصيكم راني نفكر نترشح للرئاسيات تحت شعار
الإعدام لكل شخص يآذي طفل الأذى اللفظي و البدني
خاوتي والله نحكي بصدق و سيريو
انا ما نحملش طفل يبكي او يضربوا واحد قدامي
شفت الفيديو تاع هذاك الوحش اللي قاعد يضرب في بنتو
و الله مرضت و ما قدرتش نكملو
كي يبكي الطفل او يتألم قلبي يوجعني
و تطلعلي الحمة و نتقلق
الاطفال الصغار في الشارع نحب نحضنهم و نقبلهم
و نحب نفرحهم بكلمة او اي حاجة
الحصص اللي فيها الاولاد مرضى ما نحملش نشوفهم
و الأولاد اللي يسرقوهم نهرب و نغير المحطة
باش ما نشوفهمش
واش نقول ربي يحفظ لينا اولادنا و يبعد عنهم ولاد الحرام
و ربي يكبرهم في الطاعة و العبادة و النجاح و الصلاح
و يكونوا علماء عالمين عاملين و لأمتهم نافعين
المهم بلا ما نوصيكم راني نفكر نترشح للرئاسيات تحت شعار
الإعدام لكل شخص يآذي طفل الأذى اللفظي و البدني