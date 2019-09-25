تفاهة وامر دنيوي ادى الى انقطاع صلة الرحم بين العائلتين 😭

ااسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وامساكم الله بالخير والفرح والسرور في جنة الخلود يارب...اما بعد

مشكلتي اليوم لا تخصني لوحدي فانا على يقين ان اغلب العائلات تعاني من هكذا مشاكل...الامر الذي جعلني اطرح هذا الموضوع هو سماعي لحديث يوصي بصلة الرحم وان قاطعها لا ترفع اعماله ولا صلاته ولا زكاته فارتعبت ...نحن عائلة كبيرة متكونة من اسرتين ابي وعمي نسكن في منزل ذو اربعة طوابق الطابق العلوي والسفلي شاغران اما ما يتوسطهما فلكل اسرة طابق ...تزوج ابن عمي وبقي مع امه ما يقارب الخمس سنوات في غرفة واحدة ولا يملك مالا للكراء او البناء فاتخد غرفتين من الطابق السفلي جدا منزلا له ومن هنا بدا الخلاف وهو كيف لان عمي ان يسكن طابق من حقنا جميعا مع العلم ان الطابق العلوي جدا ليس ملكنا لوحدنا فعمي يستخدم غرفة منه اي ان فسمة هذا المنزل الكبير يضيع فيها حق ابي وامي اتخدت موقفا منهم ...مرت الايام وتقبلت هذا الحال بعدها قامو بيت عمي ببناء غرفتين في حديقة المنزل والتي تعد من حق الاخوة ابي وعمي فقط وهنا احتد الكره في قلب امي وقاطعتهم تقريبا اي قاطعت زيارتها لهم مع العلم ان هذا الامر حدث قبل رمضان الفارط وقامو بزيارتنا في عيد الفطر ولم تبادلهم امي الزيارة وبعدها في عيد الاضحى زرناهم نحن الابناء ولكن امي لم تذهب وهذا الامر يحدث فجوة بين العائلتين انا لا ارغب بها بتاتا ....وحديثا طلبنا من امي انا واختي المتزوجة ان ننسى اي خلاف ونذهب لزيارتهم رفضت رفضا باتا ولكنها لم تمنعنا من لاذهاب...الا انها عندما تجد عمي او زوجته صدفة تكلمهم وتتحدث معم كان شيئا لم يكن لكنها لا تود زيارتهم ...اعلم انهم ناس استغلاليون واستغلو طيبة ابي ولكن اذا استحق الامر فالبيع للمنزل هو الحل

ما يغيض بيت عمي انه لديه خمسة ذكور ولدى ابي طفل واحد فهم يرون انهم كيف لشخص ياخد كما ياخد خمسة اشخاص وفي الحقيقة المنزل مسجل باسم ابي وعمي فقط....اود ان اعلم هل امي مذنبة وهل تعتبر قاطعة لصلة الرحم وما الحل ارجوكم؟ وشكراااا