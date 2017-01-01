عالم الجن

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة توبة توتة, ‏3 أفريل 2017.

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  1. توبة توتة

    توبة توتة :: عضو منتسِب ::

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    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
    اما انا لم امر بتجربة مثلكم ولكنني مررت بتجربة وهي السحر عالم الجن و الشياطين
    قبل ان اتزوج بايام يوم 12 جويلية 2016 ابشع يوم في حياتي
    نحكيلكم حكايتي
    في هذاك نهار جاء الراقي الى بيتنا بحجة عمل الحجامة الى ابي و جدتي وكي دارو لحجامة وخلصو
    بابا قال لراقي عندي 2 بنات و 3 ذراري ارقيلهم قالو ايه جيبهم نرقيلهم انا وختي تحجبنا وسترنا رواحنا مليح ودخلنا نضحكو و لا علبالنا و مكناش خايفين و بعدها بدا الراقي يسقسي فينا و انا وختي نرفع في اصابعنا ونضحكو وبعدها استلقيانا و تغطينا و غمضنا عينينا و كاننا مكفينين و بدا الراقي على بركة الله ياذن و بدا يقرا القرآن و فجأة بديت نعيط و نبكي وانا منيش فايقة لعمري لاه نبكي و نعيط و لحقتني ختي في لبكاء و لعياط و هو يقرا وحنا نعايطو ونبكيو وهو وهو وهو حتى نطق اي فيا تقلو حبس حبس حبس و هو يسقسيها وهي محبتش تجاوب و هو يسقسي وهي معندة متجاوبش كانو فيا زوجين جني و جنية الجني اسمو عزيز و الجنية اسمها اميرة
    هي الجنية واعرة على راجلها كانت تتحكم فيه مخلاتوش يهدر و مخبي مفيقش بروحو وبدا يسقسي فيها واش جابك ولاه جيتي هكذا هكذا حتى استسلمت وقاتلو لاه جات قاتلو عملولها سحر التفريق و عدم الانجاب و الطلاق
    سحر التفريق بيني و بين والديا وختي وخاوتي و سحر باه نطلق و منجيبش اولاد
    قالهم شكون لي دارلها هذا شيء محبوش يهدرو حتى حرقهم بالقطران و المسك و الماء المرقي المرشوش و القرآن واعتارفو شكون لي دارلي السحر انا كي عرفتو ماصبت نصدقهم ولا نكذبهم جاتني صدمة و بعد معاناة و هو يخرج فيهم من 10:00صباحا حتى 4:00 مساءا انا واختي نعانيو من هذا شيء وخرجو لي فيا اما اختي كانت فيها جنية اسمها امينة عملولها سحر المرض والموت والتفريق
    وصح مرضت لا دواء نفعها ولا طبيب نفعها
    من هذاك النهار وانا كرهت الدموع نكره لبكاء
    في نهار بقيت مصدومة وفي الليل رايحة نرقد خفت وبديت خايفة مرقدتش و مغمضتش عينيا حتى طلعت الشمس و صبحت مقطعة طرف طرف ديتها اسبوع وانا مريضة و في يوم 1 اوت 2016 يوم زفافي تزوجت و كي خرجوني دمعة مطاحتليش خطراكش مكنتش انا ولاو دخلو فيا زوجين جنيين
    كيفاه حتى عرفت يوم 19 سبتمبر 2016 في الليل كنت راقدة و جاتني في منامي الجنية اميرة تخوف فيا وشفتها كيفاش مصورة و انا خفت و فطنت نضت نعيط ونرجف و خفت و ناض راجلي يونس فيا
    صباح على ساعة 10 بالجمعة نويت نقرا سورة يس قعدت في بلاصتي فتحت المصحف قريت وصلت وحد الآية وهي آية السحر :ت قول الآية :ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين
    وبديت نبكي و نعيط و ورحت نجري ونحكم في روحي
    ونعيط لاخت زوجي فيروز فيروز و جاو يجريو ليا زوجي و امه و اخوته ودخلوني لشمبرة اي غرفة مفهمو فيها والو حتى بديت نولي للوعي تاعي قلتلهم واش بيا عيطو زوج اخت زوجي اي راجل سلفتي هو راقي كي جاء داوني للصالون و قعدت انا وياه وبدا يقرا و نكي ونعيط حتى جاء بابا وعمي جابو راقي ههههه اصغر راقي يرقيلي عمره 22 سنة بدا يقرا ويحرق فيهم بالقرآن حتى نطقو قالهم لاه وليتو فالولو قلبونا باه نقتلوها و ندمروها قالهم يخي اقسمتو بلي متوليوش و خلفتو بالقسم ضك نحرقكم وبدا يحرق وهوما يعايطو وينطبو ويبكيو ويتخابطو حتى خرجهم و كي خرج الجني هرب و الجنية قعدت تخبات في غرفة لي مسامية غرفتي انا كي خلصت من الرقية بابا و عمي ناضو يبكيو كي شفتهم يبكيو جاتني صدمة عمري اول مرة في حياتي نشوف دمعة بابا طاحت قدامي وهو عمي
    وبعدها رحت للغرفة تاعي في طابق الثاني و كي شفت شمبرة لي مسامية شمبرتي محلولة خفت قتلهم صكروها و هربت منها عدت نرجف خطراكش مكنتش علبالي بلي راهي متخبية ثما و في الليل رايحة نرقد حشاكم خرجت رحت لتواليت و نلقا الباب الغرفة المجاورة محلول عدت ميتة نمشي نساغفر ونشهد وراني نرجف من الخلعة صباح جاء بابا داني للدارنا توال ماما و ختي مع العلم لي صرالي هكذا صرا لختي في نفس الدقيقة
    كي نشوفو بعضانا نبقاو نقتلو بعضانا خطراكش ولاو دخلو فينا و جابو مجموعة من الجنيين بزااف ميتحسبوش يدخلو ويخرجو حتى اهلكنا
    نقلكم لاه ولات دخلت فيا خطراكش الساحرة كانت حاكمة اولاد الجنية وتهدد فيها قاتلها كون متقتليهاش نقتلك ولادك علبيها دخلت فيا و بعدها الراقي حرر ولاد الجنة و خرجت مولاتش و ختي ثاني رتاحت و راحت للعمرة حمد لله
    اما انا حمد لله رتني حامل في الشهر 7 و معلبليش اذا رتحت ولا لالا بصح بقا عندي الوسواس من هذا النهار لي رقيت فيه مهزيتش المصحف و مقريتش حرف فيه خطراكش كي نقرا نعود خايفة و ضيق نفسي ونتفكر هذاك النهار الى يومنا هذا مزالني نخاف في الليل و من الظلمة و منقدرش نهز المصحف و نقرا راني غير مع الاستغفار والتشهد حكمني الوسواس ادعيولي ربي يثبتني على صلاتي ونرجع كيما كنت لي تقرا القرآن و تختمو وترجع تقرا بلا ما تمل ادعيولي احتاج الى ادعيتكم لي ارجوكم
     
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    توبة توتة, ‏3 أفريل 2017
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    وعليكم السلام ربي يسترك ان شاء الله اختي فعلا هذا العالم صعب جدا والناس لي تعمل السحر ربي يحاسبها باذن الله دائما ابقاي على صلة بالقرآن والصلاة وربي يبعد عنك الشر
     
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    أم ياسمينdz, ‏5 أفريل 2017
    #2
  3. amir.s

    amir.s :: عضوية محظورة ::

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    :confused:
     
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    amir.s, ‏5 أفريل 2017
    #3
  4. طيور السلام

    طيور السلام :: عضو متألق ::

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    ربي يبعدهم عليك اختي وعلى جميع المسملين والمسلمات ان شاء الله.
    الصح عالم صعيب بزاف واشحال شفت من الناس هكذا وحتى عندي زوج خواتاتي كانو يعانيو منو وسورتو فوقت وين كانو قريب يتزوجو صرا فيهم الموحال مي ضزك الحمد لله رغم انهما مازال عندهم الوسواس ويخافو بالصح راهم ملاح..
    القرآن ثم القرآن اختي :)
     
    بشرى ملاك, missing heart, توبة توتة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    طيور السلام, ‏5 أفريل 2017
    #4
  5. سندريلا

    سندريلا :: عضو مُشارك ::

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    السلام عليكم
    يا اختي انا مريضة بنفس مرضك واكثر و ليومنا ذا لم اشفى 5 رقات و لم يستطيعو اشفائي و لازلت لم احمل وانا اتابع الرقية .والله راني في حالة .
     
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    سندريلا, ‏27 أفريل 2017
    #5
  6. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو فعّال ::

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    سبحان الله
    والله حسيت روحي نشوف في فيلم هندي يا سبحان الله ..أسمحلي على الجملة .. :censored:
    راني وليت نتوسوس بهذا الموضوع إن شاء الله ربي يسترك ويبعد عليك هؤلاء السحرة أعوذ بالله
    فيه ناس تحبّ الشر للناس مش عارف بأي جينيات خلقو هؤلاء هم بشر طبعًا فيهم حقد وكراهية وشر وشرورية دفينة في قلوبهم نحو المؤمنين والمؤمنات
    ولكن لن يفلح الساحر من حيثُ أتي أسأل الله أن يشافيك ويرجعك أقوى ولا تقنطي من رحمة الله فيه سورة البقرة والله ثلاث لو تقرأينها في بيتك كلّ 3 أيام سوف تشعرين جو منزلك تغير
    مجربة وفعالة جدًا وحتّي نفسيتك تتغير ، موضوعك أرعب من سلسلة saw والله العظيم :rolleyes:
    ربي يرفع عليك ربي يرفع عليك .
     
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    العَنْقَاءُ, ‏27 أفريل 2017
    #6
  7. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    والله مالقيت واش نقول
    فقط تقريبا نفس ماحدث معي
    نسال الله الهداية والثبات والصبر
    الحمد لله على سلامتك
    و ربي يقومك سالمة ان شاء الله​
     
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    missing heart, ‏27 أفريل 2017
    #7
  8. Only me

    Only me :: عضو فعّال ::

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    o_O:cautious::censored:
     
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    Only me, ‏27 أفريل 2017
    #8
  9. racha001

    racha001 :: عضو مُشارك ::

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    Rabi yakon ma3ak
     
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    racha001, ‏28 أفريل 2017
    #9
  10. Ma$Ter

    Ma$Ter
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    السلام عليكم ورحمة الله
    الله يشفيكم اجمعين ويبعد عليكم ما يؤذيكم
    اقرو اذكار الصباح والمساء والنوم وانا نضمنلكم لن يمسكم شئء باذن الله
     
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    Ma$Ter, ‏28 أفريل 2017
    #10
  11. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: عضو مُشارك ::

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    انا حكايتي انها ماكانتش فيا كنت فالليل كي نرقد دجي لعندي بنت صغيرة تنوضني من رقاد تحركني من رجلي حتى نوض كي تشوفني نضت تروح تلعب قدامي كان يجي معاها ضوء خافت ملامح وجها ماشفتهمش لابسة فستان ابيض كل ليلة هاك تنوضني وكي مانضش تضربني للراس يوجعني نوض وتبقى تلعب حتى لاذان الفجر تروح والله وليت نخاف كي يطيح الليل حكيت لماما وبابا جابولي الراقي والو ماراحتش نصحوني قالولي حكي معاها شوفي واش بغات منك ماقدرتش خفت بزاف واش وليت ندير? وليت ندير كيتمان ونسمع سورة البقرة ونخليها تتعاود حتى لصباح ديفوا نلقى بورتابل طافي وهكدا قعدت مدة اكثر من شهر حتى راحت مازدتش شفتها وكي دزوجت في داري نحس دايما معايا ناس حتى من الليل لليل نفيق نشم ريحت طياب في داري نستغفر ونرقد سقسيت واحد امام على ريحت الطياب قالي هداك غير شيطان يحوس يوسوسك والله اعلم بصح عالم الجن خطير الله ينجينا منهم.
     
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    بشرى ملاك, ‏28 أفريل 2017
    #11
  12. صفاءdz

    صفاءdz :: عضو مُشارك ::

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    الله يكووون في عونك إن شاء الله ربي يثبتك على دينك
     
    صفاءdz, ‏9 ماي 2017 على 00:17
    #12