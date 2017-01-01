السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

اما انا لم امر بتجربة مثلكم ولكنني مررت بتجربة وهي السحر عالم الجن و الشياطين

قبل ان اتزوج بايام يوم 12 جويلية 2016 ابشع يوم في حياتي

نحكيلكم حكايتي

في هذاك نهار جاء الراقي الى بيتنا بحجة عمل الحجامة الى ابي و جدتي وكي دارو لحجامة وخلصو

بابا قال لراقي عندي 2 بنات و 3 ذراري ارقيلهم قالو ايه جيبهم نرقيلهم انا وختي تحجبنا وسترنا رواحنا مليح ودخلنا نضحكو و لا علبالنا و مكناش خايفين و بعدها بدا الراقي يسقسي فينا و انا وختي نرفع في اصابعنا ونضحكو وبعدها استلقيانا و تغطينا و غمضنا عينينا و كاننا مكفينين و بدا الراقي على بركة الله ياذن و بدا يقرا القرآن و فجأة بديت نعيط و نبكي وانا منيش فايقة لعمري لاه نبكي و نعيط و لحقتني ختي في لبكاء و لعياط و هو يقرا وحنا نعايطو ونبكيو وهو وهو وهو حتى نطق اي فيا تقلو حبس حبس حبس و هو يسقسيها وهي محبتش تجاوب و هو يسقسي وهي معندة متجاوبش كانو فيا زوجين جني و جنية الجني اسمو عزيز و الجنية اسمها اميرة

هي الجنية واعرة على راجلها كانت تتحكم فيه مخلاتوش يهدر و مخبي مفيقش بروحو وبدا يسقسي فيها واش جابك ولاه جيتي هكذا هكذا حتى استسلمت وقاتلو لاه جات قاتلو عملولها سحر التفريق و عدم الانجاب و الطلاق

سحر التفريق بيني و بين والديا وختي وخاوتي و سحر باه نطلق و منجيبش اولاد

قالهم شكون لي دارلها هذا شيء محبوش يهدرو حتى حرقهم بالقطران و المسك و الماء المرقي المرشوش و القرآن واعتارفو شكون لي دارلي السحر انا كي عرفتو ماصبت نصدقهم ولا نكذبهم جاتني صدمة و بعد معاناة و هو يخرج فيهم من 10:00صباحا حتى 4:00 مساءا انا واختي نعانيو من هذا شيء وخرجو لي فيا اما اختي كانت فيها جنية اسمها امينة عملولها سحر المرض والموت والتفريق

وصح مرضت لا دواء نفعها ولا طبيب نفعها

من هذاك النهار وانا كرهت الدموع نكره لبكاء

في نهار بقيت مصدومة وفي الليل رايحة نرقد خفت وبديت خايفة مرقدتش و مغمضتش عينيا حتى طلعت الشمس و صبحت مقطعة طرف طرف ديتها اسبوع وانا مريضة و في يوم 1 اوت 2016 يوم زفافي تزوجت و كي خرجوني دمعة مطاحتليش خطراكش مكنتش انا ولاو دخلو فيا زوجين جنيين

كيفاه حتى عرفت يوم 19 سبتمبر 2016 في الليل كنت راقدة و جاتني في منامي الجنية اميرة تخوف فيا وشفتها كيفاش مصورة و انا خفت و فطنت نضت نعيط ونرجف و خفت و ناض راجلي يونس فيا

صباح على ساعة 10 بالجمعة نويت نقرا سورة يس قعدت في بلاصتي فتحت المصحف قريت وصلت وحد الآية وهي آية السحر :ت قول الآية :ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين

وبديت نبكي و نعيط و ورحت نجري ونحكم في روحي

ونعيط لاخت زوجي فيروز فيروز و جاو يجريو ليا زوجي و امه و اخوته ودخلوني لشمبرة اي غرفة مفهمو فيها والو حتى بديت نولي للوعي تاعي قلتلهم واش بيا عيطو زوج اخت زوجي اي راجل سلفتي هو راقي كي جاء داوني للصالون و قعدت انا وياه وبدا يقرا و نكي ونعيط حتى جاء بابا وعمي جابو راقي ههههه اصغر راقي يرقيلي عمره 22 سنة بدا يقرا ويحرق فيهم بالقرآن حتى نطقو قالهم لاه وليتو فالولو قلبونا باه نقتلوها و ندمروها قالهم يخي اقسمتو بلي متوليوش و خلفتو بالقسم ضك نحرقكم وبدا يحرق وهوما يعايطو وينطبو ويبكيو ويتخابطو حتى خرجهم و كي خرج الجني هرب و الجنية قعدت تخبات في غرفة لي مسامية غرفتي انا كي خلصت من الرقية بابا و عمي ناضو يبكيو كي شفتهم يبكيو جاتني صدمة عمري اول مرة في حياتي نشوف دمعة بابا طاحت قدامي وهو عمي

وبعدها رحت للغرفة تاعي في طابق الثاني و كي شفت شمبرة لي مسامية شمبرتي محلولة خفت قتلهم صكروها و هربت منها عدت نرجف خطراكش مكنتش علبالي بلي راهي متخبية ثما و في الليل رايحة نرقد حشاكم خرجت رحت لتواليت و نلقا الباب الغرفة المجاورة محلول عدت ميتة نمشي نساغفر ونشهد وراني نرجف من الخلعة صباح جاء بابا داني للدارنا توال ماما و ختي مع العلم لي صرالي هكذا صرا لختي في نفس الدقيقة

كي نشوفو بعضانا نبقاو نقتلو بعضانا خطراكش ولاو دخلو فينا و جابو مجموعة من الجنيين بزااف ميتحسبوش يدخلو ويخرجو حتى اهلكنا

نقلكم لاه ولات دخلت فيا خطراكش الساحرة كانت حاكمة اولاد الجنية وتهدد فيها قاتلها كون متقتليهاش نقتلك ولادك علبيها دخلت فيا و بعدها الراقي حرر ولاد الجنة و خرجت مولاتش و ختي ثاني رتاحت و راحت للعمرة حمد لله

اما انا حمد لله رتني حامل في الشهر 7 و معلبليش اذا رتحت ولا لالا بصح بقا عندي الوسواس من هذا النهار لي رقيت فيه مهزيتش المصحف و مقريتش حرف فيه خطراكش كي نقرا نعود خايفة و ضيق نفسي ونتفكر هذاك النهار الى يومنا هذا مزالني نخاف في الليل و من الظلمة و منقدرش نهز المصحف و نقرا راني غير مع الاستغفار والتشهد حكمني الوسواس ادعيولي ربي يثبتني على صلاتي ونرجع كيما كنت لي تقرا القرآن و تختمو وترجع تقرا بلا ما تمل ادعيولي احتاج الى ادعيتكم لي ارجوكم

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