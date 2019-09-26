هل تعرف معنى هذه الملصقات

sami44
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الملصقات الموجودة على الفواكه والخضروات( خاصة المستوردة)
إذا كانت مؤلفة من 4 أرقام والرقم الأول كان3 او 4، فهذا يعني أن هذه الفاكهة قد تم رشها بالمبيدات الحشرية. (لازم نغسلها جيدا قبل الاستهلاك ).
وإذا كان عدد الأرقام 5 وأول رقم هو 9، فهذا يدل على أن هذه الفاكهة او الخضروات عضوية (وتعتبر افضل الانواع).
أما إذا عدد الأرقام 5 وكان أول رقم 8، فهذا يعني أنه قد تم تعديل الفاكهة او الخضروات وراثياً وهذا اخطر شئ على الاطلاق.
#منقول من صفحة حماية المستهلك
إذا كانت مؤلفة من 4 أرقام والرقم الأول كان3 او 4، فهذا يعني أن هذه الفاكهة قد تم رشها بالمبيدات الحشرية. (لازم نغسلها جيدا قبل الاستهلاك ).
وإذا كان عدد الأرقام 5 وأول رقم هو 9، فهذا يدل على أن هذه الفاكهة او الخضروات عضوية (وتعتبر افضل الانواع).
أما إذا عدد الأرقام 5 وكان أول رقم 8، فهذا يعني أنه قد تم تعديل الفاكهة او الخضروات وراثياً وهذا اخطر شئ على الاطلاق.
#منقول من صفحة حماية المستهلك