اللِّتشِيَّة

إقتباس لمشاركة الامين محمد: سألت المدام قالت أنها حساسة و ما تطولش حتى تبدا تتحلل

و سمعت أنها ينصح بها لمرضى السرطان و الله أعلم إضغط للتوسيع...

ڤداه ساعة رايح تخزنها فالطريڤ وضرك البرد يعني مليح الجو

عندها قشرة ڤاسية ما تتمرسش ،حطها في ساشي عادي ما تفسدش

خير الحبات الكبيرة والقاسية

نحطها في الثلاجة تڤعد اسبوع ما تفسدش نهائيا

وسمعت انها في جهة ندرومة تلمسان موجودة بكثرة

ميش شرط مرضى السرطان للناس كامل

موضوع الاخ الياس يلخص فوائدها

​