فاكهة اللِّتشِيَّة أو ليتشي Lychee من الفواكه الغريبة الشكل وموطنها الأصلي جنوب الصين وجنوب الهند وتايوان، كما توجد في الهند وبنغلاديش وفيتنام واندونيسيا وتايلاند والفلبين وجنوب إفريقيا، وقد عرفت قبل 2000 سنة قبل الميلاد. ليتشي، والمعروفة علمياً بإسم تشينينسيس اسم الليتشي هي من أسرة soapberry، ولكن هو العضو الوحيد من هذا الجنس ، وهذا يعني أنه فريد من نوعه في العالم. فمن شجرة الفاكهة التي يمكن أن تنمو في المناخات المدارية وشبه المدارية، وموطنها الأصلي الصين. فاكهة ليتشي تتميز بلونها الأحمر وقشرتها سهلة الكسر التي تشبه قشرة الفستق وهي سهلة التقشير ولبها الذي يؤكل لونه ابيض ومذاقه يشبه مذاق العنب وهي غنية بفيتامين سي. ان رائحتها تشبه إلى حد كبير لرائحة الزهرة، وغالبا ما تستخدم لنكهة الكوكتيلات والأطباق بسبب رائحة فريدة من نوعها، والتي يتم فقدان إذا لم تستهلك طازجة ، وأكل الفاكهة في المقام الأول تقريبا كغذاء الحلوى في الدول الآسيوية، ولكن بدأت لجعل قفزة في أكثر الأسواق الغربية، وخاصة في المطاعم الفاخرة أو الراقية. الثمرة لينة وسمين، أبيض أو وردي اللون، والحجم هو عادة حوالي 2 بوصة عالية و 2 بوصة واسعة. تحتفل البلدان في جميع أنحاء العالم بسبب الصحية وفوائدها الطبية، والتي هي نتيجة لثروة من المواد المغذية والمركبات العضوية الموجودة في هذه الفاكهة الرائعة. ليتشي هو ثمرة غريبة ورائعة مع ثروة من الفوائد الصحية، بما في ذلك قدرتها على تعزيز الجهاز المناعي، والوقاية من السرطان، وتحسين الهضم، وبناء عظام قوية، وانخفاض ضغط الدم، والدفاع عن الجسم ضد الفيروسات، وتحسين الدورة الدموية، وتساعد في فقدان الوزن ، وحماية الجلد، وتحسين التمثيل الغذائي الأنشطة. وتبين الدراسات أن فاكهة ليتشي ذات فوائد تغذوية وصحية جمة للإنسان، فهي تقلل دهون الجسم الموجودة في منطقة البطن والخصر وهي مفيدة للأشخاص الذين يعانون من المتلازمة الأيضية. ومع ذلك، أكثر بكثير المغذيات الموجودة في ليتشي المجففة مما كان عليه في ليتشي الطازجة، لذلك إذا كنت تريد أن تستهلك هذا لصحتك العامة، التخلي عن رائحة حلوة والسماح الفاكهة لتجف. معظم الفيتامينات والمعادن محتويات أكثر من ضعف عندما تؤكل كوجبة الفواكه المجففة. ليتشي تحتوي على الفوائد الصحية، ولكنها تأتي من الفيتامينات والمعادن، والمواد المغذية في الفاكهة، بما في ذلك فيتامين سي وفيتامين B6، النياسين، الريبوفلافين، حمض الفوليك والنحاس والبوتاسيوم والفوسفور و المغنيسيوم ، والمنجنيز. وعلاوة على ذلك، ليتشي، هي مصدر كبير من الألياف الغذائية والبروتين، ومصدر جيد للبروانثوسيانيدينس والمركبات بولفنوليك. الهضم ؛ إن كمية كبيرة من الألياف الغذائية في ليتشي، كما هو الحال في معظم الفواكه والخضروات، ويساعد على إضافة الجزء الأكبر من البراز ويزيد من صحة الجهاز الهضمي الخاص بك. وهذا يساعد على حركة الأمعاء التحرك من خلال الجهاز الهضمي بسلاسة، والألياف أيضا يحفز الحركة تحوي من سلس عضلات الأمعاء الدقيقة، وزيادة سرعة مرور الطعام. كما انه يحفز المعدة والعصارة الهضمية، وبالتالي امتصاص العناصر الغذائية أكثر فعالية. هذا يمكن أن تقلل الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى. نظام المناعة ؛ لعل أهم المغذيات في يتشي هو فيتامين C، وهذه الفاكهة لديها اكثر من 100٪ من الاحتياجات اليومية من حمض ascorbid في حصة واحدة. وهذا يعني أن الجهاز المناعي يحصل على دفعة قوية، وفيتامين C هو مركب مضاد للأكسدة الرئيسية وكما هو معروف لتحفيز نشاط خلايا الدم البيضاء، خط دفاعي الرئيسية للنظام المناعي في الجسم. الوقاية من السرطان ؛ المركبات بولفنوليك وبروانثوسيانيدينس وجدت في ليتشي هي في الواقع أكثر قوة من فيتامين C في تحييد الجذور الحرة وحماية الجسم من العديد من الأمراض والآلام. الجذور الحرة هي تركات الضارة الأيض الخلوية التي يمكن أن تسبب السرطان وأمراض القلب والاضطرابات المعرفية، والشيخوخة المبكرة، من بين شروط أخرى غير مرغوب فيها. ليتشي يعتبر مصدرا غنيا من هذه المركبات العضوية، لذلك يمكن أن تستهلك كتدبير وقائي فعال من مختلف أنواع السرطان. قدرة المضادات الفيروسية ؛ تم دراسة بروانثوسيانيدينس في ليتشي على نطاق واسع، وأنها أثبتت أيضا قدرات مضادة للفيروسات. Litchitannin A2، وهو مركب موجود في ليتشي، وقد ترتبط ارتباطا وثيقا لمنع انتشار أو تفشي الفيروسات، وشملت فيروس الهربس البسيط وفيروس كوكساكي. ضغط الدم ؛ ليتشي لديها ثروة من البوتاسيوم، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد جسمك الحفاظ على توازن السوائل؛ يتشي هو أيضا منخفضة في الصوديوم، مما يساعد أيضا. توازن السوائل هو جزء لا يتجزأ ليس فقط في وظائف التمثيل الغذائي، ولكن أيضا في ارتفاع ضغط الدم. يعتبر البوتاسيوم عائي، وهذا يعني أنه يقلل من انقباض الأوعية الدموية والشرايين، وبالتالي تخفيض الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية. مستويات البوتاسيوم أعلى ثلاث مرات تقريبا في ليتشي المجففة بدلا من الطازجة ليتشي! المركب الفينولي ؛ تم ربط هذا المركب الفينولي قوية وجدت في ليتشي إلى عدد من الفوائد الصحية الهامة، بما في ذلك النشاط المضاد، تحسنا في الدورة الدموية، وانخفاض في الوزن، وحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة عندما تتعرض ل أحد فإنه يوضح أيضا قدرات كبيرة مضادة للأكسدة، تماما مثل حمض الاسكوربيك وبروانثوسيانيدينس أخرى في ليتشي. الدورة الدموية ؛ النحاس هو معدن أساسي آخر وجدت بكميات كبيرة في ليتشي، وعلى الرغم من أن الحديد هو الأكثر شيوعا المرتبطة خلايا الدم الحمراء، والنحاس هو أيضا جزء لا يتجزأ من تشكيل RBC. وبالتالي، فإن محتوى النحاس في ليتشي يمكن أن تعزز الدورة الدموية وزيادة الأوكسجين من الأجهزة والخلايا. يتشي هو مصدر جيد جدا من السكريات، ويجب أن تكون حذرا عند تناول مرضى السكري ليتشي لأنها يمكن أن تخل بتوازن مستويات السكر في الدم لديهم. أيضا، تعتبر يتشي الغذاء “الساخنة”، وهذا يعني أنها يمكن أن عدم الاتزان في بعض الأحيان مستويات المغذيات في الجسم. الاستهلاك المفرط لليتشي يمكن أن يؤدي في الأغشية المتهيجة، أنوف الدموي والحمى، أو التهاب الحلق. ومع ذلك، بكميات طبيعية، لا توجد مخاطر صحية متأصلة. اكدت البحوث الصينية في أهمية فوائد الليتشي بما في ذلك قدرتها على تعزيز الجهاز المناعي، والوقاية من السرطان، وتحسين الهضم، وبناء عظام قوية، وانخفاض ضغط الدم، والدفاع عن الجسم ضد الفيروسات، وتحسين الدورة الدموية، وتساعد في فقدان الوزن ، وحماية الجلد، وتحسين التمثيل الغذائي الأنشطة. Lychee fruit contains 66 calories per 100 g, comparable to that in the table-grapes. It has no saturated fats or cholesterol, but composes of good amounts of dietary fiber, vitamins, and antioxidants. Research studies suggest that oligonol, a low molecular weight polyphenol, is found abundantly in lychee fruit. Oligonol is thought to have anti-oxidant and anti-influenza virus actions. In addition, it helps improve blood flow in organs, reduce weight, and protect skin from harmful UV rays. (Takuya Sakurai (Kyorin University, Japan), Biosci. Biotechnol. Biochem., 72(2), 463-476, 2008). Litchi, like citrus fruits, is an excellent source of vitamin C; 100 g fresh fruits provide 71.5 mg or 119% of daily-recommended value. Studies suggest that consumption of fruits rich in vitamin C helps the human body develop resistance against infectious agents and scavenge harmful, pro-inflammatory free radicals. § Further, it is a very good source of B-complex vitamins such as thiamin, niacin, and folates. These vitamins are essential since they function by acting as co-factors to help the body metabolize carbohydrates, protein, and fats. § Litchi also contains a very good amount of minerals like potassium and copper. Potassium is an important component of cell and body fluids help control heart rate and blood pressure; thus, it offers protection against stroke and coronary heart diseases. Copper is required in the production of red blood cells.