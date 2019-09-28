لمن يعاني الخوف و الأرق و الخوف من السحر و العين

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب

الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح

فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



احبتي إن من أسباب التوقي أن يتعوذ المسلم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، صباحا ومساء ثلاث مرات

يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، صباحا ومساء، وفي كل وقت، هذا من أسباب الوقاية

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره

شيء حتى يرتحل من منزله ذلك »،

وقال له رجل: «يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني هذه الليلة؟ فقال: " أما وإنك

لو قلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك »،

وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من قال حين يصبح وحين يمسي: بسم الله

الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. ثلاث مرات، لم يضره شيء ».



فيستحب للمسلم أن يقول هذا صباحا ومساء، ثلاث مرات «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه

شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم » هذا من أسباب الوقاية،

ومن أسباب الوقاية أيضا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، وعند النوم، فهي من أسباب السلامة

من الشياطين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الذي يقرؤها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح».

قالها الشيطان لأبي هريرة وقد صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: «لقد صدقك وهو كذوب »،

وكذلك قراءة: قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، من أسباب

السلامة من كل سوء وقراءة هذه السور الثلاث، بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء مرة واحدة ​