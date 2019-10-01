خلونا ترونكيل 😤

السلام عليكم خاوتي البارح علقت على موضوع في المنتدى ومنو جاتني فكرة هاد الموضوع علاش دائما الانسان معرض للانتقادات لي تهدمو في مجتمعنا مهما كانت صفتك يهدرو عليك اذا كان الواحد سمين يقولولو راك تاكل في الموال (غذاء الابقار) ولا شاك دير باه سمنت والاكان رقيق يقولو مسكين تقول ياكل من جلدو يرجعوه كائن غريب من افلام الرعب واذا كان طويل يقولو ابن عمي خاصك غير شوي وطل على مقام شهداءويلا كان قصير يقلك مسكين باينة مشربش حليب في صغرو شوف ديك الهدرة وعلاه عشت معاه ولا نتا اخصائي تغذية ومنحكيش على داك لي دير كاش بروجي ويربح بالخف هههه يقولو ايه دراهم الحرام ياسيدي طليت عليه بلاك كي كنت نتا راقد هو يخدم ليل ونهارهيه ولا طلقت كاش وحدة كامل ناس تشوفها معيوبة وعلاش هاكا مسكينة من غبينة الراجل لغبينة المجتمع ياناس كل واحد يتلهى بروحو وخلو الخلق للخالق الهاو في عيوبكم راه مكانش لي كامل الكمال لله وخلونا ترونكيل