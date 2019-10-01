خلونا ترونكيل 😤

الوهم

الوهم

:: عضو مُشارك ::
إنضم
28 فيفري 2019
المشاركات
300
النقاط
21
العمر
29
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
السلام عليكم خاوتي البارح علقت على موضوع في المنتدى ومنو جاتني فكرة هاد الموضوع علاش دائما الانسان معرض للانتقادات لي تهدمو في مجتمعنا مهما كانت صفتك يهدرو عليك اذا كان الواحد سمين يقولولو راك تاكل في الموال (غذاء الابقار) ولا شاك دير باه سمنت والاكان رقيق يقولو مسكين تقول ياكل من جلدو يرجعوه كائن غريب من افلام الرعب واذا كان طويل يقولو ابن عمي خاصك غير شوي وطل على مقام شهداء 😱 ويلا كان قصير يقلك مسكين باينة مشربش حليب في صغرو شوف ديك الهدرة وعلاه عشت معاه ولا نتا اخصائي تغذية ومنحكيش على داك لي دير كاش بروجي ويربح بالخف هههه يقولو ايه دراهم الحرام ياسيدي طليت عليه بلاك كي كنت نتا راقد هو يخدم ليل ونهار 🤔 هيه ولا طلقت كاش وحدة كامل ناس تشوفها معيوبة وعلاش هاكا مسكينة من غبينة الراجل لغبينة المجتمع ياناس كل واحد يتلهى بروحو وخلو الخلق للخالق الهاو في عيوبكم راه مكانش لي كامل الكمال لله وخلونا ترونكيل
 
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