قصة واقية من الحي الذي اقطن فيه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العم الماضي توفي جارنا اثر سكتة قلبية اثناء ممارسته الرياضة صباحا يبلغ من العمر 50سنة اب لثلاثة بنات وولد هو الاكير عمره 25 عام كان انسان طيب والكل يشهد باخلاقه وفي نفس اليوم كان هناك حفل زفاف لجار اخر يعمل شرطي عمره30سنة نزل خبر وفاة الاب كالصاعقة على عائلته وجدت الام نفسها ارملة والشاب ابا في غضون لحضات بدا الصراخ والبكاء وتوجه الجميع للمواساة وبدات الترتيبات وبينما نحن في وسط هذا الجو حتى نتفاجأ بزغاريد والديجي على اعلى صوته توجه بعض كبار الحي وطلبو من الجيران توقيف الاغاني احتراما لحزن عائلة المرحوم فضربو طلبهم عارض الحائط ذهب فوج ثاني وثالث لكن لا جدوى ثم خرج العريس يصرخ وقال لهم عندي ليلة وحدة نفرح فيها المهم بكاء من جهة وزغريد من جهة اخرى مرة الايام والشهور وبقي الامر وصمة عار على اهل العريس وعند حلول سنوية الاب بالظبط في نفس اليوم الذي توفي فيه يتوفي الشاب الشرطي الذي كان زفافه العام الماضي سبحان الله سقط من اعلى سطح منزله والله العظيم في نفس اليوم وكان يومها زفاف في الحي ايضا لكن للامانة لم نسمع شيئا نعم انه قدره سبحانه عز وجل