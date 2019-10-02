اسماء الطعام في اللغة العربية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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طعام الختان يقال له أعذار



طعام العرس يقال له وليمة



طعام النفاس يقال له خُرس



طعام بناء الدار يقال له وكيرة



طعام القادم من سفر يقال له نقيعة



طعام الحزن (الميّت) يقال له وضيمة



طعام السابع من الولادة يقال له عقيقة



طعام الجيران والأصحاب يقال له مأدبة



الطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن يقال له حِذاقة

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