اسماء الطعام في اللغة العربية

البشير البشير

البشير البشير

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
469
النقاط
21
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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طعام الختان يقال له أعذار

طعام العرس يقال له وليمة

طعام النفاس يقال له خُرس

طعام بناء الدار يقال له وكيرة

طعام القادم من سفر يقال له نقيعة

طعام الحزن (الميّت) يقال له وضيمة

طعام السابع من الولادة يقال له عقيقة

طعام الجيران والأصحاب يقال له مأدبة

الطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن يقال له حِذاقة

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دمتم في رعاية وحفظ الله ان شاء الله
 
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