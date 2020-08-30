تصويت لافضل وصفة للمعجنات 2021

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 47,258
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نواصل مع الفكرة المطروحة سابقا
ونقترح عليكم موضوعين من ركن السندويتش والمعجنات
الرجاء التصويت للموضوع الذي نال اعجابكم
الموضوع الاول للاخت @R@ZIK@
الموضوع الثاني للأخت @خيرة جانت
الفائزة تتحصل علئ وسام
في امان الله
نواصل مع الفكرة المطروحة سابقا
ونقترح عليكم موضوعين من ركن السندويتش والمعجنات
الرجاء التصويت للموضوع الذي نال اعجابكم
الموضوع الاول للاخت @R@ZIK@
بريوش محشي بالكريمة
مرحبا أخواتي اللماويات ان شاء الله كامل راكم ملاح اليوم جبتلكم بريوش بالكريمة نخليكم مع المقادير والصور المقادير: العجينة : كاس حليب+ ربع كاس زيت+ بيضة+ 4 مغارق سكر+ ملعة خبيرة الخبز ممسوحة+ لفاني وقرصة ملح +مغرف خل+ ملون أصفر انا درت كركم + فرينة الكرام باتيسري: نص ليتر حليب+ 9 مغارف سكر+...
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الموضوع الثاني للأخت @خيرة جانت
🥐كرواسون🥐 يشهي من مطبخ خيرو
🥐نتمنى يعجبوكم الوصفة ضمن الصور كيما العادة🥐 تحياتي. 💕💕💕 #خيرو💕💕💕
www.4algeria.com
الفائزة تتحصل علئ وسام
في امان الله