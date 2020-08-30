تصويت لافضل وصفة للمعجنات 2021

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  • وصفة البريوش المحشي بالكريمة

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  • وصفة الكرواسون

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نواصل مع الفكرة المطروحة سابقا


ونقترح عليكم موضوعين من ركن السندويتش والمعجنات

الرجاء التصويت للموضوع الذي نال اعجابكم


الموضوع الاول للاخت @R@ZIK@


www.4algeria.com

بريوش محشي بالكريمة

مرحبا أخواتي اللماويات ان شاء الله كامل راكم ملاح اليوم جبتلكم بريوش بالكريمة نخليكم مع المقادير والصور المقادير: العجينة : كاس حليب+ ربع كاس زيت+ بيضة+ 4 مغارق سكر+ ملعة خبيرة الخبز ممسوحة+ لفاني وقرصة ملح +مغرف خل+ ملون أصفر انا درت كركم + فرينة الكرام باتيسري: نص ليتر حليب+ 9 مغارف سكر+...
www.4algeria.com www.4algeria.com
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الموضوع الثاني للأخت @خيرة جانت

www.4algeria.com

🥐كرواسون🥐 يشهي من مطبخ خيرو

🥐نتمنى يعجبوكم الوصفة ضمن الصور كيما العادة🥐 تحياتي. 💕💕💕 #خيرو💕💕💕
www.4algeria.com www.4algeria.com
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الفائزة تتحصل علئ وسام

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في امان الله
 
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