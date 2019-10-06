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كل شيئ عن مرض السرطان ** معلومات من تجميعي **







تعريف السرطان

السرطان (cancer) هو مصطلح طبّي يشمل مجموعة واسعة من الامراض التي تتميز بنموّ غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو من اكثر اسباب الوفاة والمثير هو انه بالامكان تفاديه او التقليل بشكل ملحوظ من فرص الاصابة به اذا ما ادركنا ما هي الاسباب عوامل الخطر وتجنبناها. لمرض السرطان اشكال وانواع, فهناك أكثر من 100 نوع من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان القولون وسرطان البروستاتا. وتختلف اعراض السرطان من حالة الى اخرى، تبعا للعضو المصاب بمرض السرطان. بعض اعراض السرطان العامة منسوبه له، لكنها ليست خاصة بمرض السرطان وحده. اما علاج السرطان فهو يشمل العلاج الكيميائي والاشعاعي، والجراحة.



أعراض السرطان

ختلف اعراض مرض السرطان من حالة إلى أخرى، تبعا للعضو المصاب بمرض السرطان.

بعض اعراض السرطان العامة منسوبه له، لكنها ليست خاصّة بمرض السرطان وحده، وتشمل:

تعب ​

ارتفاع درجة الحرارة ​

ظهور كتلة أو تضخّم يمكن تحسسها تحت الجلد ​

ألم ​

تغيّرات في وزن الجسم، تشمل ارتفاعا أو انخفاضا غير مقصودين في وزن الجسم ​

تغيّرات على سطح الجلد، مثل ظهور اللون الأصفر، مناطق قاتمة اللون أو بقع حمراء في الجلد، جروح لا تلتئم، أو تغيّرات في شامات كانت موجودة على الجلد ​

تغييرات في أنماط عمل الأمعاء أو المثانة ​

سعال مستمر ​

بحّة في الصوت ​

صعوبة في البلع ​

صعوبة أو عسر في الهضم أو الشعور بعدم الراحة بعد تناول الطعام. ​



أسباب وعوامل خطر السرطان

يتولّد السرطان من جراء ضرر (تغيّر) يحصل في سلسلة من الحمض النووي الريبي المنزوع الأكسجين (DNA) الموجودة في الخلايا

سلسلة سلسلة (DNA)

في جسم الإنسان تحتوي على مجموعة من الأوامر المُعَدّة لخلايا الجسم، تحدد لها كيفية النمو، التطوّر والانقسام.

الخلايا السليمة تميل أحيانا إلى إحداث تغييرات في حمضها النووي، لكنها تبقى قادرة على تصحيح الجزء الأكبر من هذه التغييرات. أو، إذا لم تتمكن من إجراء هذه التصحيحات، فإن الخلايا المُحَرَّفـَة على الغالب تموت.

ومع ذلك، فإن بعض هذه الانحرافات غير قابلة للتصحيح، مما يؤدي إلى نموّ هذه الخلايا وتحوّلها إلى خلايا سرطانية. كما يمكن أن تطيل هذه الانحرافات، أيضًا، حياة بعض الخلايا أكثر من متوسط حياتها الاعتيادي. هذه الظاهرة تسبّب تراكم الخلايا السرطانية.



كيف يصاب الإنسان بالسرطان؟

في بعض أنواع السرطان تراكم هذه الخلايا يُولّد ورمًا سرطانيًا لكن ليس كل أنواع السرطان تُنتج أوراما سرطانية على سبيل المثال، سرطان الدم (ابيضاض الدم - لوكيميا) هو نوع من السرطان يصيب خلايا الدم، نِقـْي العظم (نخاع العظام)، الجهاز اللـّمفي والطحال، لكن هذا النوع من السرطان لا يُنتج ورمًا.



الانحراف الجيني الأولي ليس سوى بداية عملية تطوّر السرطان و يعتقد الباحثون بأن تطور مرض السرطان يتطلب إحداث عدد من التغييرات في داخل الخلية، تشمل: ​

عامل مُبادر يؤدي إلى حصول تغيّر جينيّ: أحيانا قد يولد الإنسان مع انحراف جيني مُعين، بينما قد يحدث الانحراف الجيني لدى آخرين نتيجة لقوى فاعلة داخل الجسم مثل : الهورمونات الفيروسات والالتهابات المزمنة. ​

كما يمكن أن يحدث انحراف جيني نتيجة قوى فاعلة خارج الجسم مثل الإشعاعات فوق البنفسجية (Ultraviolet - UV) التي مصدرها أشعة الشمس أو عوامل مُسَرْطِنة من مواد كيمياوية (مسبّبة السرطان ) موجودة في البيئة الحياتية. ​

عامل مُساعِد لنمو الخلايا بسرعة: العوامل المساعدة تستغل الانحرافات والتغيّرات الجينية الناجمة عن العوامل المُبادِرَة. ​

العوامل المساعِدَة تجعل الخلايا تنقسم بسرعة أكبر و هذا يمكن أن يؤدي إلى تراكم خلايا كَوَرم سرطاني العوامل المُساعِدة يمكن أن تنتقل بالوراثة و يمكن أن تتكون في داخل الجسم أو يمكن أن تصل من الخارج وتدخل إلى الجسم ​

عامل مُشَجِّع يجعل السرطان أكثر عدوانية ويساعده على التفشّي: بدون العوامل المشجّعة (عوامل التعزيز)، يمكن أن يبقى الورم السرطاني حميدًا ومحدود المكان. العوامل المشجعة تجعل السرطان أكثر عدوانية وتزيد احتمال اقتحام السرطان للأنسجة القريبة منه وتدميرها كما تزيد احتمال انتشار السرطان إلى أعضاء أخرى في أنحاء الجسم. ​

كما هو الحال بالنسبة للعوامل المُبادِرَة والعوامل المُساعِدَة كذلك العوامل المُشَجِّعة أيضا يمكن أن تنتقل بالوراثة أو أن تتكون نتيجة لتأثيرات عوامل بيئية.

المبنى الجيني القوى الفاعلة داخل الجسم اختيار نمط الحياة والبيئة التي نعيش فيها – كلها يمكن أن تشكل أساسا لتكوّن السرطان أو لإتمام تكوينه إذا كان قد بدأ. على سبيل المثال إذا انتقل إلى شخص ما بالوراثة انحراف جيني يزيد من احتمال الإصابة بسرطان معين فسيكون هذا الشخص معرضا بدرجة عالية للإصابة بهذا النوع من السرطان أكثر من الأشخاص المعرضين لنفس العامل الذي يمكن أن يسبب السرطان.



الانحراف الجيني يؤدي لبدء تكوّن العملية السرطانية بينما قد يكون عامل مسبب السرطان مركبا أساسيا في تطور وتقدم السرطان في المستقبل.

علاوة على ذلك الأشخاص المدخنون الذين يعملون في بيئة تحتوي على الأسبست هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة من الأشخاص المدخنين الذين لا يعملون في بيئة كهذه. وهذا لأن الدخان الناتج عن التبغ سوية مع الأسبست يشكلان عاملين لتطور هذا النوع من السرطان

وبالرغم من أن الأطباء يعرفون العوامل التي تجعل شخصا ما ينتمي إلى مجموعة ذات خطر أكبر للإصابة بمرض السرطان إلا إن غالبية حالات السرطان تحدث في الواقع لدى أشخاص ليست لديهم عوامل معروفة.



عوامل الخطر

العوامل المعروف أنها تزيد احتمال الإصابة بمرض السرطان تشمل: ​

السنّ: تطور السرطان يمكن أن يستغرق عدة عقود. وهذا هو السبب في إن تشخيص السرطان لدى معظم الناس يتم بعد تجاوزهم سن الـ 55 عاما فحتى لحظة اكتشاف الورم السرطاني من المرجح أن تكون بين 100 مليون - مليار خلية سرطانية قد تطورت ومن المحتمل أن يكون الورم الأولي قد بدأ يتكوّن قبل خمس سنوات و ربما أكثر. ​

العادات: من المعروف أن أنماط حياة معينة قد تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان. ​

التدخين ​

شرب الكحول ​

التعرض لأشعة الشمس بكثرة: أو الإصابة بحروق شمس متعددة مصحوبة بظهور نَفطات (نَفطَة - فقاعة مملوءة بسائل تظهر في الطبقات العليا للجلد ) ​

التاريخ العائلي: نحو 10% فقط من جميع حالات السرطان تحدث على أساس وراثي. إذا كان مرض السرطان منتشرا في العائلة، فمن المحتمل جدا أن تنتقل هذه الانحرافات الجينية بالوراثة من جيل إلى آخر. ​

الطبيب يقرر إن كان شخص معين مناسبا لإجراء اختبارات التفريسة (Scaner سكانير ) التي قد تكشف وجود انحرافات جينية وراثية من شأنها أن تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان و على الإنسان أن يدرك أنه إذا اكتُشِفَت لديه انحرافات وراثية فهذا لا يعني إنه سيصاب بالضرورة بالسرطان. ​

الوضع الصحي العام: بعض الأمراض المزمنة، مثل التهاب القولون التقرّحي (Ulcerative colitis)، يمكن أن يزيد كثيرًا من احتمال الإصابة بأنواع معينة من السرطان. تحدث مع طبيبك عن ذلك. ​

البيئة المعيشية: البيئة التي نعيش فيها قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان. فحتى لو كنت غير مدخّن، قد تكون عرضة للتدخين السلبي (غير المباشر) إذا كنت تعيش في بيئة يدخّن فيها آخرون، أو إذا كنت تعيش بصحبة شخص مدخن. ​

المواد الكيميائية : الموجودة في المنزل أو في مكان العمل، مثل الأسبست أو البنزين، يمكن أن تكون من العوامل التي تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان. ​

مضاعفات السرطان

مرض السرطان وعلاج السرطان قد يؤديان إلى ظهور مضاعفات عدة، تشمل: ​

تأثيرات جانبية مترتبة عن علاج السرطان ​

ردود غير عادية تصدر عن جهاز المناعة للإصابة بمرض السرطان ​

تفشّي السرطان ​

نُكْس السرطان (عودته بعد بيان شفائه). ​

تشخيص السرطان ​

تشخيص مرض السرطان في مراحله المبكرة يوفّر أفضل الفرص للشفاء منه إذا كان المريض يشعر بأعراض مثيرة للشكوك، فعليه التشاور مع طبيبه حول أي من الفحوصات والإشعاعات و السكانير هي الأنسب له للكشف المبكر عن السرطان.

لقد أظهرت الأبحاث أن إجراء الإشعاعات و السكانير و التحاليل للكشف المبكر عن السرطان قد ينقذ الحياة فعلا في بعض أنواع السرطان.

أما بالنسبة لأنواع أخرى من السرطان، فلا يتم إجراء الإشعاعات و السكانير الكشف المبكر عن السرطان إلا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان فقط



يوصى بإجراء الإشعاعات و السكانير و التحاليل الكشف المبكر عن مرض السرطان للأشخاص ذوي عوامل خطر بدرجة متوسطة للإصابة بأنواع السرطان التالية: ​

سرطان الثدي: للنساء من سن 40 عاما وما فوق ​

سرطان عنق الرحم: للنساء من سن 21 عاما وما فوق، أو بعد ثلاث سنوات من الجماع الأول ​

سرطان القولون (الأمعاء الغليظة): للرجال والنساء من سن 50 عاما وما فوق ​

سرطان غدة البروستاتا: للرجال ابتداءً من سن 50 وما فوق ​

تحاليل و سكانير الكشف المبكر عن السرطان وبعض الإجراءات الأخرى لها مجموعة من الفوائد والنواقص ناقش فوائد ونواقص كل فحص مع طبيبك لتحديد الفحص الأنسب للكشف عن السرطان

بهدف تشخيص السرطان، قد يختار الطبيب واحدا أو أكثر من فحوصات الكشف المبكر عن السرطان التالية: ​

الفحص الجسماني ​

الفحوصات المخبرية ​

فحوصات التصوير ​

الخزعة (Biopsie). ​

درجات/ مراحل مرض السرطان

بعد تشخيص مرض السرطان يحاول الطبيب تحديد مدى انتشار مرض السرطان أو المرحلة التي وصل إليها السرطان ثم يقرر بشأن طرق العلاج أو احتمالات الشفاء طبقا لتصنيف مرض السرطان ودرجته لدى المريض المحدد

التصنيف والدرجة يتم تحديدهما من خلال إجراء جملة من الفحوصات، مثل فحوصات التصوير والتصوير بالأشعة السينية (أشعة X - Ray)، لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتشر إلى أعضاء أخرى في الجسم.

يُرمَز إلى درجات / مراحل مرض السرطان، عادة، بالأرقام الرومانية من I حتى IV، حيث أن رقمًا أكبر يشير إلى أن السرطان أكثر تقدما. في بعض الحالات، يشار إلى مرحلة السرطان باستخدام الحروف أو بالوصف الكلامي.



علاج السرطان

يتشكل علاج السرطان من علاجات متنوعة كما أن خيارات علاج السرطان تتعلق بعدة عوامل مثل نوع ومرحلة السرطان و الوضع الصحي العام إضافة إلى ما يفضّله المريض نفسه.

يمكن التشاور مع اختصاصيّ الأورام حول فوائد ومخاطر كل واحد من خيارات علاج السرطان لتحديد علاج السرطان الأفضل والأكثر نجاعة لكل حالة.



أهداف علاج السرطان

تطبيق علاج السرطان يتم بطرق متعددة ومختلفة، من بينها: ​

علاج يهدف إلى قتل أو إزالة الخلايا السرطانية (علاج أساسي) ​

علاج يهدف إلى تدمير الخلايا السرطانية المتبقية (علاج مُساعد) ​

علاج يهدف إلى معالجة الأعراض الجانبية الناتجة عن مرض السرطان وعن معالجته (علاج داعم). ​

العلاجات المتوفرة للسرطان

في متناول الأطباء اليوم أدوات متنوعة تم تصميمها بهدف علاج السرطان. هذه العلاجات تشمل: ​

الجراحة ​

العلاج الكيميائي ​

العلاج بالاشعة ​

زرع النخاع الشوكي والخلايا الجذعية ​

العلاج البيولوجي ​

العلاج الهورموني ​

العلاج بالعقاقير ​

تجارب سريرية. ​

الوقاية من السرطان

ليست ثمة طريقة مؤكدة لتجنب الإصابة بمرض السرطان لكن الأطباء أفلحوا في تحديد بعض الطرق التي يمكن أن تساعد على خفض عوامل الخطر للإصابة بمرض السرطان بما في ذلك: ​

الإقلاع عن التدخين ​

تجنّب التعرض الزائد لأشعة الشمس ​

المحافظة على نظام غذائي متوازن وصحي ​

ممارسة النشاطات الجسدية ​

المحافظة على وزن طبيعي وصحي ​

الحرص على إجراء فحوصات الكشف المبكر بانتظام ​

استشارة الطبيب بشأن اللقاحات المتوفرة. ​