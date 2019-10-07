ام أمينة
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
إليكي سيدتي أهم النصائح في فترة النفاس
إليكي سيدتي أهم النصائح في فترة النفاس
1) رضعي البيبي حالا و متقوليش صدري مفيش حليب لأنو منعكس المص هو لي يخلي الحليب يتخدم و الرضاعۃ المبكرۃ عندها فايدۃ في عودۃ الرحم إلی موضعه.
2) ۔البسي جوارب و غطي روحك مليح مالازمش يدخل فيك الهواء.
3) بعد النفاس تجيك آلام ماتخافي ماوالو هاذي برك تقلصات الرحم باه يسترجع حجمو الاساسي .
4) بعد الولادۃ ب20دقيقة نوظي بدلي الفطة الصحية تاعك و شوفي في حالة لقيتي الدم بزاف و تشمختي استشيري القابلة او الطبيبة
5) اشربي حليب أو حساء ساخن يفيدك في تخفيف الالام ما بعد الولادۃ .
6) ما تخافيش من الوقفة و كل ما وقفتي أبكر كلما كان أحسن من اجل دورۃ دمويۃ سليمۃ خاصۃ لمن يعانون من الدوالي.
7) أختي إذا كنتي مخيطة أعرفي كيفاش تجلسي و الغسيل يكون بالماء و الملح أو غاسول طبي و نشفي دایما و تجنبي الإمساك
8) زيت الزيتون ممنوع ديريه فوق الجرح لانو يحل لخياطة زيت الزيتون ديريه فالكل تاعك لانه يسهل الهضم .
9) البيبي تهلي فيه ,عسيه في كل وقت و دفيه لبسيلو جوارب و قفازات و بوني ( هنا اللباس تاعو يكون حسب الفصل) و غيري الحفاظة إذا تشمخت و إذا تقدري قمطيه.
اتمنى لكن الفائدة
اي اضافة او استفسار لا تترددو .......
تحياتي لكن جميعا