السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



إليكي سيدتي أهم النصائح في فترة النفاس ​



1) رضعي البيبي حالا و متقوليش صدري مفيش حليب لأنو منعكس المص هو لي يخلي الحليب يتخدم و الرضاعۃ المبكرۃ عندها فايدۃ في عودۃ الرحم إلی موضعه.

2) ۔البسي جوارب و غطي روحك مليح مالازمش يدخل فيك الهواء.

3) بعد النفاس تجيك آلام ماتخافي ماوالو هاذي برك تقلصات الرحم باه يسترجع حجمو الاساسي .

4) بعد الولادۃ ب20دقيقة نوظي بدلي الفطة الصحية تاعك و شوفي في حالة لقيتي الدم بزاف و تشمختي استشيري القابلة او الطبيبة

5) اشربي حليب أو حساء ساخن يفيدك في تخفيف الالام ما بعد الولادۃ .

6) ما تخافيش من الوقفة و كل ما وقفتي أبكر كلما كان أحسن من اجل دورۃ دمويۃ سليمۃ خاصۃ لمن يعانون من الدوالي.

7) أختي إذا كنتي مخيطة أعرفي كيفاش تجلسي و الغسيل يكون بالماء و الملح أو غاسول طبي و نشفي دایما و تجنبي الإمساك

8) زيت الزيتون ممنوع ديريه فوق الجرح لانو يحل لخياطة زيت الزيتون ديريه فالكل تاعك لانه يسهل الهضم .

9) البيبي تهلي فيه ,عسيه في كل وقت و دفيه لبسيلو جوارب و قفازات و بوني ( هنا اللباس تاعو يكون حسب الفصل) و غيري الحفاظة إذا تشمخت و إذا تقدري قمطيه.