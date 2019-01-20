السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



فوائد الكمون في فترة النفاس



للكمون فوائد كثيرة جدا حيث يعد الكمون من الاعشاب الرائدة في مجال الطب البديل لمعالجة الأمراض التي قد تصيب الإنسان نظراً لاحتوائه على الكثير من المركبات الغذائية المهمة .

استُخدم الكمون منذ العصور القديمة كنوع من أنواع التوابل الشهية في المطابخ اللاتينية والآسيوية والإفريقية .



مشروبات النفاس تعمل على تخليص جسم الأم النفسة من سوائل الحمل و طرد الغازات و كذلك تعمل على تنظيف الرحم، و كذلك إستعادة الشكل المتناسق لجسم المرأة من بعد الولادة ، خاصة أن الإهتمام بالطفل الرضيع يعمل عادة على دفع الأم إلى عدم الإهتمام بتغذيتها الصحية ، و بالتالي تغذية طفلها بالرضاعة الطبيعية .



فوائد الكمون للنفاس :

يساعد الكمون على علاج مشكلة فقر الدم التي تصيب المرأة أثناء النفاس نتيجة للدم الذي تفقده ,احتوائه على الحديد وهو المكون الرئيسي للهيموجلوبين الذي يعمل على نقل الأوكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسد.



ويعتبر الكمون مهم أيضا في فترات الرضاعة للأطفال , حيث يحتوي مركب الثيمول الذي يساعد على زيادة إفراز الغدد اللبنية , ويصبح الكمون أكثر فائدة إذا تم خلطه بالعسل واللبن.



الكمون يساعد على خفض مستويات السكر في الدم وبالتالي يساعد في الحفاظ على مستويات المحتوى الدم السليم في الجسم.

ويعد الكمون نعمة كبيرة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.



يحتوي الكمون على زيوت عطرية والماغنيسيوم والصوديوم , فإن هذه المواد تساعد على تشجيع عملية الهضم وتعمل على تخفيف آلام المعدة.



يقطع سيلان الرطوبات المزمنة من الرحم



يسرّع التئام الجروح والجراحات



له تأثير قوي لإزاله الكرش وشد الجسم بعد الولادة



أثبتت الدراسات الحديثه ان الكمون مضاد جيد للميكروبات .

كما أتضح أن الكمون لديه القدرة على احتفاظه بالمواد الفعاله سبع سنوات وهو منبه ممتاز للمعدة وطارد للأرياح.



يساعد الجسم على الاسترخاء لاحتوائه على فيتامين ب وبعض الزيوت الأخرى الموجودة فيه، وبالتالي فهو يعالج الأرق الخفيف والتوتر.



يحتوي الكمون على البوتاسيوم والذي يمد الجسم بالطاقة؛ حيث يرسل إشارات عصبية إلى الدماغ، ولأن المرأة بعد الولادة عادة ما تُصاب بالنفخة والمغص في البطن فإنّ الكمون يعالج تلك المشاكل بشكل كبير، لذا يُنصح بتناول مشروب الكمون الساخن للمرأة بعد الولادة لتفادي المشاكل التي قد تتعرض لها.



تقبلو تحياتي





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