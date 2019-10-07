مكالمات لم يرد عليها = 1

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
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مكالمات لو يرد عليها =1

1 missed call

حين يصفعك القدر بشده على وجهك وتصرخ ولا تجد من يرد عليك

فانها مكالمات لم يرد عليها


حين يستمتعون الاخرين بذبح مشاعرك وتصرخ ولا يسمعك احد

فأنها مكالمات لم يرد عليها



حين تمر بمعركه فتخسرها وتتحطم امالك وتصرخ من داخلك ولا تجد من يسمعك

فانها مكالمات لم يرد عليها



حين تشعر بأن الدنيا تمشي وانك واقف حيث انت تتأمل الماضي والحاضر

ولا تجد من يشعر بك

فأنها مكالمات لم يرد عليها



عندما يستهويك في الدنيا حلم صغير ليس بالمستحيل

ولكنه اقل شي مـن حقك في الدنيا

وحينها تقف الدنيا امامك بكلمة لا لن اعطيك حلمك الصغير

وفي نشوة معركتك معها لا تجد من يساندك

فتصرخ مـن داخلك

تستعجب من هذه المواقف فطالما مريت بها

ولم اجد من يساندني او يقف بجواري

فدائما ما كنت اسمع

(( مكالمات لم يرد عليها =1))

 
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