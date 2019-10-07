ناصر dz
:: عضو متألق ::
مكالمات لو يرد عليها =1
1 missed call
حين يصفعك القدر بشده على وجهك وتصرخ ولا تجد من يرد عليك
فانها مكالمات لم يرد عليها
حين يستمتعون الاخرين بذبح مشاعرك وتصرخ ولا يسمعك احد
فأنها مكالمات لم يرد عليها
حين تمر بمعركه فتخسرها وتتحطم امالك وتصرخ من داخلك ولا تجد من يسمعك
فانها مكالمات لم يرد عليها
حين تشعر بأن الدنيا تمشي وانك واقف حيث انت تتأمل الماضي والحاضر
ولا تجد من يشعر بك
فأنها مكالمات لم يرد عليها
عندما يستهويك في الدنيا حلم صغير ليس بالمستحيل
ولكنه اقل شي مـن حقك في الدنيا
وحينها تقف الدنيا امامك بكلمة لا لن اعطيك حلمك الصغير
وفي نشوة معركتك معها لا تجد من يساندك
فتصرخ مـن داخلك
تستعجب من هذه المواقف فطالما مريت بها
ولم اجد من يساندني او يقف بجواري
فدائما ما كنت اسمع
(( مكالمات لم يرد عليها =1))
1 missed call
حين يصفعك القدر بشده على وجهك وتصرخ ولا تجد من يرد عليك
فانها مكالمات لم يرد عليها
حين يستمتعون الاخرين بذبح مشاعرك وتصرخ ولا يسمعك احد
فأنها مكالمات لم يرد عليها
حين تمر بمعركه فتخسرها وتتحطم امالك وتصرخ من داخلك ولا تجد من يسمعك
فانها مكالمات لم يرد عليها
حين تشعر بأن الدنيا تمشي وانك واقف حيث انت تتأمل الماضي والحاضر
ولا تجد من يشعر بك
فأنها مكالمات لم يرد عليها
عندما يستهويك في الدنيا حلم صغير ليس بالمستحيل
ولكنه اقل شي مـن حقك في الدنيا
وحينها تقف الدنيا امامك بكلمة لا لن اعطيك حلمك الصغير
وفي نشوة معركتك معها لا تجد من يساندك
فتصرخ مـن داخلك
تستعجب من هذه المواقف فطالما مريت بها
ولم اجد من يساندني او يقف بجواري
فدائما ما كنت اسمع
(( مكالمات لم يرد عليها =1))