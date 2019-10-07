مكالمات لو يرد عليها =11 missed callحين يصفعك القدر بشده على وجهك وتصرخ ولا تجد من يرد عليكفانها مكالمات لم يرد عليهاحين يستمتعون الاخرين بذبح مشاعرك وتصرخ ولا يسمعك احدفأنها مكالمات لم يرد عليهاحين تمر بمعركه فتخسرها وتتحطم امالك وتصرخ من داخلك ولا تجد من يسمعكفانها مكالمات لم يرد عليهاحين تشعر بأن الدنيا تمشي وانك واقف حيث انت تتأمل الماضي والحاضرولا تجد من يشعر بكفأنها مكالمات لم يرد عليهاعندما يستهويك في الدنيا حلم صغير ليس بالمستحيلولكنه اقل شي مـن حقك في الدنياوحينها تقف الدنيا امامك بكلمة لا لن اعطيك حلمك الصغيروفي نشوة معركتك معها لا تجد من يساندكفتصرخ مـن داخلكتستعجب من هذه المواقف فطالما مريت بهاولم اجد من يساندني او يقف بجواريفدائما ما كنت اسمع(( مكالمات لم يرد عليها =1))