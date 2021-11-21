كوني متميزة

أفضل 60 نصيحة مفيدة في الحياة اليومية لكل شخص ستغير حياتك
1- لم يدرك أحد النجاح الكبير عبر الاكتفاء بأداء المطلوب منه فقط، فإن مقدار
وجودة الإضافة الزائدة فوق المطلوب منا هما ما يحددان عظمة النجاح الذي سنحققه.
2- اكتب أفكارك الحالية على الورق، فالأفكار التي تأتيك بشكل عرضي هي
عادة ما تكون أنبعها، فرانسیس بیکون، فیلسوف ورجل دولة وكاتب انجليزي.
3- من الحقائق الثابتة أنك تستطيع أن تنجح بسرعة وبأفضل طريقة، عندما تساعد
الآخرين على النجاح. نابليون هيل.
4- لن تصبح ناجحا حقا بدون مواجهة مشاكل حقيقية تستحق الاهتمام.
5- دائما ما حاولت التقدم خطوة بعد آخر ما توقع لي الناس بلوغه.
6- عليك أن تفوز في ذهنك، قبل أن تفوز في حياتك.
7- حتى الغلطة الصغيرة يمكن لها أن تصبح الشيء الوحيد اللازم لتحقيق نجاح
کبیر. هنري فورد.
8- الجهد المتواصل، وليس الذكاء أو القوة، هو مفتاح إطلاق قدراتنا الكامنة. وينستون تشرشل
9- لا تجد شيئا يساعد فردا ما، مثل أن تلقي على عاتقه ببعض المسئولية، وتظهر له
أنك تثق فيه وفي حكمه.
10- لا تخف أبدأ من أن تمضي في طريقك وحيدا، اعرف أي الطرق طريقك، وسر
فيه مهما حدث، ولا تشعر أن عليك إتباع خطوات الآخرين.
11- إن المعرفة التي لا يرافقها التنفيذ أسوأ من الجهل بها.
12- عليك أن تقبل أي عواقب قد تحدث، لكن الأهم أن تواجه هذه العواقب
بأفضل ما لديك. اليانور روزفلت.
13- لكي نحرك العالم، علينا أولا أن نحرك أنفسنا. سقراط، فيلسوف ومعلم يوناني.
14- هزيمة الخوف هي نقطة بداية الحكمة. برترند راسل
15- أنا أمدح بصوت جهوري، وألوم بصوت ناعم. الملكة كاثرين الثانية.
16- الرجل الذي يستخدم مهاراته وخيالة البناء لكي يعرف أقصى ما يمكن أن
يقدمه مقابل دولار واحد، بدلا من أن يعرف أقل ما يمكن أن يقدمه مقابل دولار، حتما سينجح. هنري فورد.
17- تتضاعف الفرص كلما انتهزتها. سون تزو، حکیم صيني حربي
18- المتفائلون على حق، وكذلك المتشائمون، كل ما عليك هو أن تختار لأي
فريق ستنتمي
19- كل مشكلة وجدت لها حلا، خدمت كقاعدة لحل مشاكل أخرى بعدها.
20- عندما يخطأ سهمك هدفه، لا تفكر ما الخطأ الذي فعلته، بل اسحب السهم
الثاني وفكر: ما الذي يجب علي فعله بطريقة صحيحة لأصيب الهدف.
21- النجاح يساوي الأهداف، وكل ما عداه كماليات. براین تريسي.
22- من المقاييس الجيدة للنجاح في الحياة – أن تعرف عدد الذين أدخلت
السعادة عليهم .
23- قد لا أعرف مفتاح النجاح، لكني أعرف أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء
الجميع. بیل کوسبي، ممثل أمريكي شهير.
24- انتظار النجاح بدون العمل الشاق لتحقيقه، يعادل انتظار الحصاد بدون بذر البذور.
25- أحيانا ما يكون أقصى ما يمكننا فعله غير كاف، إذ علينا أن نفعل ما هو مطلوب.
وینستون تشرشل
26-طور لديك عادة العرفان بالجميل، وتعود أن تشکر على كل شيء يحدث لك،
واعلم أن كل خطوة تخطوها للأمام هي خطوة نحو تحقيق شيء أكبر وأفضل من موقعك الحالي. براين تريسي
27- طالما أنك ستفکر على أية حال، فكر في أشياء كبيرة جدا، دونالد ترامب،
مستثمر وثري أمريكي.
28- النجاح هو حصيلة مجهودات صغيرة نكررها كل يوم.
29- عش بناء على أحلامك، لا على ماضيك. ستيفن كوفي، كاتب ومحاضر
أمريكي
30- النجاح 20٪ مهارة و80٪ تخطيط استراتيجي، قد تعرف كيف تقرأ، لكن
الأهم: ما الذي تخطط لقراءته ؟
31- مهمتنا في الحياة ليست أن نسبق غیرنا، بل أن نسبق أنفسنا. زيج زيجلر
32- قلما ينجح الناس – ما لم يتمتعوا وهم يعملون، دیل کارنیجی
33- النجاح هو ما تفعله بما هو متوفر لك.
34- سر الأعمال التجارية الناجحة هو أن تعرف شيئا لا يعرفه سواك. أرسطو
أوناسيس، أشهر ثري يوناني.
35- رغم مهارة وقدرات لاعب فذ مثل مایکل جوردان، لكنه لم يحقق النجاح
حتى لعب مع فريق جيد. كريم عبد الجبار
36 القادة الناجحون يرون الفرص في كل مشكلة، وليس المشاكل في كل فرصة.
37 عندما تخوض عبر جحيم المشاكل، استمر في الخوض. ألبرت اینشتاین.
38 خلف كل رجل ناجح، سنوات طويلة من المحاولات والإخفاقات.
39- إذا تخيلتها فسيمكنك خلقها، وإذا حلمت بها فستحققها.
40- المتشائم يرى صعوبة في كل فرصة، والمتفاءل پری فرصة في كل صعوبة .
وینستون تشرشل
41- إذا لم تستطع أن تفعل أشياء عظيمة، افعل أشياء صغيرة، بطرق عظيمة. نابليون هيل.
42- إن شكوكنا خائنة، تجعلنا نخسر الخير الذي كنا
سنحصل عليه لولا خوفنا من المحاولة. ويليام شیکسبیر، روائي وشاعر ومؤلف انجليزي. 43- كل ليلة، وقبل أن تنام، اكتب ستا من أهم المهام التي يجب أن تفعلها في
اليوم التالي، حين تنام، سيعمل عقلك اللاواعي على الوصل إلى أفضل الطرق لأداء هذه المهام، وفي اليوم التالي، ستجد كل شيء يسير بشكل أفضل. توم هوبكنز، أشهر بائع أمریکي.
44- هناك طريقة واحدة للنجاح في أي شيء، وهي أن نعطي هذا الشيء كل ما
الدينا.
45- لا ترفض أي وظيفة ما لأنها تبدو صغيرة، فأنت لا تستطيع أن تعرف أين
سينتهي بك مطاف هذه الوظيفة.
46- المحك الفعلي للشخص الناجح ليس قدرته على حل المشاكل قبل أن
تحدث، بل حين تحدث فعلا. اعبر الجسور حين تبلغها، لا قبلها.
47- النجاح ليس مفتاح السعادة، بل السعادة هي مفتاح النجاح. إذا أحببت ما
تفعله، فستكون ناجحا.
ثمانية نصائح ذهبية لمواجهة الإحباط واليأس وتخطى الآلم والحزن 48- ليس مهما الحجم الصغير الذي تبدأ به. الشيء الذي تؤديه على أفضل وجه،
يبقى كذلك إلى الأبد، صغيرا كان أم كبيرا. هذا هو المهم.
49- السر الحقيقي للنجاح هو الحماس المستمر. والتر کرایزلر، مؤسس شركة
كرايزلر للسيارات.
50- دائما ما يلوم الناس الظروف، لكني لا أؤمن بالظروف. الناجحون في هذه
الدنيا هم أناس يقومون في الصباح ويبحثون عن ظروف مواتية، وإذا لم يجدوها، صنعوها. برنارد شو.
51- عندما تيأس، وتقرر الاستسلام والتوقف، فاعرف أنك على بعد خطوات من
هدفك. استرح، فكر في شيء آخر، ثم عاود المحاولة من جديد.
52- يمكن لفرد واحد أن يكون عضوا مؤثرا في الفريق، لكن الرجل الواحد لا
يصنع فريقا. کریم عبد الجبار
53- كلما بحثت عن الأمان، كلما قل ما تحصل عليه منه، كلما بحثت عن الفرص،
كلما زادت احتمالات تحقيقك للأمان الذي تريده. براين تريسي
54 لكي تكون بطلا، عليك أن تثق في نفسك، حين يشك فيك الآخرون.
55- اصنع النجاح من الإخفاقات. خيبة الأمل والفشل هما من الدرجات التي
ترتقي عليها للنجاح. ديل كارنيجي.
56- ينجح أناس ذووا قدرات متوسطة في تحقيق نجاحات باهرة، لأنهم لا يعرفون
اليأس والتوقف عن المحاولة. سبب نجاح الناجحين إنما هو إصرارهم على
57- الذي لم يفشل أبدا، لا يمكن أن يكون عظيما.
النجاح.
58- ضع دائما صورتك التي تريد أن تكون عليها في عقلك ومخيلتك، وستتجه
تدريجيا نحوها. إذا لم تهزم نفسك، ستهزمك نفسك. سلم النجاح لا يعاني من الازدحام في أعلاه. نابليون هيل.
59 عندما تحسد الناجحين، فإنك بذلك تخلق قوة سلبية طاردة، تدفعك بعيدا
عن الأشياء التي يجب عليك فعلها لتكون من زمرة الناجحين. عندما تعجب بالناجحين، فإنك بذلك تخلق قوة إيجابية جاذبة، تقربك من التحول لتكون من زمرة الناجحين. براين تريسي.
60- النجاح هو الانتقال من إخفاق إلى إخفاق دون فقدان الحماس. وینستون