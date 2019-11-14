مكالماات لم يرد عليها

((مكالمات لم يرد عليها))







حين يصفعك القدر بشده على وجههك وتصرخ ولا تجد من يرد عليك.







فانها مكالمة لم يرد عليها.







حين يستمتع الاخرين بذبح مشاعرك وتصرخ ولا يسمعك احد.







فانها مكالمة لم يرد عليها.







حين تمر بمعركه فتخسرها وتتحطم آمالك وتصرخ من داخلك ولا تجد من

يسمعك..





فانها مكالمة لم يرد عليها







حينما تشعر بان الدنيا تمشي وانك واقف حيث انته تتأمل الماضي

والحاضر..ولا تجد من يشعر بك









فانها مكالمة لم يرد عليها







اقل شي مـن حقك في الدنيا وحينها تقف الدنيا امامك بكلمة "لا" لن أعطيك حلمك



الصغير..وفي نشوة معركتك معها لا تجد من يساندك..فتصرخ مـن داخلك





فانها مكالمة لم يرد عليها







حين تصدم من شخص له مكانة كبيرة في قلبك.







فانها مكالمة لم يرد عليها









حين يتجاهل قريب لك ولا يشعر بك .







فانها مكالمة لم يرد عليها









حين يستغفلك الاخرون طيبة قلبك وتسامحك الدائم.









فانها مكالمة لم يرد عليها.







حين تهتم بشخص لا يقدرك ويراك في آخر زاوية من زوايا حياته.







فانها مكالمة لم يرد عليها.







حين تشعر بضيق وتبحث عن ذاك الصدر الحنون ليضمك وترمي اليه اثقالك



ولا تجده في زحمة الحياة وتراه لاهيا عنك









فانها مكالمة لم يرد عليها









عندما تتعب وتتعب كي تريح الطرف الاخر ولا تجد كلمة شكر







فانها مكالمة لم يرد عليها.









عندما تضع موضوع جديد ولاتجد الردوود المقنعه







فانها مكالمة لم يرد عليها







في النهايه:





تستعجب من هذه المواقف فلطالما مررت بها ولم تجد من يساندك او يقف



بجوارك



و لطالما وجدت في حياتك





مكالمات لم يرد عليها





تقبلوواا تحيااتى