البروكلي يمنحك 6 فوائد فريدة

Sara T AlOtaibi
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يعتبر البروكلي واحد من الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز العصبى والجسم عموما، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تحد من خطر الاصابة بالأمراض.
وحسب ما نشر موقع موسوعة الاعشاب "timesofindia"، فأن فوائد البروكلي متعددة على الصحة وهي :
1. يحتوي البروكلي على الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من أمراض الشيخوخة
2. يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات.
3. يحتوي البروكلى على عناصر غذائية وفيتامينات تساعد على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والالتهابات.
4. يعمل على تعزيز صحة الكبد وطرد السموم والفيروسات من الكبد، كما انه يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.
5. يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويحميه من الالتهابات والقرح.
6. يحتوي البروكلي على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر التى تساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ووقايته من الجلطات والمشاكل الصحية.