وصفة لتشققات الرجلين

❤AMIRA❤
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وصفه لتشققات الرجلين سهله ومفعولها رهيب...ان شاء الله تستفيدو وتفيدو غيركم
للي عندها #تشققات فى رجليها الوصفة هاي راح تخلي كل التشققات تروح و رجليكي راح ترجع ناعمة متل بشرة الأطفال.
#المكونات
2 شمعة
نصف كوب من زيت الزيتون
عصير ليمونة واحدة
أي نوع من أنواع العطور
#طريقة_تحضير_الوصفة
قطعي الشمع و حطيهم فى وعاء واعصري عليها ليمونة و ضيفى زيت الزيتون .. حطي الخليط على نار هاديه و قلبيه لحد ميدوب الشمع و يختلط مع باقي المكونات كويس .. شيلي الخليط من على النار و ضيفيله نقط من أي عطر بتحبيه علشان ريحته تضل على مزاجك و فضيه في العلبه اللي بتحبي تكون فيها ..
اذا كان الكريم متماسك ممكن تضيفيله قطرات من زيت الزيتون و تقلبيه كويس ..
قبل النوم حطى الخليط على القدم , و البسي جرابات ويفضل أنه يكون من القطن و اغلسيهم الصبح وبعدين راح تشوفي نتيجة مذهلة
للي عندها #تشققات فى رجليها الوصفة هاي راح تخلي كل التشققات تروح و رجليكي راح ترجع ناعمة متل بشرة الأطفال.
#المكونات
2 شمعة
نصف كوب من زيت الزيتون
عصير ليمونة واحدة
أي نوع من أنواع العطور
#طريقة_تحضير_الوصفة
قطعي الشمع و حطيهم فى وعاء واعصري عليها ليمونة و ضيفى زيت الزيتون .. حطي الخليط على نار هاديه و قلبيه لحد ميدوب الشمع و يختلط مع باقي المكونات كويس .. شيلي الخليط من على النار و ضيفيله نقط من أي عطر بتحبيه علشان ريحته تضل على مزاجك و فضيه في العلبه اللي بتحبي تكون فيها ..
اذا كان الكريم متماسك ممكن تضيفيله قطرات من زيت الزيتون و تقلبيه كويس ..
قبل النوم حطى الخليط على القدم , و البسي جرابات ويفضل أنه يكون من القطن و اغلسيهم الصبح وبعدين راح تشوفي نتيجة مذهلة