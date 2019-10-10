مناظرة ..Glden Man ||يلوو شيش (ماغيكاي تشان)

يلوو شيش
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
اسعد الله اوقاتكم و ملاها يمنا بركة
اتمنى ان تكونو بالف خير ان شاء الله
روّاد قسم النقاش الهادف اهلا وسهلا بكم جميعا
في اول عدد من سلسلة المناظرة في موضوع يتمثل في:
انشاء دور رعاية المسنين
بين راي موافق يبدا بالاخ الكريم @Golden Man وكل عضو كريم يوافقه الراي
و اخر معارض يبدا باختكم يلوو شيش ( ماغيكاي تشان ) وكل عضو كريم يوافقها الراي
شروط المناظرة :
الاحترام وعدم التجريح اوالتهجم
مناقشة الافكار والاراء وليس الاشخاص
و تقديم البراهين
و عدم التوتر
والفائز في كل مناظرة يتحصل على وسام :
في انتظار الاخ الكريم ليضع رايه