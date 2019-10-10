مناظرة ..Glden Man ||يلوو شيش (ماغيكاي تشان)

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
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اسعد الله اوقاتكم و ملاها يمنا بركة
اتمنى ان تكونو بالف خير ان شاء الله

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روّاد قسم النقاش الهادف اهلا وسهلا بكم جميعا
في اول عدد من سلسلة المناظرة في موضوع يتمثل في:

انشاء دور رعاية المسنين

بين راي موافق يبدا بالاخ الكريم @Golden Man وكل عضو كريم يوافقه الراي
و اخر معارض يبدا باختكم يلوو شيش ( ماغيكاي تشان ) وكل عضو كريم يوافقها الراي

شروط المناظرة :

الاحترام وعدم التجريح اوالتهجم
مناقشة الافكار والاراء وليس الاشخاص
و تقديم البراهين
و عدم التوتر

والفائز في كل مناظرة يتحصل على وسام :

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في انتظار الاخ الكريم ليضع رايه
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,717
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
قال kacimo samy:
السلام عليكم
انا غير موافق وسبب هو انها سبب في رمي ابائهم في تلك اماكن لو لم تكون متوفرة لما فكر في ان يرميهم هناك
إضغط للتوسيع...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انت توافقني اذا
اجل الامر هكذا تماما
وانا انتظر الاخ الكريم @Golden Man ليضع رايه كي ارد عليه
فهكذا ستكون المناظرات
الطرف الموافق هو اول من يضع رايه وادلته ليرد عليه الطرف المعارض
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
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محل الإقامة
فالفيراج
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ذكر
والله الامر معقد وكل منا يراه من زاوية يراها صحيحه
غيرت الضروف كثيرا شتان بين الماضي والحاضر.
بناء دور المسنين ربما اخلاقيا لا يصح في بلاد المسلمين لكن تعددت الاسباب لو نفكر قليلا نجد ان التنازل عن بعض المبادئ احيانا يكون سببا في سعاده اشخاص لطالما افتقدوها
بطريقة او باخرى وتحت ضروف معينة وغالبا ما تكون قاهره
لذالك دور المسنين اصبحت ضروره في وقت اصبح المجتمع ينفجر ينجر لاتفه الاسباب
ولو تعمقنا في الاسباب لوجدنا ضروره
لي عوده وانا في المتابعة
 
يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,717
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
قال sami44:
والله الامر معقد وكل منا يراه من زاوية يراها صحيحه
غيرت الضروف كثيرا شتان بين الماضي والحاضر.
بناء دور المسنين ربما اخلاقيا لا يصح في بلاد المسلمين لكن تعددت الاسباب لو نفكر قليلا نجد ان التنازل عن بعض المبادئ احيانا يكون سببا في سعاده اشخاص لطالما افتقدوها
بطريقة او باخرى وتحت ضروف معينة وغالبا ما تكون قاهره
لذالك دور المسنين اصبحت ضروره في وقت اصبح المجتمع ينفجر ينجر لاتفه الاسباب
ولو تعمقنا في الاسباب لوجدنا ضروره
لي عوده وانا في المتابعة
إضغط للتوسيع...
اجل تغيرت الظروف وهذا بسبب تخلي المسلمين عن اخلاقهم ومبادئهم كمسلمين والحل هو العودة لتلك المباديء واصلاح القيم وليس التخلي على المزيد من المباديء
دائما ما نحاول البحث عن حل مؤقت لكل مشكلة بدل ان نقتلعه من جذوره واصوله
لماذا لا نصلح حالنا بدل بناء دور العجزة؟
يجب ان ننبه المجتمع المسلم من خطورة الموقف بدل ان نشجعهم وننشيء تلك الدور
ويوجد سبب وحيد : بعد المجتمع عن الدين لا اكثر ولا اقل
 
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