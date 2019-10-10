مناظرة ..Glden Man ||يلوو شيش (ماغيكاي تشان)

قال sami44: والله الامر معقد وكل منا يراه من زاوية يراها صحيحه

غيرت الضروف كثيرا شتان بين الماضي والحاضر.

بناء دور المسنين ربما اخلاقيا لا يصح في بلاد المسلمين لكن تعددت الاسباب لو نفكر قليلا نجد ان التنازل عن بعض المبادئ احيانا يكون سببا في سعاده اشخاص لطالما افتقدوها

بطريقة او باخرى وتحت ضروف معينة وغالبا ما تكون قاهره

لذالك دور المسنين اصبحت ضروره في وقت اصبح المجتمع ينفجر ينجر لاتفه الاسباب

ولو تعمقنا في الاسباب لوجدنا ضروره

لي عوده وانا في المتابعة إضغط للتوسيع...

اجل تغيرت الظروف وهذا بسبب تخلي المسلمين عن اخلاقهم ومبادئهم كمسلمين والحل هو العودة لتلك المباديء واصلاح القيم وليس التخلي على المزيد من المباديءدائما ما نحاول البحث عن حل مؤقت لكل مشكلة بدل ان نقتلعه من جذوره واصولهلماذا لا نصلح حالنا بدل بناء دور العجزة؟يجب ان ننبه المجتمع المسلم من خطورة الموقف بدل ان نشجعهم وننشيء تلك الدورويوجد سبب وحيد : بعد المجتمع عن الدين لا اكثر ولا اقل