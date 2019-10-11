خصائص البرمائيات ومعلومات غريبة عنها

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

خصائص البرمائيات ومعلومات غريبة عنها

الحيوانات البرمائية هي أحد أنواع الفقاريات وما يميزها عن باقي الحيوانات هي قدرتها على الحياة سواء في الماء أو اليابسة ، كما أن جلدها أملس لا يوجد به حراشف ، ويمكنها أيضًا أن تتكاثر سواء في المياه أو على اليابس ، وتنتشر أنواع البرمائيات في مختلف بلدان العالم ، حيث أنه من الممكن العثور عليها في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبيّة ، وهناك أنواع كبيرة من البرمائيات في وقتنا الحالي أصبحت مُعرضة إلى الانقراض .


انواع البرمائيات واسمائها
يوجد عدد كبير من أنواع البرمائيات التي تصل إلى أكثر من 7400 نوعٍ مختلفٍ
ومن أشهر فئاتها كل من : (الضفادع ، السمادل ، العلاجيم ، السمادر ، البرمائيّات عديمة الأرجل)
ومعظم الأنواع تنتمي إلى كل من الضفادع والعلاجيم ، وقد أشارت بعض الإحصائيات إلى أن نوع من بين كل ثلاثة أنواع من البرمائيات مُعرض بشكل كبير إلى الانقراض


خصائص البرمائيات
-بعضها يتغذى على اللحوم مثل السلمندر والبعض الاخر يتغذى على الأعشاب مثل الضفادع .
-بعدها لديه أرجل والبعض الاخر لا يوجد لديه أرجل ، وجميعها تمتلك جلد رطب خالي من القشور والحراشف .
-يوجد داخل جسم البرمائيات دورة دموية مزدوجة ، وهي تقوم بتحريك الدم من خلال الجسد .
-في الجهاز الدوري للبرمائيات يوجد قلب يحتوي على 2 أُذين وبطين واحد فقط .
-تحصل الضفادع على الطعام الخاص بها عبر اللسان ، بينما السلمندر تصطاد فريستها بالفك .
-عندما تصل البرمائيات إلى مرحلة النمو والبلوغ ، وتعيش على اليابسة ؛ فإنها تتغذى على اللافقاريات صغيرة الحجم .
-تحدث عملية تبادل الغازات لدى البرمائيات عن طريق الجلد .
-الكثير من أنواع البرمائيات تمتلك لسان طويل جدًا وقوي حتى تتمكن من اصطياد فرائسها .
-تعتمد حاسة السمع لدى البرمائيات على (غشاء الطبلة) الموجود حول الأذن .
-تتم عملية الإخراج من خلال الكلى ، وبعض الأنواع لديها جفن رامش لحماية العين أثناء التواجد في الماء .
-عملية التنفس الخاصة بالبرمائيات تختلف من مرحلة عمرية لأخرى ؛ فهي على سبيل المثال في بداية حياتها تتنفس باستخدام الخياشيم ، وفي الجزء الثاني الأكثر نضوجًا من حياتها فإنها تتنفس عبر الرئتين أو الجلد أو التجويف البطني .

معلومات غريبة عن البرمائيات
كما يوجد أيضًا مجموعة من المعلومات الغريبة حول البرمائيات التي يجهلها الكثيرين ، مثل :
-البرمائيات ذات الأرجل ، تتحرك من خلال استخدام تلك الأرجل في دفع الجسد داخل المياه أو المشي على اليابسة .
-درجة حرارة جسد البرمائيات تتغير وفقًا لطبيعة الطقس والمناخ في البيئة التي تتواجد بها ، حيث أن لديها قدرة على التكيف مع الطبيعة وهي أيضًا من ذوات الدم البارد .
-الكثير من أنواع البرمائيات تُفضل العيش على الأرض الرطبة .
-يوجد لدى البرمائيات عدد كبير من الأعداء وأشهرها الثعابين والطيور ، فضلًأ عن أن الكثير من الحيوانات ذات قدرة على افتراس والتهام البرمائيات ، ولذلك فهي دائمًا ما تلجأ إلى أسلوب التمويه حتى تختبئ من الأعداء .
-موسم التكاثر الخاص بالبرمائيات غالبًا ما يكون في مواسم الأمطار الرطبة ، حيث تضع البرمائيات البويضات داخل المياه وتتركها دون أي رعاية ، وبعد ذلك يفقس البيض وتخرج اليرقات الصغيرة التي تقضي الجزء الأول من حياتها في الماء ، ويكون لها 2 ساق أمامية صغيرة الحجم وتكون كذلك ذات ذيل كبير .
-نظرًا إلى أن البرمائيات تفترس بعض الحيوانات الصغيرة ، ومن جهة أخرى تُعتبر فريسة وطعام لبعض الحيوانات الكبيرة ؛ فهي تُمثل عنصر في الحفاظ على التوازن والنظام البيئي .

منقول للافادة
 
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