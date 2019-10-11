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خصائص البرمائيات ومعلومات غريبة عنها
الحيوانات البرمائية هي أحد أنواع الفقاريات وما يميزها عن باقي الحيوانات هي قدرتها على الحياة سواء في الماء أو اليابسة ، كما أن جلدها أملس لا يوجد به حراشف ، ويمكنها أيضًا أن تتكاثر سواء في المياه أو على اليابس ، وتنتشر أنواع البرمائيات في مختلف بلدان العالم ، حيث أنه من الممكن العثور عليها في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبيّة ، وهناك أنواع كبيرة من البرمائيات في وقتنا الحالي أصبحت مُعرضة إلى الانقراض .
خصائص البرمائيات ومعلومات غريبة عنها
الحيوانات البرمائية هي أحد أنواع الفقاريات وما يميزها عن باقي الحيوانات هي قدرتها على الحياة سواء في الماء أو اليابسة ، كما أن جلدها أملس لا يوجد به حراشف ، ويمكنها أيضًا أن تتكاثر سواء في المياه أو على اليابس ، وتنتشر أنواع البرمائيات في مختلف بلدان العالم ، حيث أنه من الممكن العثور عليها في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبيّة ، وهناك أنواع كبيرة من البرمائيات في وقتنا الحالي أصبحت مُعرضة إلى الانقراض .
انواع البرمائيات واسمائها
يوجد عدد كبير من أنواع البرمائيات التي تصل إلى أكثر من 7400 نوعٍ مختلفٍ
ومن أشهر فئاتها كل من : (الضفادع ، السمادل ، العلاجيم ، السمادر ، البرمائيّات عديمة الأرجل)
ومعظم الأنواع تنتمي إلى كل من الضفادع والعلاجيم ، وقد أشارت بعض الإحصائيات إلى أن نوع من بين كل ثلاثة أنواع من البرمائيات مُعرض بشكل كبير إلى الانقراض
يوجد عدد كبير من أنواع البرمائيات التي تصل إلى أكثر من 7400 نوعٍ مختلفٍ
ومن أشهر فئاتها كل من : (الضفادع ، السمادل ، العلاجيم ، السمادر ، البرمائيّات عديمة الأرجل)
ومعظم الأنواع تنتمي إلى كل من الضفادع والعلاجيم ، وقد أشارت بعض الإحصائيات إلى أن نوع من بين كل ثلاثة أنواع من البرمائيات مُعرض بشكل كبير إلى الانقراض
خصائص البرمائيات-بعضها يتغذى على اللحوم مثل السلمندر والبعض الاخر يتغذى على الأعشاب مثل الضفادع .
-بعدها لديه أرجل والبعض الاخر لا يوجد لديه أرجل ، وجميعها تمتلك جلد رطب خالي من القشور والحراشف .
-يوجد داخل جسم البرمائيات دورة دموية مزدوجة ، وهي تقوم بتحريك الدم من خلال الجسد .
-في الجهاز الدوري للبرمائيات يوجد قلب يحتوي على 2 أُذين وبطين واحد فقط .
-تحصل الضفادع على الطعام الخاص بها عبر اللسان ، بينما السلمندر تصطاد فريستها بالفك .
-عندما تصل البرمائيات إلى مرحلة النمو والبلوغ ، وتعيش على اليابسة ؛ فإنها تتغذى على اللافقاريات صغيرة الحجم .
-تحدث عملية تبادل الغازات لدى البرمائيات عن طريق الجلد .
-الكثير من أنواع البرمائيات تمتلك لسان طويل جدًا وقوي حتى تتمكن من اصطياد فرائسها .
-تعتمد حاسة السمع لدى البرمائيات على (غشاء الطبلة) الموجود حول الأذن .
-تتم عملية الإخراج من خلال الكلى ، وبعض الأنواع لديها جفن رامش لحماية العين أثناء التواجد في الماء .
-عملية التنفس الخاصة بالبرمائيات تختلف من مرحلة عمرية لأخرى ؛ فهي على سبيل المثال في بداية حياتها تتنفس باستخدام الخياشيم ، وفي الجزء الثاني الأكثر نضوجًا من حياتها فإنها تتنفس عبر الرئتين أو الجلد أو التجويف البطني .
معلومات غريبة عن البرمائيات-البرمائيات ذات الأرجل ، تتحرك من خلال استخدام تلك الأرجل في دفع الجسد داخل المياه أو المشي على اليابسة .
كما يوجد أيضًا مجموعة من المعلومات الغريبة حول البرمائيات التي يجهلها الكثيرين ، مثل :
كما يوجد أيضًا مجموعة من المعلومات الغريبة حول البرمائيات التي يجهلها الكثيرين ، مثل :
-درجة حرارة جسد البرمائيات تتغير وفقًا لطبيعة الطقس والمناخ في البيئة التي تتواجد بها ، حيث أن لديها قدرة على التكيف مع الطبيعة وهي أيضًا من ذوات الدم البارد .
-الكثير من أنواع البرمائيات تُفضل العيش على الأرض الرطبة .
-يوجد لدى البرمائيات عدد كبير من الأعداء وأشهرها الثعابين والطيور ، فضلًأ عن أن الكثير من الحيوانات ذات قدرة على افتراس والتهام البرمائيات ، ولذلك فهي دائمًا ما تلجأ إلى أسلوب التمويه حتى تختبئ من الأعداء .
-موسم التكاثر الخاص بالبرمائيات غالبًا ما يكون في مواسم الأمطار الرطبة ، حيث تضع البرمائيات البويضات داخل المياه وتتركها دون أي رعاية ، وبعد ذلك يفقس البيض وتخرج اليرقات الصغيرة التي تقضي الجزء الأول من حياتها في الماء ، ويكون لها 2 ساق أمامية صغيرة الحجم وتكون كذلك ذات ذيل كبير .
-نظرًا إلى أن البرمائيات تفترس بعض الحيوانات الصغيرة ، ومن جهة أخرى تُعتبر فريسة وطعام لبعض الحيوانات الكبيرة ؛ فهي تُمثل عنصر في الحفاظ على التوازن والنظام البيئي .
منقول للافادة