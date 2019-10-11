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خصائص البرمائيات ومعلومات غريبة عنها



الحيوانات البرمائية هي أحد أنواع الفقاريات وما يميزها عن باقي الحيوانات هي قدرتها على الحياة سواء في الماء أو اليابسة ، كما أن جلدها أملس لا يوجد به حراشف ، ويمكنها أيضًا أن تتكاثر سواء في المياه أو على اليابس ، وتنتشر أنواع البرمائيات في مختلف بلدان العالم ، حيث أنه من الممكن العثور عليها في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبيّة ، وهناك أنواع كبيرة من البرمائيات في وقتنا الحالي أصبحت مُعرضة إلى الانقراض . ​





انواع البرمائيات واسمائها

يوجد عدد كبير من أنواع البرمائيات التي تصل إلى أكثر من 7400 نوعٍ مختلفٍ

ومن أشهر فئاتها كل من : (الضفادع ، السمادل ، العلاجيم ، السمادر ، البرمائيّات عديمة الأرجل)

ومعظم الأنواع تنتمي إلى كل من الضفادع والعلاجيم ، وقد أشارت بعض الإحصائيات إلى أن نوع من بين كل ثلاثة أنواع من البرمائيات مُعرض بشكل كبير إلى الانقراض ​





خصائص البرمائيات ​

-بعضها يتغذى على اللحوم مثل السلمندر والبعض الاخر يتغذى على الأعشاب مثل الضفادع .

-بعدها لديه أرجل والبعض الاخر لا يوجد لديه أرجل ، وجميعها تمتلك جلد رطب خالي من القشور والحراشف .

-يوجد داخل جسم البرمائيات دورة دموية مزدوجة ، وهي تقوم بتحريك الدم من خلال الجسد .

-في الجهاز الدوري للبرمائيات يوجد قلب يحتوي على 2 أُذين وبطين واحد فقط .

-تحصل الضفادع على الطعام الخاص بها عبر اللسان ، بينما السلمندر تصطاد فريستها بالفك .

-عندما تصل البرمائيات إلى مرحلة النمو والبلوغ ، وتعيش على اليابسة ؛ فإنها تتغذى على اللافقاريات صغيرة الحجم .

-تحدث عملية تبادل الغازات لدى البرمائيات عن طريق الجلد .

-الكثير من أنواع البرمائيات تمتلك لسان طويل جدًا وقوي حتى تتمكن من اصطياد فرائسها .

-تعتمد حاسة السمع لدى البرمائيات على (غشاء الطبلة) الموجود حول الأذن .

-تتم عملية الإخراج من خلال الكلى ، وبعض الأنواع لديها جفن رامش لحماية العين أثناء التواجد في الماء .

-عملية التنفس الخاصة بالبرمائيات تختلف من مرحلة عمرية لأخرى ؛ فهي على سبيل المثال في بداية حياتها تتنفس باستخدام الخياشيم ، وفي الجزء الثاني الأكثر نضوجًا من حياتها فإنها تتنفس عبر الرئتين أو الجلد أو التجويف البطني .



معلومات غريبة عن البرمائيات

كما يوجد أيضًا مجموعة من المعلومات الغريبة حول البرمائيات التي يجهلها الكثيرين ، مثل : ​

-البرمائيات ذات الأرجل ، تتحرك من خلال استخدام تلك الأرجل في دفع الجسد داخل المياه أو المشي على اليابسة .

-درجة حرارة جسد البرمائيات تتغير وفقًا لطبيعة الطقس والمناخ في البيئة التي تتواجد بها ، حيث أن لديها قدرة على التكيف مع الطبيعة وهي أيضًا من ذوات الدم البارد .

-الكثير من أنواع البرمائيات تُفضل العيش على الأرض الرطبة .

-يوجد لدى البرمائيات عدد كبير من الأعداء وأشهرها الثعابين والطيور ، فضلًأ عن أن الكثير من الحيوانات ذات قدرة على افتراس والتهام البرمائيات ، ولذلك فهي دائمًا ما تلجأ إلى أسلوب التمويه حتى تختبئ من الأعداء .

-موسم التكاثر الخاص بالبرمائيات غالبًا ما يكون في مواسم الأمطار الرطبة ، حيث تضع البرمائيات البويضات داخل المياه وتتركها دون أي رعاية ، وبعد ذلك يفقس البيض وتخرج اليرقات الصغيرة التي تقضي الجزء الأول من حياتها في الماء ، ويكون لها 2 ساق أمامية صغيرة الحجم وتكون كذلك ذات ذيل كبير .

-نظرًا إلى أن البرمائيات تفترس بعض الحيوانات الصغيرة ، ومن جهة أخرى تُعتبر فريسة وطعام لبعض الحيوانات الكبيرة ؛ فهي تُمثل عنصر في الحفاظ على التوازن والنظام البيئي .

