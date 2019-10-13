الرجل البخيل والضيف

البشير البشير
:: مرشح للإشراف :: منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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رجل بخيل جدا , حضره ضيف , نادى البخيل ولده , قال له
ولدي العزيز هذا ضيفي وحبيب قلبي انطلق فورا الى السوق
واشتري لنا كيلو لحما (الضيف يسمع الحوار ).... انطلق للسوق
وعاد دون ان يشتري شيئا , سأله ابوه أين اللحم ؟
قال الولد , قلت للجزار أعطني احسن ماعندك من اللحم فقال
لي سأعطيك لحما وكأنّه زبدة !!
فقلت في نفسي سأشتري زبدة بدل اللحم وذهبت إلى الدكان
وقلت له اعطني احسن ماعندك من الزبدة فقال لي سأعطيك زبدة
كأنّه العسل من حلاوته فقلت في نفسي سأشتري العسل إذن
بدل الزبدة وقلت له إذن اعطني عسلا فقال له سأعطيك عسلا
كأنه الماء الصافي وقلت في نفسي إذن لاحاجة لي بالماء فعندنا
بالبيت ماء صافي وها أنا رجعت دون لحما !!
قال له أبوه احسنت ياولدي !!كريم مثل أباك !!
والضيف يسمع ووجهه يتقلب من القهر
همس الاب في أذن ولده وقال لكن فاتك شئ !!
يا ولدي استهلكت نعالك وقطعتها من كثر التجوال بين الدكاكين !!
قال الولد لاتقلق يا ابي ....كنت لابسا نعال الضيف..
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تحيّاتي وسلامي لكم
*=*=*=*=*=*
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*****
رجل بخيل جدا , حضره ضيف , نادى البخيل ولده , قال له
ولدي العزيز هذا ضيفي وحبيب قلبي انطلق فورا الى السوق
واشتري لنا كيلو لحما (الضيف يسمع الحوار ).... انطلق للسوق
وعاد دون ان يشتري شيئا , سأله ابوه أين اللحم ؟
قال الولد , قلت للجزار أعطني احسن ماعندك من اللحم فقال
لي سأعطيك لحما وكأنّه زبدة !!
فقلت في نفسي سأشتري زبدة بدل اللحم وذهبت إلى الدكان
وقلت له اعطني احسن ماعندك من الزبدة فقال لي سأعطيك زبدة
كأنّه العسل من حلاوته فقلت في نفسي سأشتري العسل إذن
بدل الزبدة وقلت له إذن اعطني عسلا فقال له سأعطيك عسلا
كأنه الماء الصافي وقلت في نفسي إذن لاحاجة لي بالماء فعندنا
بالبيت ماء صافي وها أنا رجعت دون لحما !!
قال له أبوه احسنت ياولدي !!كريم مثل أباك !!
والضيف يسمع ووجهه يتقلب من القهر
همس الاب في أذن ولده وقال لكن فاتك شئ !!
يا ولدي استهلكت نعالك وقطعتها من كثر التجوال بين الدكاكين !!
قال الولد لاتقلق يا ابي ....كنت لابسا نعال الضيف..
*****************
تحيّاتي وسلامي لكم