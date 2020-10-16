البخل الوراثي ..... هههه جزائري مشحاح

البخل الوراثي ..هههههيُحكى أن أحدهم نزل ضيفاً على صديق له من البخلاء وما أن وصل الضيف حتى نادى البخيل ابنه وقال له : يا ولد عندنا ضيف عزيز على قلبي فاذهب واشترى لنا نصف كيلو لحم من أحسن لحم .ذهب الولد وبعد مدة عاد ولم يشترى شيئاً.فسأله أبوه : أين اللحم .؟فقال الولد: ذهبت إلى الجزار وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك من لحم.فقال الجزار: سأعطيك لحماً كأنه الزبد.قلت لنفسي : إذا كان كذلك فلماذا لا أشتري الزبد بدل اللحم.فذهبت إلى البقال وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك من الزبد.فقال: أعطيك زبداً كأنه العسل.فقلت: إذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن أشتري عسلاًفذهبت إلى بائع العسل وقلت: أعطنا أحسن ما عندك من العسل.فقال الرجل: أعطيك «عسلاً» كأنه الماء الصافيفقلت لنفسي: إذا كان الأمر كذلك، فعندنا ماء صافٍ في البيت. وهكذا عدت دون أن أشتري شيئاً.قال الأب: يالك من صبي شاطر. ولكن فاتك شيء.لقد استهلكت حذاءك بالجري من دكانٍ إلى دكان.فأجاب الابن : لا يا أبي.. لقد لبست حذاء الضيف ..