razan roza
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- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
- 585
- النقاط
- 51
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
رجل بخيل جداً , حضره ضيف، نادى البخيل ولده وقال له : يا ولدي حضرني ضيف عزيز على قلبي.. إذهب للسوق واشتر لنا لحما ... أحسن لحم في السوق ... ( طبعاً الضيف سمع الحوار ) ذهب الولد للسوق وعاد دون أن يشتري شيئا سأله أباه : أين اللحم؟ قال الولد: رحت إلى الجزار وقلت له : أعطني أحسن ما عندك من اللحم قال الجزار : أعطيك لحم وكأنه الزبده قلت لنفسي إذا كان هكذا سأشتري الزبده بدل اللحم. ذهبت للبقال وقلت له : أعطني أحسن ما عندك من الزبده. قال البقال : أعطيك زبده كأنها عسل من حلاوته قلت في نفسي : أفضل لي أن أشتري العسل فقلت له : أعطني أحسن ما عندك من العسل . . بدلا عن الزبدة. فقال البقال : أعطيك العسل وكأنه الماء الصافي فقلت لنفسي : إذا كانت الحكاية هكذا فعندنا ماء صافٍ في البيت و أحلى منه .. فشكرت البقال ورجعت دون أن أشتري شيئا ... قال له أبوه : ماشاء الله عليك.. كريم مثل أبوك والضيف يسمع ووجه يتقلب من القهر.... همس الأب في أذن ولده : لكن فاتك شيء استهلكت نعالك وقطعتها من كثرالتجول . . من دكان إلى دكان ... قال الولد : لا تقلق يا أبي.. كنت لابساً نعال الضيف