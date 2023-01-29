البخل

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
585
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
رجل بخيل جداً , حضره ضيف، نادى البخيل ولده وقال له : يا ولدي حضرني ضيف عزيز على قلبي.. إذهب للسوق واشتر لنا لحما ... أحسن لحم في السوق ... ( طبعاً الضيف سمع الحوار ) ذهب الولد للسوق وعاد دون أن يشتري شيئا سأله أباه : أين اللحم؟ قال الولد: رحت إلى الجزار وقلت له : أعطني أحسن ما عندك من اللحم قال الجزار : أعطيك لحم وكأنه الزبده قلت لنفسي إذا كان هكذا سأشتري الزبده بدل اللحم. ذهبت للبقال وقلت له : أعطني أحسن ما عندك من الزبده. قال البقال : أعطيك زبده كأنها عسل من حلاوته قلت في نفسي : أفضل لي أن أشتري العسل فقلت له : أعطني أحسن ما عندك من العسل . . بدلا عن الزبدة. فقال البقال : أعطيك العسل وكأنه الماء الصافي فقلت لنفسي : إذا كانت الحكاية هكذا فعندنا ماء صافٍ في البيت و أحلى منه .. فشكرت البقال ورجعت دون أن أشتري شيئا ... قال له أبوه : ماشاء الله عليك.. كريم مثل أبوك والضيف يسمع ووجه يتقلب من القهر....😒 همس الأب في أذن ولده : لكن فاتك شيء استهلكت نعالك وقطعتها من كثرالتجول . . من دكان إلى دكان ... قال الولد : لا تقلق يا أبي.. كنت لابساً نعال الضيف 🙈🙈🙈
 

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إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
21,306
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بارك الله فيك اختي الكريمة على الموضوع الرائع والمميز جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
585
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
قال إلياس:
بارك الله فيك اختي الكريمة على الموضوع الرائع والمميز جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
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شكرا لمرورك اخي اسعدك الله
 
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