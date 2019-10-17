بسم الله الرحمن الرحيم

الحياة فرص وفرصة فلاتترك أي فرصة مهما كانت الا وحاول إكتساب معرفة منها واجعل هذه الفرص فرصة بطاعة الله .

طور ذاتك يوميا بتنزيل شيء من السلبيات وتصعيد شيء من الإيجابيات

#وما توفيقنا الا بالله