طور ذاتك

الجواب الكافي

الجواب الكافي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 أكتوبر 2019
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
40
محل الإقامة
ولاية سوق اهراس
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحياة فرص وفرصة فلاتترك أي فرصة مهما كانت الا وحاول إكتساب معرفة منها واجعل هذه الفرص فرصة بطاعة الله .
طور ذاتك يوميا بتنزيل شيء من السلبيات وتصعيد شيء من الإيجابيات
#وما توفيقنا الا بالله
 
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