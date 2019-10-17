الجواب الكافي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- ولاية سوق اهراس
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحياة فرص وفرصة فلاتترك أي فرصة مهما كانت الا وحاول إكتساب معرفة منها واجعل هذه الفرص فرصة بطاعة الله .
طور ذاتك يوميا بتنزيل شيء من السلبيات وتصعيد شيء من الإيجابيات
#وما توفيقنا الا بالله
الحياة فرص وفرصة فلاتترك أي فرصة مهما كانت الا وحاول إكتساب معرفة منها واجعل هذه الفرص فرصة بطاعة الله .
طور ذاتك يوميا بتنزيل شيء من السلبيات وتصعيد شيء من الإيجابيات
#وما توفيقنا الا بالله