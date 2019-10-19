سلسلة ركز واكتشف الصورة العدد الخامس

sami44

sami44

:: مراقب عام ::
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إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

عدنا اليكم اليوم مع العدد الخامس من سلسلة
ركز واكتشف الصورة
انتقيت لكن صور من النت قصيتها حاولو تتعرفو عليها
والي يكتشف صوره يتحصل على 5 نقاط شرفيه
ياخدهم في اخر الشهر

الصورة الاولى

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الصورة الثانية

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الصورة اثالثة
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الصورة الرابعة

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الصورة الخامسة

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الصورة السادسة

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بالتوفيق
مع تحيات اخوكم
#sami44
 
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