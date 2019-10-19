سلسلة ركز واكتشف الصورة العدد الخامس

sami44
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 10 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 11,747
- النقاط
- 1,251
- محل الإقامة
- فالفيراج
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
عدنا اليكم اليوم مع العدد الخامس من سلسلة
ركز واكتشف الصورة
انتقيت لكن صور من النت قصيتها حاولو تتعرفو عليها
والي يكتشف صوره يتحصل على 5 نقاط شرفيه
ياخدهم في اخر الشهر
الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة اثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
بالتوفيق
مع تحيات اخوكم
#sami44
عدنا اليكم اليوم مع العدد الخامس من سلسلة
ركز واكتشف الصورة
انتقيت لكن صور من النت قصيتها حاولو تتعرفو عليها
والي يكتشف صوره يتحصل على 5 نقاط شرفيه
ياخدهم في اخر الشهر
الصورة الاولى
الصورة الثانية
الصورة اثالثة
الصورة الرابعة
الصورة الخامسة
الصورة السادسة
بالتوفيق
مع تحيات اخوكم
#sami44