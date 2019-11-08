العدد الثامن من سلسلة ركز واكتشف الصورة

sami44
:: مراقب عام ::
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
رواد وأعضاء منتدى اللمة الاعزاء
كما عودناكم في الاعداد السابقه من سلسلة ركز واكتشف الصوره
اليوم مع العدد الثامن من السلسلة
انتقيت لكم صور من النت وهي معروفة ومتداوله عدلت فيها بعض الشيء
كل من يكتشف صوره يحسل على 5 نقاط شرفية
الصورة 1
الصوره 2
الصورة 3
الصورة 4
الصوره 5
الصورة 6
بالوفيق
#sami44
رواد وأعضاء منتدى اللمة الاعزاء
كما عودناكم في الاعداد السابقه من سلسلة ركز واكتشف الصوره
اليوم مع العدد الثامن من السلسلة
انتقيت لكم صور من النت وهي معروفة ومتداوله عدلت فيها بعض الشيء
كل من يكتشف صوره يحسل على 5 نقاط شرفية
الصورة 1
الصوره 2
الصورة 3
الصورة 4
الصوره 5
الصورة 6
بالوفيق
#sami44
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