العدد الثامن من سلسلة ركز واكتشف الصورة

sami44

sami44

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إنضم
10 ديسمبر 2009
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله

رواد وأعضاء منتدى اللمة الاعزاء
كما عودناكم في الاعداد السابقه من سلسلة ركز واكتشف الصوره

اليوم مع العدد الثامن من السلسلة
انتقيت لكم صور من النت وهي معروفة ومتداوله عدلت فيها بعض الشيء

كل من يكتشف صوره يحسل على 5 نقاط شرفية


الصورة 1
images (43)-1.jpg

الصوره 2
FB_IMG_1573227106560-1.jpg

الصورة 3

images (41)-1.jpg

الصورة 4
FB_IMG_1573226388650-1.jpg

الصوره 5
téléchargement (2)-1.jpg

الصورة 6
images (44)-1.jpg

بالوفيق

#sami44
 

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