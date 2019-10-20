اميرة الالم
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 5 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 165
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة_الحراش امام بيت العصابة😂😂😇_
- الجنس
- أنثى
أقدم لكم أكثر من 30 معلومة عن الجن والبعض منها عن الشياطين , توصلت إليها عن طريق محرك البحث (Google) وأحببت أن أجمعها لكم في مقال واحد وأهديه خاصة لأخي @sami44 ..
قبل أن نبدأ فلنتعوذ من الشيطان ونسمي بالله .. (بسم الله الرحمن الرحيم) ..
والآن إليكم المعلومات :
1- هناك جن يسمى الجن العاشق إذا قمت بتبديل ملابسك قل بسم الله حتى لا يرى عورتك فأن نظرته خبيثة .
2- الجاثوم هو مخلوق من الجن يكون واقفا خلفك حتى تنام , وحين تنام يجلس فوقك ويخنقك , فأقرأ المعوذات قبل النوم تفيدك .
3- الجن يبعدون عنك مسافة يوم إذا ذكرت أسم الله .
4- احذر في غرس الدبابيس والمسامير في الدمى , نعم عزيزي القارئ , الدمى أو العرائس قد تكون مسكونة أو ممسوسة فتنتقم منك شر انتقام .
5- هل تعلم أنه من الممكن أن يرد عليك الجن عندما تتكلم بصوت عالي وأنت تسمعه كأنه صدى صوتك .
6- بعد منتصف الليل لا تتجول في منزلك كثيرا لان هذه الوقت وقتهم .
7- البكاء وحدك يدفع قرينك لاحتضانك ولهذا السبب تشعر أحيانا بارتفاع مفاجئ في درجة حرارتك .
8- عليك ذكر اسم الله عند رمي الأشياء والماء الساخن في الحمام وعند القفز من مكان عالي لأنه ربما يكون هناك جن نائم فتؤذيه فينتقم منك .
9- إن الشيطان لا يرقد بجانب من ينام على جنبه الأيمن ولا يمكنه العبث في أحلامه حتى يغير وضعية نومه .
10- يقال بأنه عند شم رائحة حريق ولم يكن هناك أي حريق فأعلم أن الجن كان بجوارك لأنهم مخلوقون من نار .
11- الجن أيضا لديهم شعوب وقبائل وعالمهم كعالمنا دول وملوك وديانات .
12- لا يستطيع الجن إيذاء شخص محافظ على الأذكار .
13- قد يتعمد الجن إيذائك إذا كنت وحدك في المنزل وذلك بإصدار أصوات وحركات ليبث الرعب في قلبك .
14- هل تعلم الخبث ما هو والخبائث ما هي ؟ . الخبث ذكور والخبائث إناث , فعند دخول الحمام قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث .
15- يقال عقل الجن ليس كعقل الأنس , فمثلا الجني البالغ يكون عقله على قدر عقل طفل عمره 10 سنوات .
16- لا يوجد بشري لم يحتك بجن قط , ففي بعض الأحيان تقابل غريب على انه بشري ولكنه في الواقع جني .
17- كن حذرا عندما تنادي أحدا بعد منتصف الليل فإذا لم يأتيك جواب من الأنس سيجيبك الجن ويرد عليك .
18- إذا صادفت حيوان فجأة وتوجست منه , فكيف تعرف أنه جني أم لا ؟ .. قم بتخويفه فإذا نظر إليك ببرود فتأكد بأنه جني متشكل ومتنكر في هيئة حيوان .
19- أنت لست وحيدا فحولك المكان يعج بالجن من اليمين واليسار والجنوب والشمال .
20- عند سماع صوت نباح بجوارك فتأكد أن هناك جن أمامك .
21- قد يقع الجن في حبك ويكون حولك طوال اليوم ويبقى معك ويأتيك في الحلم على هيئة صديق .
22- يقال أن القرين لا ينام ويبقى يتجول في الغرفة التي تنام بها وربما يسقط شيء عن عمد لإيقاظك إذا شعر بالملل .
23- الضحك بعد منتصف الليل بقوة يحرك شيطانا اسمه "زرك" والذي يبقى معك حتى يتسبب في بكائك بنفس الوقت والقوة .
24- عند دخولك لأماكن مهجورة لا تستهزئ ولا تضحك لأن الجن يسكن تلك الأماكن وهو لا يترك من أذاه .
25- القرين لا يموت بل يبقى على قبرك حتى يوم القيامة .
26- عند سماع الأغاني يرقص الجن والشياطين من حولك .
27- هل تعالم إن في العين غشاء يمنع روية الملائكة والجن ولولا هذا الغشاء لتمكن الإنسان من رؤية كل ما هو محجوب عنا .
28- عندما تستيقظ بين الثانية والثالثة بعد منتصف الليل فهناك احتمال كبير بأن هناك مخلوق يراقبك .
29- الجن منتشرون في كل مكان لا تستغرب إن كان أحدهم يقرأ هذا المقال معك الآن .
30- أنهم بجوارك ينظرون إلى ما تقرأ عنهم ويبتسمون .. فأقرأ المعوذات الآن لتحميك وتفيدك .
أتمنى أن استمتعتم بهذه المعلومات
قبل أن نبدأ فلنتعوذ من الشيطان ونسمي بالله .. (بسم الله الرحمن الرحيم) ..
والآن إليكم المعلومات :
1- هناك جن يسمى الجن العاشق إذا قمت بتبديل ملابسك قل بسم الله حتى لا يرى عورتك فأن نظرته خبيثة .
2- الجاثوم هو مخلوق من الجن يكون واقفا خلفك حتى تنام , وحين تنام يجلس فوقك ويخنقك , فأقرأ المعوذات قبل النوم تفيدك .
3- الجن يبعدون عنك مسافة يوم إذا ذكرت أسم الله .
4- احذر في غرس الدبابيس والمسامير في الدمى , نعم عزيزي القارئ , الدمى أو العرائس قد تكون مسكونة أو ممسوسة فتنتقم منك شر انتقام .
5- هل تعلم أنه من الممكن أن يرد عليك الجن عندما تتكلم بصوت عالي وأنت تسمعه كأنه صدى صوتك .
6- بعد منتصف الليل لا تتجول في منزلك كثيرا لان هذه الوقت وقتهم .
7- البكاء وحدك يدفع قرينك لاحتضانك ولهذا السبب تشعر أحيانا بارتفاع مفاجئ في درجة حرارتك .
8- عليك ذكر اسم الله عند رمي الأشياء والماء الساخن في الحمام وعند القفز من مكان عالي لأنه ربما يكون هناك جن نائم فتؤذيه فينتقم منك .
9- إن الشيطان لا يرقد بجانب من ينام على جنبه الأيمن ولا يمكنه العبث في أحلامه حتى يغير وضعية نومه .
10- يقال بأنه عند شم رائحة حريق ولم يكن هناك أي حريق فأعلم أن الجن كان بجوارك لأنهم مخلوقون من نار .
11- الجن أيضا لديهم شعوب وقبائل وعالمهم كعالمنا دول وملوك وديانات .
12- لا يستطيع الجن إيذاء شخص محافظ على الأذكار .
13- قد يتعمد الجن إيذائك إذا كنت وحدك في المنزل وذلك بإصدار أصوات وحركات ليبث الرعب في قلبك .
14- هل تعلم الخبث ما هو والخبائث ما هي ؟ . الخبث ذكور والخبائث إناث , فعند دخول الحمام قل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث .
15- يقال عقل الجن ليس كعقل الأنس , فمثلا الجني البالغ يكون عقله على قدر عقل طفل عمره 10 سنوات .
16- لا يوجد بشري لم يحتك بجن قط , ففي بعض الأحيان تقابل غريب على انه بشري ولكنه في الواقع جني .
17- كن حذرا عندما تنادي أحدا بعد منتصف الليل فإذا لم يأتيك جواب من الأنس سيجيبك الجن ويرد عليك .
18- إذا صادفت حيوان فجأة وتوجست منه , فكيف تعرف أنه جني أم لا ؟ .. قم بتخويفه فإذا نظر إليك ببرود فتأكد بأنه جني متشكل ومتنكر في هيئة حيوان .
19- أنت لست وحيدا فحولك المكان يعج بالجن من اليمين واليسار والجنوب والشمال .
20- عند سماع صوت نباح بجوارك فتأكد أن هناك جن أمامك .
21- قد يقع الجن في حبك ويكون حولك طوال اليوم ويبقى معك ويأتيك في الحلم على هيئة صديق .
22- يقال أن القرين لا ينام ويبقى يتجول في الغرفة التي تنام بها وربما يسقط شيء عن عمد لإيقاظك إذا شعر بالملل .
23- الضحك بعد منتصف الليل بقوة يحرك شيطانا اسمه "زرك" والذي يبقى معك حتى يتسبب في بكائك بنفس الوقت والقوة .
24- عند دخولك لأماكن مهجورة لا تستهزئ ولا تضحك لأن الجن يسكن تلك الأماكن وهو لا يترك من أذاه .
25- القرين لا يموت بل يبقى على قبرك حتى يوم القيامة .
26- عند سماع الأغاني يرقص الجن والشياطين من حولك .
27- هل تعالم إن في العين غشاء يمنع روية الملائكة والجن ولولا هذا الغشاء لتمكن الإنسان من رؤية كل ما هو محجوب عنا .
28- عندما تستيقظ بين الثانية والثالثة بعد منتصف الليل فهناك احتمال كبير بأن هناك مخلوق يراقبك .
29- الجن منتشرون في كل مكان لا تستغرب إن كان أحدهم يقرأ هذا المقال معك الآن .
30- أنهم بجوارك ينظرون إلى ما تقرأ عنهم ويبتسمون .. فأقرأ المعوذات الآن لتحميك وتفيدك .
أتمنى أن استمتعتم بهذه المعلومات