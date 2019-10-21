فوائد القشطة بالعسل

العسل اليمني تعد القشدة بالعسل وجبة لذيذة دسمة مليئة بالسعرات الحرارية، كما تحتوي على عدد من الفوائد الصحية اللازمة للجسم.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العناصر الغذائية والفوائد الصحية الموجودة في كلا من القشدة والعسل.
فوائد القشدة (القشطة)
يحتوي 230 جرام من القشدة على 455 سعر حراري، 44.5 جرام دهون، 10 جرام كربوهيدرات، 7.84 جرام من السكريات، 23% من الحصة اليومية اللازمة من الكالسيوم، 29% من الحصة اليومية اللازمة من فيتامين B2 وغيرها.
ووفقًا لما جاء في موقع "Health benefits times"، فإن هناك بعض الفوائد الصحية في القشدة، وهي:
الحفاظ على صحة العين
يساعد فيتامين A على الحفاظ على الرؤية، خاصة أثناء الليل، والوقاية من فرص الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبطين بالتقدم في العمر.
دعم نمو الجسم
يعد فيتامين B2 الموجود في القشدة أساسيًا في تطور ونمو الأنسجة، خاصة أنسجة العين والجلد والجهاز المناعي والعصبي والأعضاء الأخرى، فضلاً عن الاستمتاع بصحة الجلد والشعر والأظافر.
تشكيل العظام
يلعب الفسفور المتوافر في القشدة دورًا في نمو العظام والأسنان، حيث يعمل مع الكالسيوم على تقوية العظام، والحفاظ على صحة اللثة ومينا الأسنان.
الوقاية من حصوات الكلى
يحمي تناول كمية وفيرة من الكالسيوم من الإصابة بحصوات الكلى، وهو العنصر الغذائي الموجود بوفرة في القشدة.
تحسين الحالة المزاجية
يقلل فيتامين B5 من الضغط العصبي والمشكلات العقلية مثل الاكتئاب والقلق، ويساعد على تنظيم الهرمونات التي تسبب الإصابة بالحالات العقلية.
الحفاظ على صحة الشعر
يعمل البروتين الموجود في القشدة على حماية الشعر من التلف، وتعزيز نموه.
اقرأ أيضًا: هل تناول العسل والليمون على الريق فعال للتخسيس؟
فوائد العسل
تحتوي ملعقة كبيرة من العسل على 64 سعرًا حراريًا، وتخلو من الدهون والكوليسترول والصوديوم، إلى جانب 80% من الحصة اليومية اللازمة من الكربوهيدرات، 18% من المياه، 2% من الفيتامينات، فضلاً عن المعادن ومضادات الأكسدة.
ووفقًا لموقع الطب"Health line"، فإن العسل يحتوي على العديد من الفوائد الصحية اللازمة للجسم:
خفض ضغط الدم
يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة لأمراض القلب، لذا يمكن تناول العسل لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة ترتبط بخفض ضغط الدم.
تحسين الكوليسترول
يساعد العسل على تقليل الكوليسترول السيء في الجسم، ورفع معدلات الكوليسترول الجيد، ومن ثم يقي من الإصابة بأمراض القلب.
قد يهمك: 3 نصائح هامة للحصول على عسل أبيض جيد عند الشراء.. تعرف عليهم
شفاء الجروح والحروق
يتميز العسل بقدرته على علاج الحروق، والجروح الناتجة عن العمليات وقرح القدم المرتبطة بالسكري، وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.
علاج السعال
يعمل العسل مع الأدوية على علاج السعال، وتخفيف الأعراض المصاحبة له مثل ألم الحلق وعدم القدرة على النوم بشكل جيد.
القشدة بالعسل
تعد القشدة بالعسل وجبة مليئة بالفوائد الصحية، إلا إنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات، ما يرفع فرص زيادة الوزن بشكل كبير.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، العناصر الغذائية والفوائد الصحية الموجودة في كلا من القشدة والعسل.
فوائد القشدة (القشطة)
يحتوي 230 جرام من القشدة على 455 سعر حراري، 44.5 جرام دهون، 10 جرام كربوهيدرات، 7.84 جرام من السكريات، 23% من الحصة اليومية اللازمة من الكالسيوم، 29% من الحصة اليومية اللازمة من فيتامين B2 وغيرها.
ووفقًا لما جاء في موقع "Health benefits times"، فإن هناك بعض الفوائد الصحية في القشدة، وهي:
الحفاظ على صحة العين
يساعد فيتامين A على الحفاظ على الرؤية، خاصة أثناء الليل، والوقاية من فرص الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين المرتبطين بالتقدم في العمر.
دعم نمو الجسم
يعد فيتامين B2 الموجود في القشدة أساسيًا في تطور ونمو الأنسجة، خاصة أنسجة العين والجلد والجهاز المناعي والعصبي والأعضاء الأخرى، فضلاً عن الاستمتاع بصحة الجلد والشعر والأظافر.
تشكيل العظام
يلعب الفسفور المتوافر في القشدة دورًا في نمو العظام والأسنان، حيث يعمل مع الكالسيوم على تقوية العظام، والحفاظ على صحة اللثة ومينا الأسنان.
الوقاية من حصوات الكلى
يحمي تناول كمية وفيرة من الكالسيوم من الإصابة بحصوات الكلى، وهو العنصر الغذائي الموجود بوفرة في القشدة.
تحسين الحالة المزاجية
يقلل فيتامين B5 من الضغط العصبي والمشكلات العقلية مثل الاكتئاب والقلق، ويساعد على تنظيم الهرمونات التي تسبب الإصابة بالحالات العقلية.
الحفاظ على صحة الشعر
يعمل البروتين الموجود في القشدة على حماية الشعر من التلف، وتعزيز نموه.
اقرأ أيضًا: هل تناول العسل والليمون على الريق فعال للتخسيس؟
فوائد العسل
تحتوي ملعقة كبيرة من العسل على 64 سعرًا حراريًا، وتخلو من الدهون والكوليسترول والصوديوم، إلى جانب 80% من الحصة اليومية اللازمة من الكربوهيدرات، 18% من المياه، 2% من الفيتامينات، فضلاً عن المعادن ومضادات الأكسدة.
ووفقًا لموقع الطب"Health line"، فإن العسل يحتوي على العديد من الفوائد الصحية اللازمة للجسم:
خفض ضغط الدم
يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة لأمراض القلب، لذا يمكن تناول العسل لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة ترتبط بخفض ضغط الدم.
تحسين الكوليسترول
يساعد العسل على تقليل الكوليسترول السيء في الجسم، ورفع معدلات الكوليسترول الجيد، ومن ثم يقي من الإصابة بأمراض القلب.
قد يهمك: 3 نصائح هامة للحصول على عسل أبيض جيد عند الشراء.. تعرف عليهم
شفاء الجروح والحروق
يتميز العسل بقدرته على علاج الحروق، والجروح الناتجة عن العمليات وقرح القدم المرتبطة بالسكري، وذلك بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات.
علاج السعال
يعمل العسل مع الأدوية على علاج السعال، وتخفيف الأعراض المصاحبة له مثل ألم الحلق وعدم القدرة على النوم بشكل جيد.
القشدة بالعسل
تعد القشدة بالعسل وجبة مليئة بالفوائد الصحية، إلا إنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات، ما يرفع فرص زيادة الوزن بشكل كبير.