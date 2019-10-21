السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحبا بالجميع

متوفر 120$ PAYONEER مقابل 191دج للدولار

السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض

المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية

بعد الدفع يتم رفع الوصل داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى



ملاحظات: ​

-لا توجد عمولة في الإرسال

-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)

-التعامل مع أصحاب الحسابات القديمة ومن إستقبلو من قبل دون مشاكل

-أصحاب الحسابات الجديدة أو البطاقات منتهية الصلاحية يرجى إرسال إيميل الحساب للتأكد من إمكانية الإستقبال

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب



تنبيهات: ​

-أقل مبلغ للبيع 50$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم

-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم