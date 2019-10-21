عرض بيع متوفر 120$ PAYONEER مقابل 191DA◀◀◀BARIDIMOB/GAB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
120.00 دولار
سعر البيع
191.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
N

NAIM 2093

:: عضو فعّال ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
2,841
النقاط
583
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بالجميع
متوفر 120$ PAYONEER مقابل 191دج للدولار
السعر: ثابت وغير قابل للتفاوض
المصدر: بيع وشراء العملات الإلكترونية
بعد الدفع يتم رفع الوصل داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
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ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-التعامل مع أصحاب الحسابات القديمة ومن إستقبلو من قبل دون مشاكل
-أصحاب الحسابات الجديدة أو البطاقات منتهية الصلاحية يرجى إرسال إيميل الحساب للتأكد من إمكانية الإستقبال
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل بعد الإطلاع على كشف الحساب عبر تطبيق بريدي موب

تنبيهات:
-أقل مبلغ للبيع 50$ والأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يرجى عدم رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في موضوع البيع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
ALGERIA DZ

ALGERIA DZ

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
173
النقاط
7
العمر
20
محل الإقامة
ALGERIA
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @ALGERIA DZ @Adam dz

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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