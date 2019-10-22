ما هو فتق السرة عند الاطفال ؟

ما الذي يسبب الفتق أو الفتاق؟

كيف يمكن للام معرفة هل الطفل يعانى من الفتق ام لا ؟

تشكو بعض الامهات من بروز السرة كبرها وصغرها وقت البكاء لدى حديثي الولادة والاطفال , وعلى الام الا تنزعج كثيرا فهذه الحالة هي ما يسمى بالفتق السري وهي حالة شائعة وليست بالخطيرة ولكن ايضا عليها استشارة الطبيب خاصة لو صاحب البكاء ترجيع !!فتق السرة هو فتحة صغيرة في جدار البطن في منطقة السرة يكون الجلد فوقها سليماً. وهي تكون في معظم الأحيان صغيرة الحجم حيث يخرج عبرها كمية صغيرة من الشحم (النسيج الدهني) لتتوضع مباشرة تحت الجلد. ولكنها في بعض الأحيان قد تصبح كبيرة مما يؤدي إلى خروج الأعضاء البطنية عبرها مثل الأمعاء.خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، من الطبيعي أن تكون لدى طفلك فجوة كبيرة في عضلات بطنه. إذا لم تغلق هذه الفجوة بشكل كامل أثناء نمو الجنين في الرحم فقد يولد مصاباً بالفتق أو الفتاق. يكون بعض الأطفال أكثر عرضة من غيرهم للولادة مع فتق، وهو أكثر شيوعاً في الأطفال الذكور. يظهر الفتق أيضاً في أكثر الأحيان في الأطفال الخدّج أو المبتسرين (المولودين قبل الأوان) لأن عضلات البطن لم تأخذ وقتها للنضوج والاكتمال قبل الولادة.وقد يحدث بعد الولادة ويكون فى الغالب ناتج عن التهاب مكان السرة و يمكن أن ينغلق هذا الفتق لوحده في 90% من الحالات ولا يحدث تدخل جراحى فى اول عام الا اذا كان كبيرا جدا او يسبب مشاكل وفى معظم الاحوال لا تجرى جراحة اصلاح فتاق السرة فى الاطفال الا بعد عامين او ثلاثة من العمرتستطيعين أن تتعرفي على الفتق عندما يولد طفلك أو قد تتعرف على ذلك الطبيبة المختصة. ربما تلاحظين وجود الفتق في وقت لاحق عندما يكبر طفلك قليلاً. أحياناً، ينتفخ الفتق حين تتوتر عضلات بطن طفلك أثناء البكاء أو السعال (الكحّة) أو التقيؤ (الاستفراغ أو الترجيع) ، فيندفع الفتق حينها باتجاه الجلد فيبدو وكأنه يأتي ويذهب. إن الخطر الرئيسي من وجود الفتق أو الفتاق هو أن جزءاً من الأمعاء يمكن أن يُحبس أو يُعصر وهذا ما يسمى بـ "الفتق المختنق". وتعتبر هذه الحالة طارئة تستدعي التدخل السريع. كما يجب أن تأخذي طفلك مباشرة إلى الطبيب إذا حدث أي من التالي:تصلّب الجزء الناتئ ولم يهبط ولم يلِنْ عندما يتوقف طفلك عن البكاءتألم طفلك بمجرد لمس الجزء الناتئ من الفتقبدأ طفلك يتقيء (يستفرغ أو يرجّع) وبدا ضعيف الصحة بشكل عام.يتم تحديد التشخيص بشكل عام، خلال الاسابيع الاولى لحياة الطفل. لا يؤدي الفتق لاعراض او لاعتلال. لدى الاطفال، على عكس البالغين، فان انحباس الفتق في السرة هو امر نادر. يظهر الانتفاخ في السرة ويبرز في الاساس، عند زيادة الضغط داخل البطن، عند السعال او البكاء. يمكن ان نجد في الفحص الجسدي انتفاخا في السرة، والذي يمكن ارجاعه بسهولة؛ من المهم جدا فحص قطر النقص في اللفافة حيث ان هذا الامر يعتبر مقياسا مهما لمتابعة التئام الفتق.